Apple ची M5 चिप असलेली नवीन उत्पादनं लवकरच होणार लॉंच: MacBook Pro, iPad Pro आणि Vision Pro मध्ये नवीन शक्ती.

Apple ची M5 चिप असलेली नवीन उत्पादने येत आहेत! MacBook Pro, iPad Pro आणि Vision Pro मध्ये उत्कृष्ट कार्यक्षमता आणि ऊर्जा कार्यक्षमता मिळेल.

Apple M5 MacBook Pro
Apple M5 MacBook Pro (Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 15, 2025 at 12:09 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : Apple आपल्या नवीन M5 चिपनं सुसज्ज असलेली उत्पादनं लाँच करण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळं MacBook Pro, iPad Pro आणि Vision Pro मध्ये उत्कृष्ट कार्यक्षमता आणि ऊर्जा कार्यक्षमता मिळेल. Apple चे मार्केटिंग प्रमुख ग्रेग जोस्वियाक यांनी X वर एक टीझर व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये “काहीतरी शक्तिशाली येत आहे” असा संदेश आहे. यामुळं 14-इंच MacBook Pro च्या लाँचची उत्सुकता वाढली आहे, जो M5 चिपसह येणार आहे. याशिवाय, iPad Pro आणि Vision Pro मध्येही M5 चिपचा समावेश होणार आहे, ज्यामुळं Apple च्या हाय-एंड डिव्हाइसेसची क्षमता आणखी वाढणार आहे.

Apple ची नवीन M5 चिप ही कंपनीच्या हाय-एंड डिव्हाइसेससाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या चिपसह येणारं पहिलं उत्पादन म्हणजे 14-इंच MacBook Pro, जो लवकरच बाजारात येण्याची शक्यता आहे. ब्लूमबर्गच्या मार्क गुरमन यांच्या मते, हे मॉडेल स्टँडर्ड M5 चिपसह लाँच होईल, तर M5 Pro आणि M5 Max व्हेरिएंट्स 2026 मध्ये येतील. यंदा डिझाइनमध्ये फारसा बदल होणार नाहीत; OLED डिस्प्ले, पातळ फ्रेम्स, टच सपोर्ट आणि 5G कनेक्टिव्हिटी यासारखे मोठे अपग्रेड्स पुढील मॉडेल्ससाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

iPad Pro च्या नवीन आवृत्तीचीही चर्चा आहे. रशियामधून लीक झालेल्या अनबॉक्सिंग व्हिडिओंनुसार, नवीन iPad Pro मध्ये M5 चिप आणि 12GB रॅम स्टँडर्ड असेल. याची डिझाइन जवळपास मागील मॉडेलसारखीच आहे, परंतु मागील बाजूस “iPad Pro” ब्रँडिंग काढण्यात आली आहे. M4 च्या तुलनेत यामध्ये 12% चांगली CPU आणि 36% जलद ग्राफिक्स कार्यक्षमता मिळेल. ड्युअल फ्रंट कॅमेरा सेटअपबाबतचं लीक अद्याप खरं ठरलेलं नाहीय, त्यामुळं याबाबत उत्सुकता कायम आहे.

Vision Pro हेडसेटही M5 चिपसह अपग्रेड होत आहे. यामुळे हेडसेट Apple च्या इतर हाय-एंड डिव्हाइसेसशी सुसंगत होईल. नवीन Dual Knit Band मुळं अधिक आराम मिळेल, आणि Space Black फिनिशची शक्यता आहे. तथापि, यात Wi-Fi 6 चाच वापर होईल. हे मॉडेल “Vision Pro 2” म्हणून लाँच होईल की फक्त स्पेक बंप असेल, हे स्पष्ट नाही. तरीही, Apple च्या सर्व हाय-एंड डिव्हाइसेसना एकसमान शक्ती आणि कार्यक्षमता देण्याचा कंपनीचा मानस आहे. M5 चिपमुळं MacBook Pro, iPad Pro आणि Vision Pro मध्ये कार्यक्षमता, बॅटरी आयुष्य आणि क्रॉस-डिव्हाइस परफॉर्मन्स सुधारेल. M6 जनरेशनसह मोठे डिझाइन बदल येण्यापूर्वी, Apple आपल्या उत्पादनांना अधिक शक्तिशाली आणि कार्यक्षम बनवण्यावर भर देत आहे.

