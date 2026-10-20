ॲपलची मोठी घोषणा : OLED टचस्क्रीन असलेला पहिला मॅकबुक प्रो आणि नवीन आयपॅड मिनी लवकरच लाँच होणार...
ॲपलची कंपनीनं मोठी घोषणा केलीय. OLED टचस्क्रीन असलेला पहिला मॅकबुक प्रो (MacBook Pro) आणि नवीन आयपॅड मिनी (iPad Mini) लवकरच लॉंच होणार आहेत.
Published : October 20, 2026 at 12:26 PM IST
हैदराबाद: ॲपल पुढच्या आठवड्यात नवीन मॅक संगणक आणि आयपॅड मिनी लाँच (First MacBook Pro) करेल, अशी अपेक्षा आहे. यामध्ये OLED टचस्क्रीन असलेला कंपनीचा पहिला मॅकबुक प्रो समाविष्ट असेल. कंपनीनं अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नसली, तरी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या ट्विटमुळं उत्सुकता वाढली आहे. ॲपलचे मार्केटिंग विभागाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ग्रेग जोसविआक (Greg Joswiak) यांनी 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट केलीय: "पुढच्या आठवड्यात काहीतरी 'प्रो' (Pro) सांगण्यासाठी खूप उत्सुक आहे." या संदेशावरून नवीन उत्पादनांची घोषणा लवकरच होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतात. क्युपर्टिनोस्थित ही टेक कंपनी नवीन मॅकबुक प्रो मॉडेल्स, आयमॅक (iMac) आणि नवीन आयपॅड मिनी सादर करेल, अशी शक्यता आहे.
Can’t wait to pro and tell next week. https://t.co/3wUkxwq35i— Greg Joswiak (@gregjoz) October 19, 2026
हा कार्यक्रम कधी आणि कसा होईल? : हा कार्यक्रम बुधवार, 28 ऑक्टोबर रोजी लॉस एंजेलिसमध्ये (Apple Pro and tell event) पॅसिफिक वेळेनुसार सकाळी 10:00 वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 11:30 वाजता) होण्याची शक्यता आहे. ॲपलच्या नेहमीच्या 'कीनोट' (keynote) इव्हेंटपेक्षा वेगळ्या पद्धतीनं, यावेळी नवीन उत्पादने प्रेस रिलीजद्वारे जाहीर केली जातील आणि त्यानंतर पत्रकारांसाठी 'हँड्स-ऑन' सत्र आयोजित केलं जाईल. कंपनीनं अद्याप या दिवसाचं नेमकं वेळापत्रक जाहीर केलेलं नाही.
ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार चार नवीन उत्पादनं: ब्लूमबर्गचे पत्रकार मार्क गुरमन यांच्या आधीच्या अहवालानुसार, ॲपल चार नवीन उत्पादनं सादर करणार आहे. यामध्ये हाय-एंड OLED टचस्क्रीन असलेला मॅकबुक प्रो, शक्तिशाली M6 चिप असलेला 14-इंचाचा मॅकबुक प्रो, M6 चिपसह अपडेटेड आयमॅक आणि OLED डिस्प्ले असलेला नवीन आयपॅड मिनी यांचा समावेश आहे. ही उत्पादने 6 नोव्हेंबर 2026 रोजी विक्रीसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
