Apple ची सप्टेंबर तिमाहीत विक्रमी कमाई, 'आयफोन 17' ला भारतीय ग्राहकांची सर्वाधिक पसंती
ॲपलनं भारतात सप्टेंबर तिमाहीत विक्रमी कमाई केली असून, आयफोन 17 आणि मॅकबुक निओच्या प्रचंड मागणीमुळं भारतानं जागतिक स्तरावर अपग्रेड्समध्ये अव्वल स्थान पटकावलं आहे.
Published : November 3, 2026 at 12:46 PM IST
मुंबई : ॲपल (Apple) कंपनीनं चालू आर्थिक वर्षाच्या सप्टेंबर तिमाहीत भारतामध्ये आतापर्यंतच्या सर्वोच्च कमाईची (All-Time Revenue Record) नोंद केली आहे. कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO John Ternus) जॉन टर्नस यांनी या ऐतिहासिक नोंदीची घोषणा केली. भारतामध्ये केवळ आयफोनच नव्हे, तर मॅक (MacBook Neo Sales) कम्प्युटर्स आणि ॲपल सर्व्हिसेस (Services) या तिन्ही विभागांमध्ये अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. जागतिक स्तरावर स्मार्टफोन बाजारपेठेत मंदीचं सावट असतानाही, भारतीय ग्राहकांचा प्रीमियम उपकरणांकडे असलेला कल कमालीचा वाढला आहे.
जुने आयफोन अपग्रेड करण्यात भारतीय अव्वल : जागतिक स्तरावर जुना आयफोन बदलून नवीन आयफोन घेणाऱ्या (iPhone Upgraders) ग्राहकांच्या संख्येत या आर्थिक वर्षात वाढ झालीय. ॲपलचे मुख्य आर्थिक अधिकारी (CFO) केवान पारेख यांनी सांगितलं की, अमेरिका, चीन आणि जपानसह भारतामध्ये सर्वाधिक युजर्सनी आपले फोन अपग्रेड केले आहेत. काउंटरपॉईंट रिसर्चनुसार, सणासुदीच्या काळात आणि सुलभ फायनान्स पर्यायांमुळं भारतीय ग्राहकांनी प्रीमियम उत्पादनांसाठी आपले बजेट वाढवल्याचं दिसून येत आहे.
'आयफोन 17' आणि 'मॅकबुक निओ'ची बाजारात धूम : काउंटरपॉईंट रिसर्चच्या अहवालानुसार, सप्टेंबर तिमाहीत 'iPhone 17' हा भारतात सर्वाधिक शिप झालेला (विकला गेलेला) स्मार्टफोन ठरला आहे. त्याच वेळी, कंपनीच्या नवीन 'MacBook Neo' नं देखील विक्रीचे सर्व जुने रेकॉर्ड मोडीत काढले आहेत. विशेष म्हणजे, एकूण शिपमेंटमध्ये किंचित घट झाली असली, तरी भारतात ॲपलचा सरासरी विक्री दर (ASP) पहिल्यांदाच $1,000 (सुमारे 84,000 रुपये) पार गेला आहे. यावरून स्पष्ट होतं की भारतीय ग्राहक आता अधिक महागड्या आणि प्रो-मॉडेल्सना प्राधान्य देत आहेत.
ॲपल पे (Apple Pay) ची भारतात एन्ट्री : या तिमाहीचे आणखी एक मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ॲपलनं ॲक्सिस बँकेसोबत (Axis Bank) भागीदारी करून भारतात आपली डिजिटल पेमेंट सेवा 'Apple Pay' अधिकृतपणे लाँच केली आहे. जॉन टर्नस यांनी सांगितलं की, जगातील सर्वात मोठ्या डिजिटल पेमेंट बाजारपेठांपैकी एक असलेल्या भारतात सुरक्षित आणि सुलभ पेमेंट पर्याय उपलब्ध करून देणे हा कंपनीच्या इकोसिस्टम विस्ताराचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
भारतामध्ये ॲपल इकोसिस्टमचं नवं पर्व : काउंटरपॉईंट रिसर्चचे रिसर्च डायरेक्टर तरुण पाठक यांच्या मते, भारत आता केवळ आयफोन विकत घेणारा देश राहिला नसून तो ॲपलच्या संपूर्ण इकोसिस्टमचा (Ecosystem Market) मुख्य केंद्रबिंदू बनत चालला आहे. स्थानिक पातळीवर वाढणारे उत्पादन (Local Manufacturing), आकर्षक एक्सचेंज ऑफर्स आणि वितरणाचा विस्तार यामुळं भारताचं महत्त्व ॲपलच्या जागतिक व्यवसायात झपाट्यानं वाढत आहे. येत्या 2027 आणि त्यानंतरच्या वर्षांत ही गती अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
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