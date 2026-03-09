ETV Bharat / technology

अ‍ॅपल 2026 मध्ये 'अल्ट्रा' श्रेणीतील तीन नवीन प्रीमियम डिव्हाइसेस लॉंच करणार आहे. यात एअरपॉड्स अल्ट्रा, मॅकबुक अल्ट्रा आणि आयफोन अल्ट्राचा समावेश आहे.

मुंबई : अ‍ॅपलनं गेल्या आठवड्यात स्वस्त दरातील मॅकबुक नियोआणि आयफोन 17e सारखी डिव्हाइसेस लॉंच केले होते. आता कंपनी उच्च-स्तरीय, प्रीमियम सेगमेंटकडे वळली आहे. ब्लूमबर्गचे प्रसिद्ध रिपोर्टर मार्क गुरमन यांच्या 'पॉवर ऑन' न्यूजलेटरनुसार, 2026 मध्ये अ‍ॅपल किमान तीन 'अल्ट्रा' क्लास डिव्हाइसेस लॉंच करणार आहे. यामध्ये एअरपॉड्स अल्ट्रा (बिल्ट-इन कॅमेरासह), मॅकबुक अल्ट्रा (टच ओएलईडी डिस्प्लेसह) आणि पहिला फोल्डेबल आयफोन अल्ट्रा यांचा समावेश आहे.

एअरपॉड्स अल्ट्रा
एअरपॉड्स अल्ट्रा हे ( AirDopes Ultra) सध्याच्या एअरपॉड्स प्रो हे टॉप-ऑफ-द-लाइन मॉडेल असेल. यात कॉम्प्युटर-व्हिजन कॅमेरे असतील, जे व्हिज्युअल इंटेलिजन्स डेटा सिरीला पुरवतील. यामुळं वापरकर्ते जगातील वस्तू स्कॅन करून सिरीकडून त्वरित माहिती मिळवू शकतील.या डिव्हाइसची किंमत एअरपॉड्स प्रोच्या किंमतीपेक्षा जास्त असेल.

मॅकबुक अल्ट्रा
मॅकबुक अल्ट्रा (MacBook Ultra) हे सध्याच्या M5 प्रो आणि M5 मॅक्स मॅकबुक प्रोच्या वरचे नवीन टॉप-टियर मॉडेल असेल. यात टच-सक्षम ओएलईडी डिस्प्ले असेल आणि किंमत सध्याच्या मॅकबुक प्रोच्या 20 टक्के जास्त असेल. हे मॉडेल विद्यमान प्रो मॉडेल्सना बदलणार नाही, तर त्यांच्या समांतर राहील. अशाप्रकारे अ‍ॅपल उच्च-स्तरीय ग्राहकांना लक्ष्य करेल.

आयफोन अल्ट्रा
सर्वात उत्सुकता वाटणारे डिव्हाइस म्हणजे आयफोन अल्ट्रा, जो अ‍ॅपलचा पहिला फोल्डेबल आयफोन (iPhone Ultra) असेल. यात मोठे इनर डिस्प्ले, अंडर-डिस्प्ले सेन्सर्स आणि सुमारे $2,000 (अंदाजे 1.7 लाख रुपये) किंमत असेल. हा बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन असेल, जो उघडल्यावर आयपॅड मिनी सारखा दिसेल. यात क्रिझ-फ्री टेक्नॉलॉजी आणि प्रीमियम मटेरियल्सचा वापर होईल.

मॅक स्टुडिओ आणि आयमॅक
2026 मध्ये अल्ट्रा डिव्हाइसेस व्यतिरिक्त, मिड-2026 मध्ये अपग्रेडेड मॅक स्टुडिओ येईल. नवीन आयमॅकमध्ये रिफ्रेश्ड रंग पॅलेट असेल, तर मॅक मिनी आणि मॅक स्टुडिओचं डिझाइन सध्यासारखेच राहील.