OLED टचस्क्रीन मॅकबुक प्रो: OLED टचस्क्रीन असलेला मॅकबुक प्रो या लाँचचं मुख्य आकर्षण ठरेल. 2021 मधील डिझाइन बदलांनंतर, ॲपलच्या व्यावसायिक लॅपटॉपमध्ये होणारा हा सर्वात मोठा बदल असेल. मिळालेल्या माहितीनुसार, नवीन स्क्रीन सध्याच्या हाय-एंड मॉडेल्समधील मिनी-एलईडी (Mini-LED) पॅनेलच्या तुलनेत अधिक गडद काळा रंग (deeper blacks), उत्तम कॉन्ट्रास्ट आणि अधिक समृद्ध रंग प्रदान करेल. मॅक (Mac) मध्ये टचस्क्रीनचा समावेश होणे हा एक मोठा बदल आहे; ॲपलनं दीर्घकाळ आपल्या लॅपटॉपमध्ये टचस्क्रीन देण्याचं टाळलं होतं, कारण त्यांच्या मते मॅकच्या अनुभवासाठी कीबोर्ड आणि ट्रॅकपॅड अधिक योग्य आहेत. मात्र, या मॉडेलमध्ये कीबोर्ड आणि ट्रॅकपॅड कायम राहतील आणि टचचा वापर एक अतिरिक्त इनपुट पर्याय म्हणून केला जाईल. काही अहवालांनुसार, स्क्रीनच्या वरच्या भागातील 'नॉच' (notch) काढून त्याऐवजी आयफोनसारखी 'डायनॅमिक आयलंड' (Dynamic Island) डिझाइन दिली जाऊ शकते. इतर संभाव्य बदलांमध्ये लॅपटॉपचे वजन कमी करण्यासाठी नवीन अंतर्गत रचना आणि टच वापरताना स्क्रीन स्थिर राहावी यासाठी अधिक मजबूत बिजागरी (hinge) यांचा समावेश आहे. या OLED मॉडेल्समध्ये M6 ऐवजी M5 Pro आणि M5 Max चिप्स वापरल्या जातील, ज्यामुळं त्यांची किंमत सध्याच्या मॉडेल्सपेक्षा जास्त असू शकते.
OFFICIAL: Apple has announced its next event for October 28, tagline “Pro and tell” 👀 The event is in Los Angeles at 10 AM PT, that's 10:30 PM IST. This is Apple's second event this month after the “Welcome home” launch on October 13. As per Mark Gurman, here is what we may see: – 14-inch and 16-inch MacBook Pro with OLED touchscreen and Dynamic Island for the first time, M5 Pro and M5 Max chips, much lighter body – iPad mini with OLED display, new speakers and a moved FaceTime camera – New iMac and base 14-inch MacBook Pro with M6 chip, same design The event date is official, the products are still rumours until Apple shows them.— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) October 19, 2026
M6 चिप असलेले मॅकबुक प्रो (MacBook Pro) आणि आयमॅक (iMac): ॲपल एन्ट्री-लेव्हल 14-इंच मॅकबुक प्रो मध्ये M6 चिप देण्याच्या तयारीत आहे. ही चिप 2-नॅनोमीटर प्रक्रियेवर आधारित असेल, ज्यामुळं सध्याच्या M5 मालिकेच्या तुलनेत अधिक वेग आणि उत्तम बॅटरी कार्यक्षमता मिळेल. लॅपटॉपची सध्याची डिझाइन तशीच राहण्याची शक्यता आहे. आयमॅक (iMac), ज्याला शेवटचे अपडेट 2024 मध्ये मिळालं होतं, त्यात M6 प्रोसेसर आणि नवीन रंगांचं पर्याय दिलं जाऊ शकतात. सध्या तरी यात कोणतीही मोठी पुनर्रचना किंवा OLED स्क्रीन मिळण्याची शक्यता नाही.
OLED डिस्प्ले असलेला नवीन आयपॅड मिनी (iPad Mini): पुढच्या पिढीच्या आयपॅड मिनीमध्ये एक मोठा बदल होणार आहे. यात OLED डिस्प्ले आणि A20 Pro चिप असेल. इतर संभाव्य बदलांमध्ये स्क्रीनभोवती अधिक पातळ बेझल्स (bezels), लँडस्केप बाजूला असलेला फ्रंट कॅमेरा, वाय-फाय 7 (Wi-Fi 7) सपोर्ट आणि अधिक चांगली वॉटर रेसिस्टन्स (पाण्यापासून संरक्षण) क्षमता यांचा समावेश असू शकतो. तसंच, मेमरी आणि स्पीकर्समध्येही सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. स्क्रीनमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट असेल की तो 60Hz वरच राहील, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
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