ॲपल 2026 मध्ये आयफोन 18 प्रो/प्रो मॅक्ससह 15 हून अधिक नवीन उत्पादनं लॉंच करणार
ॲपल 2026 मध्ये फोल्डेबल आयफोन, एआय-आधारित प्रणाली, स्मार्ट होम, असे एकून 15 ते 20 उत्पादन लॉंच करण्याची शक्यता आहे.
ॲपलच्या नविन उत्पादनाचा प्रातिनिधिक फोटो (Apple)
Published : March 28, 2026 at 5:17 PM IST
हैदराबाद: ॲपल 2026 मध्ये एक मोठी उत्पादन श्रेणी सादर करण्याची योजना आखत असल्याचं एका अहवालात म्हटलं आहे. या उत्पादनात अंडर-डिस्प्ले फेस आयडी, A20 2एनएम चिप्स आणि संभाव्य फोल्डेबल मॉडेल्ससह आयफोन 18 प्रो/प्रो मॅक्स आणि इतर 15 हून अधिक उत्पादनांचा समावेश असेल. सुरुवातीच्या अहवालांनुसार 15-20 नवीन उत्पादने सादर केली जाणार असली तरी, काही सूत्रांनुसार उत्पादनांच्या लाँचची पद्धत बदललेली अशू शकतं, ज्यामुळे आयफोनच्या पारंपरिक लाँचच्या वेळापत्रकात बदल होऊ शकतो.
ॲपलची आगामी उत्पादने
- iPhone 18 Pro MacRumors च्या एका अहवालानुसार, या उपकरणात A20 Pro चिप असण्याची अपेक्षा आहे. यातील 'डायनॅमिक आयलंड' (Dynamic Island) कटआउट मागील मॉडेल्सच्या तुलनेत आकारानं लहान असू शकतो. याव्यतिरिक्त, कॅमेरा नियंत्रण बटण (Camera control button) वापरण्यास अधिक सोपं जावं यासाठी त्याची रचना नव्यानं केली जाण्याची शक्यता आहे. यात पूर्णपणे नवीन अशा 'लाल' (Red) रंगाचा पर्यायही सादर केला जाऊ शकतो. याच्या कॅमेरा प्रणालीमध्ये 'व्हेरिएबल अपर्चर' (variable aperture) सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानांचा समावेश असू शकतो, ज्यामुळं मोबाईल फोटोग्राफीचा दर्जा लक्षणीयरीत्या उंचावेल. शिवाय, उपग्रह कनेक्टिव्हिटीद्वारे (satellite connectivity) वेब ब्राउझिंग करण्यासारखी वैशिष्ट्येही यात समाविष्ट केली जाण्याची शक्यता आहे. ॲपल या उपकरणात स्वतःचा मालकीचा 'C2 5G मॉडेम' देखील वापरू शकते.
- Foldable iPhone
ॲपलचा पहिला 'फोल्डेबल iPhone' (घडी घालता येणारा फोन) 7.7-इंचाचा आतील डिस्प्ले आणि 5.3-इंचाचा बाहेरील डिस्प्ले घेऊन बाजारात येण्याची अपेक्षा आहे. याच्या स्क्रीनवर घडीची (crease) खूण अत्यंत नगण्य असेल, असा अंदाज आहे. 'Face ID' ऐवजी, ॲपल 'Touch ID' ला 'पॉवर बटण'मध्येच समाविष्ट करण्याचा पर्याय निवडू शकते. या उपकरणावरील 'मल्टीटास्किंग' क्षमता अधिक प्रभावी करण्यासाठी 'iOS 27' ही प्रणाली विशेषत्वानं अनुकूलित (optimized) केली जाण्याची अपेक्षा आहे.
