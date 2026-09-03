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आयफोन 18 प्रो आणि प्रो मॅक्सचे सिल्व्हर रंग पर्याय लीक

आयफोन 18 प्रो आणि प्रो मॅक्सचे सिल्व्हर रंग पर्याय लीक झाले आहेत.

iPhone 18 Pro and iPhone Pro Max
आयफोनचं प्रातिनिधिक छायाचित्र (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 3, 2026 at 1:04 PM IST

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मुंबई : आयफोन 18 प्रो आणि आयफोन 18 प्रो मॅक्स पुढच्या आठवड्यात भारतासह जागतिक स्तरावर लॉंच होणार आहेत. अ‍ॅपलच्या ‘सरप्राइज अँड शाइन’ इव्हेंटदरम्यान हे मॉडेल्स सादर केले जातील. केवळ आयफोनच नाही तर कंपनी आपला पहिला बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन ‘आयफोन अल्ट्रा’ तसंच अ‍ॅपल वॉच सिरीज 12 आणि एअरपॉड्स 5सुद्धा अनव्हेल करणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. या लॉंचपूर्वी विविध लीक्स आणि रिपोर्ट्स आयफोन 18 प्रो आणि प्रो मॅक्सबद्दल माहिती देत आहेत. अलीकडेच रंग पर्यायांची माहिती समोर आली होती. आता एक नवीन इमेज लीक झाली आहे, ज्यातून फोन सिल्व्हर शेडमध्येही उपलब्ध होऊ शकतो, असं दिसतं.

सिल्व्हर रंग पर्याय लीक : एक्स (पूर्वीचा ट्विटर) वर टिपस्टर सोन्य डिक्सन (@SonnyDickson) यांनी एक इमेज शेअर केली आहे. यात आगामी आयफोन 18 प्रो आणि आयफोन 18 प्रो मॅक्सचे सिम ट्रे दाखवले आहेत. या प्रतिमेत बर्गुंडी, ब्लू आणि सिल्व्हर शेड्समधील सिम ट्रे दिसत आहेत. यामुळं आयफोन 18 प्रो सिरीज पूर्ववर्ती मॉडेलप्रमाणे सिल्व्हर रंगातही उपलब्ध होऊ शकते, असा संकेत मिळतोय.

पूर्वीच्या रिपोर्टशी विरोधाभास : हे नवीन लीक अलीकडच्या एका रिपोर्टशी विसंगत आहे. त्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं होतं की आयफोन 18 प्रो सिरीज तीन नवीन रंग पर्यायांमध्ये येईल. दुसऱ्या एका टिपस्टरनं दावा केला होता की फोन “बर्गुंडी, प्युअर ब्लॅक आणि स्काय ब्लू” शेड्समध्ये येईल आणि सिल्व्हर रंग पर्याय उपलब्ध नसेल. मात्र, ऑनलाइन शेअर केलेल्या इमेजमध्ये सिल्व्हरसह चार रंग पर्याय दिसत आहेत.

ब्लॅक रंग पर्यायाबाबत अस्पष्टता : डिक्सन यांनी आयफोन 18 प्रो आणि प्रो मॅक्समध्ये ब्लॅक रंग पर्याय असेल की नाही, याबाबत स्पष्टपणे सांगितलेलं नाही. पूर्वीच्या रिपोर्ट्समध्ये अ‍ॅपल आपल्या फ्लॅगशिप स्मार्टफोनला आयफोन 17 पेक्षा गडद ब्लॅक शेडमध्ये आणण्याचा विचार करत असल्याचं सांगितलं गेलं होतं. मात्र अ‍ॅपलनं अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत पुष्टी दिलेली नाही. त्यामुळं या सर्व माहितीकडं साशंकतेनं पाहावं लागेल.

9 सप्टेंबर रोजी ‘सरप्राइज अँड शाइन’ इव्हेंट : अ‍ॅपल 9 सप्टेंबर रोजी सकाळी 10:00 वाजता पीटी (भारतीय वेळेनुसार रात्री 10:30) क्युपर्टिनो येथील अ‍ॅपल पार्क येथे ‘सरप्राइज अँड शाइन’ इव्हेंटमध्ये सर्व माहिती जाहीर करेल. स्पेसिफिकेशनबाबत आयफोन 18 प्रो नवीन ए20 प्रो चिपसेटसह येईल, असं सांगितलं जातं. फोनचं डिझाइन पूर्व मॉडेलसारखाच असेल आणि ट्रिपल रियर कॅमेरा सिस्टम असेल.

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आयफोन 18 प्रो
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