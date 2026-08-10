आयफोन 18 सिरीज, फोल्डेबल आयफोन अल्ट्रा आणि ॲपल वॉच सिरीज 12 चा लवकरच धमाका
ॲपल (ॲपल सप्टेंबर इव्हेंट 2026) 9 सप्टेंबर रोजी आयफोन 18 सिरीज, फोल्डेबल आयफोन अल्ट्रा आणि ॲपल वॉच सिरीज 12 बाबत घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
Published : August 10, 2026 at 12:37 PM IST
मुंबई: ॲपलचा सर्वात मोठा हार्डवेअर इव्हेंट लवकरच होत आहे! ब्लूमबर्गचे मार्क गुरमन यांच्या मते, 9 सप्टेंबर 2026 ही ॲपलच्या वार्षिक सप्टेंबर इव्हेंटसाठी सर्वात संभाव्य तारीख आहे. मात्र, कंपनीनं अद्याप अधिकृत कोणतीही घोषणा केलेली नाहीय. यात आयफोन 18 सिरीज (iPhone 18 Series), फोल्डेबल आयफोन अल्ट्रा (Foldable iPhone Ultra), ॲपल वॉच सिरीज 12 (Apple Watch Series 12 ) आणि इतर अनेक उत्पादनांबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणांची अपेक्षा आहे.
ॲपल इव्हेंटची संभाव्य तारीख: ॲपल पारंपारिकपणे सप्टेंबरच्या दुसऱ्या मंगळवारी किंवा बुधवारी आपला मोठा इव्हेंट आयोजित करते. यावर्षी 7 सप्टेंबर रोजी 'लेबर डे' (कामगार दिन) असल्यानं, बुधवारची निवड केल्यास आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमे आणि पाहुण्यांना प्रवासासाठी अधिक वेळ मिळू शकेल. अधिकृत निमंत्रणे अद्याप पाठवली नसल्यामुळं ही तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही, तरीही तयारी जोरात सुरू असल्याचे संकेत मिळताय.
Apple gears up for its annual September event — and it’s a big one. Here’s what we know, from what’s coming, to possible event and iPhone pre-order timing. https://t.co/Dju69JqW7E— Mark Gurman (@markgurman) August 9, 2026
फोल्डेबल आयफोन अल्ट्रा: ॲपलचा पहिला फोल्डेबल आयफोन ही या इव्हेंटमधील सर्वात मोठी घोषणा ठरू शकते. हे डिव्हाइस 'अल्ट्रा-प्रीमियम' श्रेणीतील असेल आणि 'आयफोन अल्ट्रा' या ब्रँडिंगखाली लाँच होण्याची शक्यता आहे. सॅमसंग आणि अनेक चिनी कंपन्यांनी फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केटमध्ये आधीच आपलं स्थान बळकट केलं आहे; मात्र, ॲपल प्रीमियम डिझाइन, टिकाऊपणा आणि नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्यांवर लक्ष केंद्रित करेल अशी अपेक्षा आहे. आयफोन उत्पादनांच्या श्रेणीसाठी (lineup) हा एक महत्त्वपूर्ण बदल ठरेल. यासोबतच, आयफोन 18 प्रो आणि आयफोन 18 प्रो मॅक्सची घोषणा होण्याचीही अपेक्षा आहे. या फ्लॅगशिप मॉडेल्समध्ये कामगिरी (performance), कॅमेरा क्षमता आणि हार्डवेअरमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल किंवा सुधारणा अपेक्षित आहेत.
Apple’s iPhone 18 Pro + iPhone Ultra event is reportedly set for September 9.— Saurav (@Saurav_DJ47) August 10, 2026
• Pre-orders may avoid September 11
• First foldable iPhone expected
• First major launch under John Ternus
• iPhone Ultra could have limited initial supply
• Ultra pre-orders may be delayed
The… pic.twitter.com/IFL4Qo8OPq
ॲपल वॉच सिरीज 12 आणि अल्ट्रा 4: ॲपलच्या वेअरेबल डिव्हाइस श्रेणीमध्येही अपडेट्स मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये ॲपल वॉच सिरीज 12 आणि ॲपल वॉच अल्ट्रा 4 च्या लाँचचा समावेश असू शकतो. नवीन हार्डवेअर, हेल्थ ट्रॅकिंग, फिटनेस वैशिष्ट्ये आणि सॉफ्टवेअर अपडेट्सची अपेक्षा आहे. स्मार्टफोन आणि वेअरेबल इकोसिस्टममध्ये मोठे बदल अपेक्षित आहेत.
नवीन ॲपल टीव्ही आणि होमपॉड मिनीची शक्यता: होम उत्पादनांमध्येही सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. अद्ययावत ॲपल टीव्ही (Apple TV) आणि सुधारित होमपॉड मिनी (HomePod Mini) यांच्याबद्दल चर्चा सुरू आहे. ही उपकरणे ॲपलच्या विद्यमान इकोसिस्टममध्ये अधिक चांगल्या प्रकारे समाकलित केली जातील.
प्री-ऑर्डर्स: ॲपल सहसा इव्हेंटनंतरच्या प्री-ऑर्डर्स सुरू करेल. जर इव्हेंट 9 सप्टेंबरला झाला, तर त्यानंतरचा शुक्रवार 11 सप्टेंबर असेल. या विशिष्ट तारखेमुळं, कंपनी प्री-ऑर्डरची प्रक्रिया शनिवार, 12 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलू शकते, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.ॲपलनं मार्केटिंग साहित्य, प्रचारात्मक मजकूर आणि रिटेल डिस्प्ले तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. सप्टेंबरमधील इव्हेंट जसजसा जवळ येईल, तसतशी अधिक माहिती समोर येईल.
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