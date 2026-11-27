लोकप्रिय एआय चॅटबॉट 'टॉकी'ला ॲपल ॲप स्टोअरमधून काढलं, मुलांशी अश्लील संदेश केल्याचा आरोप
मुलांना अश्लील संदेश पाठवल्याच्या आरोपावरून ॲपलनं लोकप्रिय एआय चॅटबॉट 'टॉकी'ला ॲपल ॲप स्टोअरमधून काढून टाकलं आहे!
Published : November 27, 2026 at 1:08 PM IST
हैदराबाद: ॲपलनं मिनीमॅक्स कंपनीनं विकसित केलेलं 'टॉकी' हे लोकप्रिय चॅटबॉट ॲप जगभरातील आपल्या ॲप स्टोअरमधून (Apple App Store) काढून टाकलं आहे. माध्यमांतील वृत्तांनुसार, या ॲपमधील एआय (AI) पात्र मुलांना लैंगिक संदेश पाठवत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.2023 मध्ये लाँच झालेलं टॉकी ॲप वापरकर्त्यांना आभासी संवाद साधण्याची सुविधा देतं होतं. मिनीमॅक्स ही कंपनी चीनमधील शांघायची आहे. ॲपल ॲप स्टोअर आणि गुगल प्ले स्टोअर या दोन्हीवर या ॲपला 18+ रेटिंग आहे. साइन-अप करताना, वापरकर्त्यांना फक्त त्यांचं स्वतःचं वय सांगण्यास सांगितलं जातं होत. त्यामुळं बाल सुरक्षा तज्ञांनी ॲपच्या अपुऱ्या वयपडताळणी प्रक्रियेबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.
After the ABC put questions to Apple about Talkie, the company removed the app from its app store for breaking rules around sexual content.— CAMERONWILSON (@cameronwilson) November 25, 2026
आक्षेपार्ह संदेश : एबीसी न्यूज आणि द ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझमनं दिलेल्या बातमीनुसार, ॲपमधील पात्र मुलांना अयोग्य आणि आक्षेपार्ह संदेश पाठवत होती. मिनीमॅक्स किंवा ॲपल या दोघांनीही अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. सेन्सर टॉवरच्या मते, टॉकी हे ॲप विशेषतः युनायटेड स्टेट्स, फिलीपिन्स आणि मेक्सिकोमध्ये लोकप्रिय आहे. 2024 मध्ये, मिनीमॅक्सच्या महसुलात टॉकी (Talkie) आणि झिंग्ये (Xingye) यांचा वाटा 60 टक्क्यांहून अधिक होता. ऑक्टोबर 2024 पर्यंत, ॲप आणि त्याच्या वेबसाइटवर अंदाजे 11 दशलक्ष मासिक सक्रिय वापरकर्ते होते. मिनीमॅक्स आता आपलं लक्ष एंटरप्राइझ कोडिंग आणि मिनीमॅक्स एम1 (MiniMax M1), हैलुओ-02 (Hailuo-02) सारख्या मल्टीमोडल एआय मॉडेल्सकडं वळवत आहे.
Apple pulls MiniMax AI chatbot from App Store over child safety concerns https://t.co/TilwtJjo0D— Reuters (@Reuters) November 26, 2026
एआय चॅटबॉट्सवर वाढती देखरेख: जागतिक स्तरावर एआय चॅटबॉट्सवरून विशेषतः मुलांसोबत होणारे संवाद अधिक बारकाईनं तपासण्याची गरज आहे. इलॉन मस्क यांच्या ग्रोकवर (Grok) महिला आणि मुलांच्या संवेदनशील प्रतिमा तयार केल्याचा आरोप आहे, तर 'कॅरेक्टर.एआय' (Character.AI) सध्या अमेरिकेत अनेक खटल्यांचा सामना करत आहे. जुलैमध्ये, चीननं देशांतर्गत एआय कंपॅनियन ॲप्सवर नियामक कारवाई केली होती. झिंग्येसह अनेक ॲप्सनी अल्पवयीन मुलांसोबतच्या संबंधांवर बंदी घातली आहे. भावनिक संवाद टाळण्यासाठी नियम तयार करण्याचं निर्देश प्लॅटफॉर्मना देण्यात आले आहेत. बाइटडान्स (ByteDance) आणि अलीबाबा (Alibaba) यांनी देखील त्यांच्या ॲप्लिकेशन्समधून मानवासारखी एजंट वैशिष्ट्ये काढून टाकली आहेत. चीनमध्ये अनेक वापरकर्त्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला असून, त्यांनी या आभासी पात्रांबद्दलची आपली जवळीकता व्यक्त केली आहे.
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