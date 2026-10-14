Apple TV 4K आणि HomePod Mini 2 भारतात लाँच: Siri AI सह सुधारित अनुभव
Apple नं भारतात Siri AI, सुधारित ऑडिओ आणि स्मार्ट क्षमतांनी सज्ज असलेले Apple TV 4K (4थी पिढी) आणि HomePod Mini 2 लाँच केले.
Published : October 14, 2026 at 10:12 AM IST
क्युपर्टिनो: Apple नं Apple TV 4K (4थी पिढी) आणि HomePod Mini 2 लाँच करून आपल्या होम एंटरटेनमेंट उपकरणांच्या श्रेणीचा विस्तार केला आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही उपकरणांमध्ये अद्ययावत हार्डवेअर, स्मार्ट व्हॉइस कंट्रोल्स आणि सुधारित ऑडिओ अनुभव मिळतो. नवीन Apple TV 4K हे A19 चिपवर चालतं आणि यात कंटेंट शोधण्यासाठी Siri AI अनुभवासोबतच हँड्स-फ्री व्हॉइस कंट्रोलची सुविधा मिळते. दुसरीकडं, HomePod Mini 2 नवीन रंगांमध्ये उपलब्ध असून त्यात सुधारित ऑडिओसोबतच Siri AI ला सपोर्ट मिळतो.
भारतातील किंमत आणि उपलब्धता: भारतात Apple TV 4K (4थी पिढी) ची किंमत 39,900 असून याची विक्री 13 नोव्हेंबरपासून सुरू होईल. तर, HomePod Mini 2 ची किंमत 18,900 असून ते 30 ऑक्टोबरपासून उपलब्ध होईल. हा स्पीकर पाच रंगांमध्ये उपलब्ध असेल: गुलाबी (Pink), हिरवा (Green), निळा (Blue), पांढरा (White) आणि मिडनाईट (Midnight).
Apple TV 4K: Apple TV 4K (4थी पिढी) मध्ये A19 चिप देण्यात आली आहे. कंपनीच्या मते, मागील पिढीच्या तुलनेत यात 50 टक्के अधिक वेगवान CPU परफॉर्मन्स आणि दुप्पट GPU परफॉर्मन्स मिळतो. या स्ट्रीमिंग डिव्हाइसमध्ये अधिक कार्यक्षम व्हिडिओ स्ट्रीमिंगसाठी समर्पित AV1 डिकोडरचाही समावेश आहे. Siri AI सपोर्टमुळं वापरकर्ते चित्रपट आणि टीव्ही शो शोधू शकतात, शिफारसी (recommendations) मिळवू शकतात आणि संवादात्मक उत्तरे (conversational responses) प्राप्त करू शकतात. वापरकर्ते पाहत असलेल्या कंटेंटबद्दल पुढील प्रश्न विचारू शकतात आणि त्याची उत्तरे एका कॉम्पॅक्ट ओव्हरलेमध्ये दिसतात.
संवाद आणि ऑडिओ वैशिष्ट्ये: या डिव्हाइसमध्ये तीन इन-बिल्ट 'फार-फील्ड' मायक्रोफोन्स आहेत. अद्ययावत रिमोटमध्ये 'Find My' आणि 'Precision Finding' साठी सपोर्ट देण्यात आला आहे. ऑडिओच्या बाबतीत सांगायचं तर, चार HomePod Mini 2 किंवा HomePod (दुसरी पिढी) स्पीकर्सची जोडी केल्यास 'सराउंड साउंड' सेटअप तयार होतो. नवीन Apple TV 4K हे Apple Fitness+, Apple Arcade, 'कंटिन्युइटी कॅमेरा' (Continuity Camera) द्वारे FaceTime आणि वैयक्तिकृत फोटो स्क्रीनसेव्हर्सना सपोर्ट करते.
HomePod Mini 2: HomePod Mini 2 हे Apple च्या S10 चिपवर चालते. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, हे 'कॉम्प्युटेशनल ऑडिओ'चा वापर करून रिअल-टाइममध्ये आवाजाचा दर्जा सुधारते आणि 360-डिग्री ऑडिओला सपोर्ट करते. याचा वापर स्वतंत्रपणे, स्टिरिओ जोडी म्हणून किंवा 'मल्टी-रूम ऑडिओ' सेटअपचा भाग म्हणून केला जाऊ शकतो. नवीन Apple TV 4K सोबत चार HomePod Mini 2 स्पीकर्स जोडून 'सराउंड साउंड' प्रणाली तयार करता येते.
'साउंड ग्लो' आणि स्मार्ट होम हब क्षमता: या अद्ययावत मॉडेलमधील एक नवीन वैशिष्ट्य म्हणजे 'साउंड ग्लो' (Sound Glow). संगीत वाजत असताना, स्पीकरचा वरचा भाग 'बास' (bass) आणि 'ट्रेबल' (treble) च्या तालावर उजळतो आणि लकाकतो. 'रेन' (Rain) सारखे 'साउंडस्केप्स' निवडून वातावरणात विशिष्ट प्रकाश-परिणाम (ambient lighting effects) निर्माण करता येतात. जरी सध्या Siri AI उपलब्ध नसलं, तरी भविष्यातील सॉफ्टवेअर अपडेट्सद्वारे अधिक नैसर्गिक संवाद, वैयक्तिकृत मदत आणि संगीताचं उत्तम शोधन (music discovery) यांसारख्या सुविधा मिळतील. HomePod Mini 2 हे 'स्मार्ट होम हब' म्हणूनही काम करतं. यामुळं सुसंगत उपकरणे (accessories) नियंत्रित करणे, ऑटोमेशन्स राबवणे आणि 'सीन्स' (scenes) व्यवस्थापित करणे शक्य होतं. हे Apple Home उपकरणांशी (जसे की व्हिडिओ डोअरबेल्स आणि कॅमेरे) सुसंगतपणे काम करतं. Apple TV 4K आणि HomePod Mini 2 हे होम एंटरटेनमेंट आणि स्मार्ट होमच्या अनुभवात नवीन आयाम जोडतील. त्यांच्या प्रगत वैशिष्ट्यांमुळं भारतीय बाजारपेठेत त्यांना मोठी मागणी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
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