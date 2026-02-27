ETV Bharat / technology

'फोन पे, गुगल पे'चं धाब दणाणलं : अ‍ॅपल पे लवकरच भारतात होणार लाँच

अ‍ॅपल पे भारतात लवकरच लाँच लॉंच होणार असल्याची बातमी आलीय. त्यामुळं फोन पे, गुगल पे चं धाबं दणाण्याची शक्यता आहे.

Apple Pay
अ‍ॅपल पे (Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 27, 2026 at 12:14 PM IST

मुंबई : जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी अ‍ॅपल आता भारतातील डिजिटल पेमेंट क्रांतीत मोठी झेप घेण्यासाठी सज्ज झाली आहे. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर, अ‍ॅपल पे (Apple Pay) सेवा भारतात लाँच होण्याच्या दिशेनं वाटचाल करतेय. ब्लूमबर्गच्या ताज्या अहवालानुसार, कंपनी ही सेवा 2026 च्या मध्यापर्यंत, म्हणजे जून-जुलै 2026 पर्यंत अधिकृतपणे सुरू करू शकते. भारतातील आयफोन वापरकर्त्यांसाठी ही मोठी बातमी आहे, कारण आता ते सुरक्षित आणि गोपनीय डिजिटल पेमेंट्स करू शकतील.

भारतातील डिजिटल पेमेंट बाजारात 'अ‍ॅपल पे'चा प्रवेश
सध्या भारतात Google Pay, PhonePe आणि Paytm सारख्या अ‍ॅप्सचं वर्चस्व आहे. तरीही, अ‍ॅपल पे आयफोन वापरकर्त्यांसाठी अधिक सुरक्षित पर्याय ठरू शकतो. अ‍ॅपल पे 'टोकनायझेशन' तंत्रज्ञान वापरतं, ज्यामुळं प्रत्यक्ष कार्ड नंबर शेअर होत नाही आणि ट्रान्झॅक्शनची सुरक्षा वाढते. ही सेवा NFC (Near Field Communication) तंत्रावर आधारित असेल, ज्यामुळं दुकानांमध्ये आयफोन किंवा अ‍ॅपल वॉचनं 'टॅप-टू-पे' करणं सोपं होईल. याशिवाय, संपर्करहित (contactless) पेमेंट्ससह ऑनलाइन खरेदी आणि अ‍ॅप्समधील पेमेंट्सही सहज शक्य होतील. Face ID किंवा Touch ID द्वारे प्रमाणीकरणामुळं गोपनीयता आणि सुरक्षा अधिक मजबूत राहील.

बँकांशी चर्चा आणि नियामक बाबी
अ‍ॅपल ICICI Bank, HDFC Bank आणि Axis Bank सारख्या प्रमुख भारतीय बँकांसह Visa आणि Mastercard सारख्या जागतिक कार्ड नेटवर्कशी चर्चा करत आहे. NPCI (National Payments Corporation of India) सोबतही बोलणी सुरू आहे. भारतातील नियमांनुसार डेटा लोकलायझेशन आणि UPI एकीकरण यावर विशेष भर दिला जात आहे. सुरुवातीला कार्ड-आधारित संपर्करहित पेमेंट्स सुरू होऊ शकतं, तर नंतर UPI एकत्रीकरण होईल. RBI च्या नवीन नियमांमुळं बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (फिंगरप्रिंट/फेस रेकग्निशन) डिजिटल पेमेंट्ससाठी परवानगी मिळाली आहे, ज्यामुळं ही प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. भारतातील डिजिटल पेमेंट बाजार वेगानं वाढत असताना, अ‍ॅपल पे मुळं स्पर्धा आणखी वाढेल. हे लॉंच लाँच झाल्यास, आयफोन वापरकर्त्यांना अधिक सुविधाजनक आणि सुरक्षित पेमेंट अनुभव मिळेल.

