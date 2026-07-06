पाच वर्षांनंतर ॲपलची भारतात ॲप स्टोअर आणि आयक्लाउडसाठी पुन्हा कार्ड पेमेंट सुविधा सुरू
पाच वर्षांनंतर, ॲपलनं भारतातील ॲप स्टोअर आणि आयक्लाउड (iCloud) सेवांसाठी क्रेडिट आणि डेबिट कार्डद्वारे पेमेंट करण्याची सुविधा (Apple Card Payments India) पुन्हा सुरू केली आहे.
Published : July 6, 2026 at 3:12 PM IST
मुंबई: पाच वर्षांच्या खंडानंतर, ॲपलनं भारतीय ग्राहकांसाठी ॲप स्टोअर आणि आयक्लाउडवरील खरेदीसाठी पुन्हा एकदा क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड पेमेंटची सुविधा उपलब्ध करून (Apple resumed card payment india) दिली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) 'टोकनायझेशन' (tokenization) आणि 'डेटा लोकलायझेशन' (data localization) यांसारख्या कठोर नियमांचं पालन करत ॲपलनं हा बदल अंमलात आणला आहे. सध्या काही निवडक वापरकर्त्यांसह याची मर्यादित 'बीटा चाचणी' सुरू आहे आणि आगामी काही महिन्यांत ही सुविधा सर्व वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
ॲपल कार्ड पेमेंटचा 'अभाव' संपला: 2021 मध्ये आरबीआयनं कार्ड टोकनायझेशनचे नियम लागू केल्यानंतर ॲपलनं भारतातील कार्ड पेमेंट सुविधा बंद केली (Apple resumed card payment app) होती. गेल्या पाच वर्षांत, भारतातील ॲपल वापरकर्ते केवळ यूपीआय (UPI) आणि नेट बँकिंगवर अवलंबून होते. यामुळं अनेकांना हप्ते योजना (installment plans), कार्ड ऑफर्स आणि सुलभ पेमेंट पर्यायांचा लाभ घेणे अशक्य झालं होतं. इतर देशांमधील अनुभवाच्या तुलनेत भारतातील खरेदी प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट झाली होती. कार्ड पेमेंट सुविधा पुन्हा सुरू झाल्यामुळं ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. एका वेबसाईटच्या अहवालानुसार, ॲपल सध्या निवडक वापरकर्त्यांसह बीटा चाचणी करत आहे आणि लवकरच मोठ्या प्रमाणावर ही सुविधा सुरू करण्याची त्यांची योजना आहे.
आरबीआयचे नियम आणि ॲपलची रणनीती: आरबीआयच्या टोकनायझेशन नियमांनुसार, केवळ कार्ड नेटवर्कलाच टोकनाइज्ड कार्ड डेटा साठवण्याची परवानगी आहे आणि हा डेटा भारतातच राहणे आवश्यक आहे. ॲपलची जागतिक पायाभूत सुविधा (infrastructure) अमेरिका, डेन्मार्क (युरोपियन युनियनसाठी) आणि चीनमध्ये केंद्रित आहे. भारतात स्वतंत्र डेटा सेंटर उभारण्याऐवजी, ॲपलनं टोकनाइज्ड डेटाचं 'मिररिंग' (डेटाची दुसरी प्रत तयार करणे) न करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे ॲपलचा मोठा भांडवली खर्च वाचला. कंपनीनं भारतात 'ॲपल पे' (Apple Pay) सुरू करण्याच्या दिशेनं तीन वर्षे काम केलं आहे; बँका आणि कार्ड नेटवर्कसोबतच्या चर्चेमुळं टोकनायझेशन आणि नियमांच्या पूर्ततेची प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य झालं. 'ॲपल पे'चे पूर्ण लाँच अद्याप बाकी असलं, तरी त्यासाठी विकसित केलेले तंत्रज्ञान आधीच ॲप स्टोअर आणि आयक्लाउड पेमेंटसाठी वापरलं जात आहे.
ॲपलची कटिबद्धता: ॲपलसारख्या जागतिक कंपनीसाठी, स्थानिक डेटा सेंटर उभारण्याऐवजी नियम स्वीकारून भारताच्या डेटा लोकलायझेशन नियमांचं पालन करणे हे एक मोठं पाऊल आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, कंपनीनं विविध देशांमधील डेटा साठवणुकीच्या (डेटा स्टोरेज) अनिवार्य नियमांना विरोध दर्शविला आहे; तरीही, भारतातील वाढत्या बाजारपेठेची क्षमता लक्षात घेऊन त्यांनी लवचिकता दर्शवली आहे. भारतात स्मार्टफोन आणि संबंधित सेवांची मागणी वाढत असताना, या निर्णयामुळं ग्राहकांचा अनुभव अधिक चांगला होईल. कार्ड वापरकर्त्यांना ईएमआय (EMI) पर्याय, कॅशबॅक आणि इतर फायदे उपलब्ध होतील. यूपीआय (UPI) सोबतच कार्ड पेमेंटची सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळं स्पर्धेला चालना मिळेल आणि ग्राहकांसाठी पर्यायांची व्याप्ती वाढेल.
ॲपलचा हा निर्णय केवळ तांत्रिक किंवा नियामक बदलापुरता मर्यादित नाही, तर त्यातून कंपनी भारताला किती प्राधान्य देते हे दिसून येते. आगामी काही महिन्यांत सर्व वापरकर्त्यांसाठी कार्ड पेमेंटची सुविधा उपलब्ध झाल्यावर, भारतातील ॲपलची परिसंस्था (इकोसिस्टिम) अधिक अखंड आणि आकर्षक बनेल.