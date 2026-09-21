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ऑक्टोबरमध्ये भारतात 'ॲपल पे' (Apple Pay) लाँच होणार; फोनपे आणि गुगल पे वेगळ काय?

ॲपल या ऑक्टोबरमध्ये भारतात 'ॲपल पे' (Apple Pay) सेवा सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. सुरुवातीला ॲक्सिस बँकेच्या क्रेडिट कार्ड्सचा वापर करून पेमेंट करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल.

Apple Pay
Apple Pay (Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 21, 2026 at 5:21 PM IST

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मुंबई : भारतातील आयफोन (iPhone) वापरकर्ते अनेक वर्षांपासून PhonePe, Google Pay आणि Paytm सारख्या 'थर्ड-पार्टी' पेमेंट ॲप्सवर अवलंबून आहेत. आता ही परिस्थिती बदलण्याची शक्यता आहे, कारण ॲपल ऑक्टोबरमध्ये भारतात 'ॲपल पे' लाँच करत आहे. यामुळं वापरकर्त्यांना थेट 'ॲपल वॉलेट' (Apple Wallet) आणि समर्थित उपकरणांद्वारे (supported devices) पेमेंट करता येईल. सुरुवातीच्या टप्प्यात क्रेडिट कार्ड्सवर लक्ष केंद्रित केलं जाईल आणि ॲक्सिस बँक ही पहिली बँकिंग भागीदार असण्याची शक्यता आहे.

भारतीय बाजारपेठेत 'ॲपल पे'चं आगमन: 'ॲपल पे' ज्या बाजारपेठेत प्रवेश करत आहे, ती इतर देशांमधील बाजारपेठांपेक्षा खूप वेगळी आहे. भारतानं 'युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' (UPI) वर आधारित एक विशाल डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम (प्रणाली) विकसित केली आहे. 'प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो' (PIB) च्या आकडेवारीनुसार, सर्व डिजिटल पेमेंट व्यवहारांपैकी सुमारे 84 टक्के व्यवहार UPI द्वारे होतात. या लाँचची वेळही महत्त्वाची आहे; कारण 15 ऑक्टोबरपासून काही विशिष्ट UPI मर्चंट व्यवहारांवर 0.4 टक्के 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) लागू होणार आहे.

काय आहे 'ॲपल पे'? : 'ॲपल पे' ही ॲपलची डिजिटल वॉलेट आणि पेमेंट सेवा आहे. ही सेवा वापरकर्त्यांना त्यांचं पात्र क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड्स आयफोन, ॲपल वॉच आणि इतर समर्थित ॲपल उपकरणांवरील 'वॉलेट' ॲपमध्ये जोडण्याची सुविधा देते. त्यानंतर, या उपकरणांचा वापर करून कॉन्टॅक्टलेस पेमेंट टर्मिनल्सवर, तसेच वेबसाइट्स आणि ॲप्समध्ये पेमेंट करता येते. प्रत्यक्ष दुकानात पेमेंट करण्यासाठी, आयफोन वापरकर्ता बाजूचे बटण (side button) दोनदा दाबून, 'फेस आयडी' (Face ID) किंवा पासकोडद्वारे प्रमाणीकरण (authenticate) करून आणि फोन कॉन्टॅक्टलेस टर्मिनलजवळ धरून पेमेंट करू शकतो. टर्मिनल्सशी संपर्क साधण्यासाठी 'ॲपल पे' 'निअर फील्ड कम्युनिकेशन' (NFC) तंत्रज्ञानाचा वापर करते. ॲपल वॉच वापरकर्तेही या सेवेचा लाभ घेऊ शकतात. व्यापाऱ्याला प्रत्यक्ष कार्ड क्रमांक पाठवण्याऐवजी, 'ॲपल पे' उपकरणासाठी विशिष्ट क्रमांक (device-specific number) आणि व्यवहारासाठी विशिष्ट सुरक्षा कोड (transaction-specific security code) वापरते. ॲपलच्या म्हणण्यानुसार, प्रत्यक्ष कार्ड क्रमांक त्यांच्या सर्व्हरवर साठवला जात नाही किंवा व्यापाऱ्यांसोबत शेअर केला जात नाही.

कसं काम करेल'ॲपल पे' ? : रॉयटर्सच्या अलीकडील अहवालानुसार, ही सेवा ॲक्सिस बँकेच्या क्रेडिट कार्ड्ससह सुरू होण्याची शक्यता आहे. ॲपल HDFC बँक आणि ICICI बँकेशीही चर्चा करत आहे, मात्र या अहवालाच्या वेळी या बँकांसोबतचे व्यावसायिक करार अद्याप अंतिम झालेले नव्हते. अहवालानुसार, सुरुवातीच्या टप्प्यात, ॲपल पे व्हिसा आणि मास्टरकार्ड सारख्या जागतिक नेटवर्कच्या क्रेडिट कार्डांना सपोर्ट करेल. वापरकर्ते त्यांचे कार्ड तपशील ॲपल वॉलेटमध्ये सेव्ह करू शकतील आणि NFC-सक्षम पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनलवर त्यांचा आयफोन किंवा ॲपल वॉच टॅप करून कॉन्टॅक्टलेस पेमेंट करू शकतील. याचा अर्थ असा होतो की, भारताच्या व्यापक डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टममध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचा प्रयत्न न करता, सुरुवातीला कार्ड पेमेंटवर लक्ष केंद्रित केलं जाईल.

फोनपे आणि गूगल पे पेक्षा वेगळं कसं? : मुख्य फरक त्यांच्या मूळ पेमेंट सिस्टीममध्ये आहे. फोनपे आणि गूगल पे हे भारतातील प्रमुख UPI-आधारित पेमेंट ॲप्स आहेत. UPI वापरकर्त्यांना बँक खात्यांमध्ये थेट पैसे हस्तांतरित करण्यास आणि QR कोड व UPI-सक्षम ॲप्सद्वारे पेमेंट करण्यास सक्षम करते. रॉयटर्सच्या मते, UPI पेमेंटच्या एकूण मूल्यापैकी सुमारे 80 टक्के वाटा फोनपे आणि गूगल पे यांचा मिळून आहे. ॲपल पे भारतातील प्रचलित रचनेपेक्षा वेगळं आहे कारण ते ॲपल वॉलेटमध्ये स्टोअर केलेल्या कार्डांवर अवलंबून असते; पेमेंट ॲप उघडून QR कोड स्कॅन करण्याऐवजी, वापरकर्ते त्यांच्या ॲपल डिव्हाइसवर प्रमाणीकरण करून ते कॉन्टॅक्टलेस टर्मिनलवर टॅप करू शकतात.

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