Apple Watches
- Apple Watch Series 12: ॲपल वॉचच्या या आगामी नवीन मालिकेत एका नवीन चिपचा समावेश असण्याची अपेक्षा आहे. कंपनी याच्या रचनेतही (डिझाइनमध्येही) काही बदल करू शकते, तरीही या संदर्भातील ठोस तपशील अद्याप अधिकृतपणे समोर आलेले नाहीत. यात 'Touch ID' चा समावेश केला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, त्याबाबतही चर्चा सुरू आहे.
- Apple Watch Ultra 4 : या मॉडेलमध्येही एका नवीन चिपचा, तसंच 'Touch ID' चा समावेश असण्याची अपेक्षा आहे.
- iPad 12 : या मॉडेलच्या कार्यक्षमतेत (performance) सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे; यात सध्याच्या A16 चिपऐवजी A18 किंवा A19 चिपचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, आगामी iPad 12 मध्ये 'Apple Intelligence'चा (support) देखील समाविष्ट असेल, अशी अपेक्षा आहे. iPad mini: या मॉडेलमध्ये A19 Pro किंवा A20 Pro चिप असू शकते, जी सध्याच्या A17 Pro चिपपेक्षा एक पाऊल पुढं असेल. याव्यतिरिक्त, हे मॉडेल OLED डिस्प्ले, कंपन-आधारित स्पीकर्स आणि जल-प्रतिरोधक (water-resistant) डिझाइननं सुसज्ज असू शकतं.
Macs
- Mac Studio
या डिव्हाइसमध्ये M5 Max आणि M5 Ultra चिप्स असू शकतात, ज्यामुळं याची कार्यक्षमता (performance) एका नव्या उंचीवर पोहोचेल.
- Mac mini
- या मॉडेलमध्ये M5 आणि M5 Pro चिप्स समाविष्ट केल्या जाण्याची अपेक्षा आहे.
- iMac M5 चिपसह नवीन रंगांचे पर्याय देखील सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.
- MacBook Pro (OLED)
हे ॲपलसाठी एक महत्त्वपूर्ण बदल ठरू शकते. यामध्ये OLED डिस्प्ले, टचस्क्रीन, 'Dynamic Island' आणि अधिक पातळ डिझाइन असण्याची अपेक्षा आहे. M6 Pro आणि M6 Max चिप्समुळे हे डिव्हाइस आणखीच शक्तिशाली बनेल.
Home Devices
- Apple TV
हे डिव्हाइस Wi-Fi 7 ला सपोर्ट करण्यासाठी A17 Pro आणि N1 चिप्सनं सुसज्ज असू शकतं. यामध्ये वापरकर्त्यासाठी अधिक वैयक्तिकृत (personalized) असा Siri अनुभव देखील उपलब्ध असू शकतो.
- HomePod Mini
हे मॉडेल सुधारित ध्वनी गुणवत्ता, नवीन चिप आणि Wi-Fi 7 चा सपोर्ट, तसंच नवीन रंगांचे पर्याय उपलब्ध करून देऊ शकते.
- HomePod
याच्या पूर्ण-आकाराच्या (full-sized) मॉडेलमध्ये देखील Siri चा अधिक अद्ययावत अनुभव मिळण्याची अपेक्षा आहे.
- Home Hub
हे एक नवीन 'स्मार्ट होम' डिव्हाइस असू शकते, ज्यामध्ये 6 ते 7 इंचांचा डिस्प्ले आणि A18 चिप असेल. हे डिव्हाइस भिंतीवर लावले जाऊ शकतं किंवा टेबलावर ठेवलं जाऊ शकतं.
- Security Camera/Sensor
ॲपल स्वतःचं 'HomeKit-सक्षम' (HomeKit-enabled) सुरक्षा डिव्हाइस देखील बाजारात आणू शकते.
- Face ID Doorbell
ही स्मार्ट डोअरबेल Face ID ची क्षमता आणि स्मार्ट लॉकच्या एकत्रीकरणासह (integration) सादर केली जाण्याची शक्यता आहे.
