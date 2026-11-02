अॅपल 2027 च्या सुरुवातीला लाँच करणार 3 नवीन आयपॅड्स; आयपॅड एअरला मिळणार ओलेड स्क्रीन
अॅपल 2027 च्या सुरुवातीला नवीन ओलेड स्क्रीनयुक्त आयपॅड एअर, शक्तिशाली एम6 चिप असलेला आयपॅड प्रो आणि ए19 प्रोसेसरसह बजेट आयपॅड लाँच करण्याची शक्यता आहे.
Published : November 2, 2026 at 1:05 PM IST
क्युपर्टिनो : अॅपल (Apple) पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला तीन नवीन आयपॅड मॉडेल्स लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनीनं अलीकडेच ओलेड (OLED) स्क्रीन असलेला पहिला नॉन-प्रो मॉडेल म्हणून 'आयपॅड मिनी (2026)' बाजारात आणला आहे. या यशस्वी लाँचिंगनंतर, आता कंपनी आपल्या इतर लोकप्रिय मॉडेल्समध्येही मोठे अपग्रेड करणार असल्याचं वृत्त आहे. ब्लूमबर्गचे प्रसिद्ध पत्रकार मार्क गुरमन यांच्या मते, 2027 च्या पहिल्या सहामाहीत अॅपलच्या आयपॅड लाइनअपमध्ये मोठा बदल पाहायला मिळेल. यामध्ये एक अपग्रेडेड एंट्री-लेव्हल आयपॅड, ओलेड डिस्प्लेसह नेक्स्ट-जनरेशन आयपॅड एअर आणि अधिक वेगवान आयपॅड प्रो चा समावेश असेल.
Apple to Reportedly Launch New iPad Air With OLED Screen, iPad Pro and Entry-Level iPad in H1 2027. https://t.co/hOFEp0WESL— Samarth Arora (@techfryerr) November 2, 2026
आयपॅड एअर (iPad Air): नेक्स्ट-जनरेशन आयपॅड एअरमध्ये सर्वात मोठा बदल त्याच्या डिस्प्लेमध्ये होणार आहे. सध्याच्या आयपॅड एअर मॉडेलमध्ये 13 इंचाचा लिक्विड रेटिना आयपीएस (Liquid Retina IPS) डिस्प्ले आणि एम4 (M4) चिप मिळते. मात्र, 2027 च्या नवीन मॉडेलमध्ये आयपॅड मिनीप्रमाणेच ओलेड (OLED) डिस्प्ले दिला जाईल, ज्यामुळं युजर्सना उत्तम व्हिज्युअल एक्सपिरीअन्स मिळेल. याशिवाय, हा नवीन आयपॅड अॅपलच्या आगामी एम5 (M5) चिपवर काम करेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे, ज्यामुळं त्याची कार्यक्षमता प्रचंड वाढेल.
आयपॅड प्रो (iPad Pro): अॅपलच्या प्रीमियम श्रेणीतील 'आयपॅड प्रो' (iPad Pro) मध्ये देखील गेमिंग आणि हेवी टास्कसाठी विशेष फीचर्स दिले जाणार आहेत. नवीन आयपॅड प्रो मध्ये अत्याधुनिक 'वेपर चेंबर कुलिंग सिस्टम' (Vapour Chamber Cooling System) समाविष्ट केली जाऊ शकते. यामुळं गेमिंग किंवा क्लिष्ट एआय (AI) टास्क करताना टॅबलेट गरम होणार नाही आणि त्याची कामगिरी दीर्घकाळ टिकून राहील. तसंच हा टॅबलेट अॅपलच्या अत्यंत शक्तिशाली अशा एम6 (M6) चिपसह सुसज्ज असण्याची शक्यता आहे.
एंट्री-लेव्हल आयपॅड : सर्वसामान्यांच्या बजेटमधील एंट्री-लेव्हल आयपॅडला देखील या वेळी अॅपल इंटेलिजन्सचा (Apple Intelligence) सपोर्ट मिळण्याची शक्यता आहे. यासाठी या टॅबलेटमध्ये ए19 (A19) प्रोसेसर दिला जाऊ शकतो. कनेक्टिव्हिटीबद्दल बोलायचं झाल्यास, यात वाय-फाय 7 (Wi-Fi 7) च्या सपोर्टसाठी अॅपलची स्वतःची एन1 (N1) वायरलेस नेटवर्किंग चिप असेल. तसंच, याच्या सेल्युलर व्हेरियंटमध्ये बॅटरीची बचत करणारा कंपनीचा सी१एक्स (C1X) मोडेम वापरला जाण्याची शक्यता आहे. गुरमन यांच्या मते, जर या लाँचिंगला उशीर झाला नाही, तर 2027 च्या उत्तरार्धात अॅपलकडून इतर कोणतेही मोठे आयपॅड अपडेट्स पाहायला मिळणार नाहीत.
आयपॅड मिनी 2026 : हा आगामी संपूर्ण प्लॅन अॅपलनं नुकत्याच लाँच केलेल्या आयपॅड मिनी (2026) च्या धर्तीवर आधारित आहे. नवीन आयपॅड मिनीमध्ये 8.5 इंचाचा सुपर रेटिना एक्सडीआर ओलेड (Super Retina XDR OLED) स्क्रीन देण्यात आला आहे, ज्याचं रेझोल्यूशन 2,316x 1,512 पिक्सेल्स आणि पीक ब्राइटनेस 1,200 निट्स आहे. हा टॅबलेट ए20 प्रो (A20 Pro) चिपसेटवर चालतो आणि यात अॅपल इंटेलिजन्सचा सपोर्ट असून तो आयपॅडओएस 27 (iPadOS 27) वर काम करतो. भारतात याच्या 128जीबी (128GB) वाय-फाय मॉडेलची किंमत 28,900 रुपयांपासून सुरू होते.
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