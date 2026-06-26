भारतात ॲपल मॅक, आयपॅड, ॲपल टीव्ही आणि होमपॉडच्या किमती वाढल्या; कोणत्या उत्पादनाच्या वाढल्या किंमती?
ॲपलनं भारतासह जागतिक बाजारात मॅकबुक, आयपॅडसह विविध उत्पादनांच्या किमती वाढवल्या आहेत. जाणून घ्या कोणत्या उत्पादनाच्या किंमती वाढल्या..
Published : June 26, 2026 at 11:17 AM IST
मुंबई: ॲपलनं गुरुवारी भारत आणि जागतिक बाजारपेठेत आपल्या अनेक उत्पादनांच्या किमती वाढवल्या. काही उत्पादनांच्या किमतीत 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. ही दरवाढ मॅक कॉम्प्युटर्स, मॅकबुक्स, आयपॅड्स, ॲपल टीव्ही आणि होमपॉड्स यांसारख्या विविध श्रेणींमधील उपकरणांना लागू होते. मात्र, आयफोन (iPhone) सिरीजच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. मेमरी आणि स्टोरेज घटकांच्या वाढत्या खर्चामुळं किमती वाढवणे अपरिहार्य असल्याचं विधान काही आठवड्यांपूर्वी टिम कूक यांनी केलं होतं, त्यानंतर ही घोषणा करण्यात आली आहे.
ॲपल किंमत वाढ : ॲपलनं या दरवाढीचं मुख्य कारण म्हणून DRAM आणि NAND फ्लॅश स्टोरेजच्या किमतीत झालेली अभूतपूर्व जागतिक वाढ असल्याचं सांगितलं आहे. AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) पायाभूत सुविधांची वाढती मागणी यामुळं ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. टिम कूक म्हणाले, "दुर्दैवानं, किमती वाढवणे अपरिहार्य आहे. आम्ही ग्राहकांचं शक्य तितकं संरक्षण करत होतो, परंतु ही परिस्थिती आता अधिक काळ टिकवून ठेवणं शक्य नाही."
मॅकबुक श्रेणीत मोठी दरवाढ: या दरवाढीचा सर्वाधिक फटका मॅकबुक एअर (MacBook Air) सिरीजला बसला आहे. M5 चिप असलेल्या 13-इंच मॅकबुक एअरची सुरुवातीची किंमत आता 1,49,900 रुपये झाली आहे, जी पूर्वी 1,20,900 रुपये होती. लोकप्रिय मॅकबुक निओ (MacBook Neo) ची किंमत 69,900 रुपयांवरून 79,900 रुपये झाली आहे.
मॅकबुक प्रो (MacBook Pro) सिरीजमध्येही किमतीत मोठी वाढ दिसून येत आहे. M5 मॅकबुक प्रोची किंमत आता 2,39,900 रुपये (पूर्वी 1,69,900 रुपये) आहे, तर M5 मॅक्स (M5 Max) व्हेरिएंटची किंमत 3,99,900 रुपयांवरून 4,99,900 रुपये झाली आहे, म्हणजेच यात जवळपास एक लाख रुपयांची वाढ झाली आहे.
डेस्कटॉप आणि आयपॅड श्रेणी : डेस्कटॉप मॅकवरही दरवाढीचा परिणाम झाला आहे. मॅक मिनी M4 (Mac Mini M4) ची किंमत 59,900 रुपयांवरून 49,900 रुपये झाली आहे. iPad श्रेणीतील उत्पादनांच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. iPad Air ची किंमत 64,900 वरून 89,900 झाली आहे, बेस 11 व्या पिढीतील (11th-generation) iPad ची किंमत 39,900 वरून 49,900 झाली आहे आणि प्रमुख (flagship) iPad Pro ची किंमत 1.39 लाख इतकी झाली आहे.
