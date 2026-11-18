तांत्रिक बिघाडामुळं ॲपलच्या सेवा विस्कळीत; आयक्लाउड आणि ॲप स्टोअरवर मोठा परिणाम
अंतर्गत सॉफ्टवेअर अपडेटमधील बिघाडामुळं ॲपलच्या आयक्लाउड, ॲप स्टोअर आणि ॲपल पे सेवा विस्कळीत झाल्या. सायबर हल्ल्याची शक्यता फेटाळत कंपनीनं सेवा पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न सुरू केले.
Published : November 18, 2026 at 4:40 PM IST
हैदराबाद: जगभरातील ॲपल (Apple) वापरकर्त्यांना आयक्लाउड (iCloud), ॲप स्टोअर (App Store), ॲपल पे (Apple Pay) आणि इतर महत्त्वाच्या सेवा वापरताना मोठ्या तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागला. या व्यापक तांत्रिक बिघाडामागं कोणत्याही सायबर हल्ल्याचा हात नसून, कंपनीच्या अंतर्गत सॉफ्टवेअर अपडेटमुळं (Internal Software Update) ही समस्या उद्भवल्याचं ॲपलनं स्पष्ट केलं आहे. या बिघाडामुळं विविध भागांतील वापरकर्त्यांना त्यांचं ॲपल अकाऊंट आणि दैनंदिन डिजिटल सेवा वापरणे अत्यंत कठीण झालं होतं.
कंपनीकडून दुरुस्तीचे प्रयत्न : तांत्रिक अडचणी आल्यानंतर कंपनीच्या अभियंत्यांनी तातडीनं दुरुस्तीचं काम हाती घेतलं. बहुतांश प्रणाली आता पुन्हा पूर्ववत झाल्या असून, उर्वरित प्रभावित सेवा लवकरात लवकर सुरळीत करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती ॲपलनं दिली आहे. 'फॉक्स बिझनेस'च्या (Fox Business) वृत्तानुसार, ॲपलनं आपल्या अधिकृत निवेदनात म्हटलं आहे की, "आज सकाळी केलेल्या अंतर्गत अपडेटमुळं काही प्रणाली बंद पडल्या होत्या, परंतु त्यातील अनेक सेवा आता पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. उर्वरित प्रणाली लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यासाठी आम्ही वेगानं काम करत आहोत."
कोणत्या महत्त्वाच्या सेवांवर झाला परिणाम? : या तांत्रिक बिघाडाचा फटका ॲपल इकोसिस्टममधील अनेक महत्त्वाच्या आणि दैनंदिन वापरातील सेवांना बसला. वापरकर्त्यांना त्यांच्या ॲपल अकाऊंटमध्ये साइन-इन करताना तसेच फोटो, दस्तऐवज आणि वैयक्तिक माहिती साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आयक्लाउडचा वापर करताना मोठ्या अडचणी आल्या. याशिवाय ॲपल पे, ॲपल म्युझिक (Apple Music), ॲपल कार्ड (Apple Card), ॲप स्टोअर आणि वॉलेट (Wallet) या सेवाही विस्कळीत झाल्या होत्या. अनेक वापरकर्त्यांना अकाऊंट व्हेरिफिकेशन दरम्यान वारंवार प्रयत्न करूनही एरर मेसेज येत होते. विशेष म्हणजे, वापरकर्त्यांकडून तक्रारी येत असतानाही ॲपलच्या 'सिस्टम स्टेटस' (System Status) पेजवर सुरुवातीला यातील अनेक सेवा सुरळीत सुरू असल्याचं दाखवलं जात होतं.
डाउनडिटेक्टर आणि सोशल मीडियावर तक्रारींचा पाऊस : ऑनलाईन सेवांमधील बिघाडावर लक्ष ठेवणाऱ्या 'डाउनडिटेक्टर' (Downdetector) या प्लॅटफॉर्मवर मंगळवारी सकाळी ॲपलच्या सेवांबाबतच्या तक्रारींमध्ये मोठी वाढ नोंदवली गेली. अहवालानुसार, भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री उशिरा (स्थानिक वेळेनुसार सकाळी 11:30 ET) या तक्रारी येण्यास सुरुवात झाली आणि अवघ्या एका तासात तक्रारींचा आकडा 2,000 च्या पार गेला. अनेक त्रस्त ग्राहकांनी 'एक्स' (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ॲपल पे आणि आयक्लाउड अकाऊंट व्हेरिफिकेशनमधील समस्यांबाबत संताप व्यक्त केला. वारंवार पासवर्ड विचारला जात असूनही पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याचं अनेक युजर्सनी नमूद केलं.
वापरकर्त्यांचा डेटा सुरक्षित असल्याची ग्वाही : या संपूर्ण घटनेदरम्यान वापरकर्त्यांच्या वैयक्तिक डेटाशी कोणतीही छेडछाड झाली नसल्याचं किंवा डेटा सुरक्षित असल्याचं ॲपलनं स्पष्ट केलं आहे. हा बिघाड केवळ अंतर्गत सॉफ्टवेअर अपडेटमुळं झाला असून, समस्या पूर्णपणे सोडवण्याचे काम सुरू आहे. ज्या वापरकर्त्यांना अद्यापही या तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, त्यांनी विविध सेवांची सद्यस्थिती आणि दुरुस्तीच्या प्रगतीची अद्ययावत माहिती मिळवण्यासाठी ॲपलच्या अधिकृत 'सिस्टम स्टेटस' पेजला भेट द्यावी, असं आवाहन कंपनीकडून करण्यात आलं आहे.
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