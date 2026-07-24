ॲपल आयफोन 17 आणि आयफोन 17 प्रो मॅक्सच्या किमती भारतात वाढणार
मिळालेल्या संकेतांनुसार, Apple भारतात iPhone 17 सिरीजच्या किमती वाढवण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये 256GB व्हेरिएंटची किंमत 12,000 नं वाढून 94,990 पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
Published : July 24, 2026 at 10:41 AM IST
मुंबई: क्युपर्टिनो-स्थित तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी Apple नं गेल्या महिन्यात भारतात आपल्या हार्डवेअर उत्पादनांच्या किमतीत मोठी वाढ केली होती. यामध्ये iPad, Mac आणि स्मार्ट होम उपकरणांसह अनेक उत्पादनांचा समावेश होता. मात्र, आतापर्यंत त्यांच्या लोकप्रिय iPhone सिरीजच्या किमती स्थिर होत्या. एका विश्वसनीय 'टिपस्टर'कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आता iPhone 17 सिरीजच्या किमती लवकरच वाढण्याची शक्यता आहे. पुढील आठवड्याच्या अखेरीस डीलरकडे नवीन साठा (स्टॉक) पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
iPhone 17 सिरीज अपेक्षित दरवाढ : 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वरील एका पोस्टमध्ये, टिपस्टर अभिषेक यादव यांनी माहिती दिली आहे की, Apple नं 'iPlanet' डीलर्सना iPhone 17 सिरीजच्या किमतीतील बदलाबाबत कळवलं आहे. बेस मॉडेल असलेल्या iPhone 17 (256GB स्टोरेज) ची किंमत सुमारे 12,000 ने वाढून 94,990 होण्याची शक्यता आहे. संदर्भ म्हणून सांगायचं तर, 256GB व्हेरिएंटची सुरुवातीची किंमत 82,900 होती आणि 512GB व्हेरिएंटची किंमत 1,02,900 होती. ही वाढ सुमारे 14-15% इतकी आहे, जी ग्राहकांसाठी लक्षणीय आहे. तसंच, प्रीमियम मॉडेल्स - iPhone 17 Pro आणि iPhone 17 Pro Max च्या किमतीतही वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. सध्या या दोन मॉडेल्सच्या सुरुवातीच्या किमती अनुक्रमे 1,34,990 आणि 1,49,900 आहेत; मात्र, नवीन किमती अद्याप जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत. याव्यतिरिक्त, iPhone Air मॉडेलची किंमत वाढणार की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
पुरवठा समस्या आणि उपलब्धता : किमतीतील या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर, सध्या iPhone 17 सिरीजच्या किरकोळ विक्रीसाठीच्या साठ्यात (रिटेल स्टॉक) कमतरता जाणवत आहे. कंपनीनं आपल्या पुरवठा साखळीला (सप्लाय चेन) कळवलं आहे की, पुढील शनिवारपर्यंत नवीन साठा डीलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. सध्या संपूर्ण भारतात उत्पादनांची उपलब्धता विस्कळीत झाली आहे आणि नवीन साठा येईपर्यंत ग्राहकांना वाट पाहावी लागू शकते.
जपान आणि भारत किंमत वाढ : ही बातमी पूर्णपणे अनपेक्षित नाही. ॲपलनं अलीकडेच जपानमध्ये आयफोनच्या किमतीत 11.3 टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे. उदाहरणार्थ, स्टँडर्ड आयफोन 17 ची किंमत 1,29,800 जपानी येनवरून 1,42,800 जपानी येनपर्यंत वाढली. आयफोन एअर (Air), प्रो (Pro) आणि प्रो मॅक्स (Pro Max) मॉडेल्सच्या किमतींमध्येही अशाच प्रकारे बदल करण्यात आले. गेल्या महिन्यात भारतात केलेल्या व्यापक दरवाढीमध्ये मॅक (Macs), मॅकबुक (MacBooks), आयपॅड (iPads), ॲपल टीव्ही (Apple TV) आणि होमपॉड (HomePods) यांसारख्या उत्पादनांच्या किमतीत 5,000 ते 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढ झाली. एआय (AI) उद्योगातील वाढत्या मागणीमुळं DRAM आणि NAND फ्लॅश स्टोरेजच्या खर्चात झालेली वाढ हे या दरवाढीचं कारण असल्याचं कंपनीनं सांगितलं. मात्र, आयफोन लाइनअप, ॲपल वॉच (Apple Watch) आणि एअरपॉड्स (AirPods) यांना या दरवाढीच्या फेरीत वगळण्यात आले होते.
ग्राहकांवर मोठा परिणाम : भारत ही ॲपलसाठी एक महत्त्वाची बाजारपेठ आहे आणि प्रीमियम स्मार्टफोन श्रेणीमध्ये आयफोनची मागणी सातत्यानं वाढत आहे. किमतींमधील वाढीचा परिणाम मध्यमवर्गीय ग्राहकांवर होऊ शकतो; विशेषतः सणासुदीच्या काळात होणाऱ्या अशा दरवाढीमुळं ग्राहकांच्या खरेदीच्या निर्णयांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. एआय (AI) तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या मागणीमुळं इलेक्ट्रॉनिक घटकांच्या किमतीत सतत वाढ होत आहे. ॲपलसारख्या कंपन्यांना या वाढीव खर्चाचा काही भार ग्राहकांवर टाकणे भाग पडत आहे. भविष्यात किमतींमध्ये आणखी काही बदल केले जातील का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
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