होम एंटरटेनमेंट उपकरणे: ॲपलच्या होम एंटरटेनमेंट उत्पादनांच्या किमतींवरही परिणाम झाला आहे. Apple TV 4K ची किंमत आता 14,900 ऐवजी 25,900 झाली आहे, तर HomePod Mini ची किंमत 10,900 वरून 15,900 झाली आहे.
|उत्पादन
|आगोदरची किंमत (USD)
|नवीन किंमत (USD)
|फरक (USD)
|आगोदरची (₹)
|नवीन (₹)
|वाढ (₹)
|MacBook Neo
|$599
|$699
|$+100
|56,700
|66,150
|9,450
|13-inch MacBook Air
|$1,099
|$1,299
|$+200
|1,04,000
|1,23,000
|19,000
|15-inch MacBook Air
|$1,299
|$1,499
|$+200
|1,23,000
|1,41,800
|18,800
|M5 MacBook Pro
|$1,699
|$1,999
|$+300
|1,60,800
|1,89,000
|28,200
|M5 Pro MacBook Pro
|$2,199
|$2,499
|$+300
|2,08,000
|2,36,500
|28,500
|M5 Max MacBook Pro
|$3,599
|$4,099
|$+500
|3,40,500
|3,88,000
|47,500
|iMac
|$1,299
|$1,499
|$+200
|1,23,000
|1,41,800
|18,800
|M4 Max Mac Studio
|$1,999
|$2,499
|$+500
|1,89,000
|2,36,500
|47,500
|M3 Ultra Mac Studio
|$3,999
|$5,299
|$+1,300
|3,78,500
|5,01,500
|1,23,000
|M4 Pro Mac mini
|$1,399
|$1,599
|$+200
|1,32,400
|1,51,400
|19,000
|iPad
|$349
|$449
|$+100
|33,000
|42,500
|9,500
|11-inch iPad Air
|$599
|$749
|$+150
|56,700
|70,800
|14,100
|13-inch iPad Air
|$749
|$949
|$+200
|70,800
|89,800
|19,000
|11-inch iPad Pro
|$999
|$1,199
|$+200
|94,500
|1,13,500
|19,000
|13-inch iPad Pro
|$1,299
|$1,499
|$+200
|1,23,000
|1,41,800
|18,800
|iPad mini
|$499
|$599
|$+100
|47,200
|56,700
|9,500
|Apple TV 4K
|$129
|$199
|$+70
|12,200
|18,800
|6,600
|HomePod
|$299
|$349
|$+50
|28,300
|33,000
|4,700
|HomePod mini
|$99
|$129
|$+30
|9,400
|12,200
|2,800
|Vision Pro
|$3,499
|$3,699
|$+200
|3,31,000
|3,50,000
|19,000
भारतात प्रत्यक्ष विक्री किंमत GST आणि इतर टॅक्सेस मुळं जास्त असू शकते. तसंच किंमतीत बदल होऊ शकतो.
ग्राहकांवर परिणाम: विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि क्रिएटर्स (निर्माते) यांच्याकडून MacBook आणि iPad सारख्या उत्पादनांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात असल्यानं, किमतीतील या वाढीमुळं भारतीय ग्राहकांची मोठी निराशा होऊ शकते. जरी कंपनीनं ही वाढ जागतिक स्तरावर असल्याचं म्हटलं असलं, तरी चलन दरातील चढ-उतार आणि आयात शुल्कामुळं भारतीय बाजारपेठेत याचा परिणाम अधिक तीव्रतेनं जाणवत आहे. ॲपलनं सध्या तरी iPhone च्या किमती स्थिर ठेवल्या आहेत, ज्यामुळं स्मार्टफोन खरेदीदारांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. तज्ञांचं मत आहे की, AI तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या मागणीमुळं भविष्यात मेमरी आणि स्टोरेजच्या किमतींवर दबाव कायम राहील. ॲपलसारख्या कंपन्यांना उत्पादनातील नाविन्य आणि प्रभावी पुरवठा साखळी व्यवस्थापनाद्वारे या आव्हानांचा सामना करावा लागेल. ग्राहकांना सल्ला दिला जात आहे की, खरेदीचा निर्णय घेताना त्यांनी या नवीन किमतींचा विचार करावा.
हे वातलंत का :