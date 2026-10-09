ॲपलची 27 ऑक्टोबरची मोठी घोषणा: पहिला टचस्क्रीन OLED मॅकबुक प्रो आणि M6 चिप!
ॲपल 27 ऑक्टोबर रोजी एका विशेष कार्यक्रमात आपला पहिला टचस्क्रीन OLED मॅकबुक प्रो, M6 चिपवर चालणारे मॅक मॉडेल्स आणि नवीन आयपॅड मिनी सादर करणार आहे.
Published : October 9, 2026 at 1:14 PM IST
मुंबई: ॲपल 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी एका विशेष लाँच कार्यक्रमात OLED डिस्प्ले असलेला आपला पहिला टचस्क्रीन मॅकबुक प्रो सादर करणार आहे. यासोबतच, M6 चिपवर चालणारे नवीन मॅकबुक प्रो आणि iMac मॉडेल्स, तसंच नवीन आयपॅड मिनी देखील लाँच होण्याची शक्यता आहे. कंपनी ऑक्टोबरच्या अखेरीस अनेक हार्डवेअर घोषणा करण्याची तयारी करत असल्याचं ब्लूमबर्गनं म्हटलं आहे.
13 ऑक्टोबरनंतरचा दुसरा कार्यक्रम: अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, 13 ऑक्टोबरच्या 'कीनोट' (मुख्य सादरीकरण) नंतर ॲपल महिन्याच्या उत्तरार्धात आणखी एक कार्यक्रम आयोजित करू शकते. या कार्यक्रमात ऑनलाइन व्हिडिओ सामग्री आणि पत्रकारांसाठी प्रत्यक्ष (in-person) सत्राचा समावेश असेल. 13 ऑक्टोबरचा कार्यक्रम स्मार्ट होम उत्पादनांवर केंद्रित असेल, तर 27 ऑक्टोबरचा कार्यक्रम मॅक कॉम्प्युटर्स आणि आयपॅड मिनीवर लक्ष केंद्रित करेल.
चार प्रमुख उत्पादनांची अपेक्षा: या लाँचमध्ये ॲपल चार उत्पादनं सादर करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये अद्ययावत iMac, नवीन एंट्री-लेव्हल 14-इंच मॅकबुक प्रो, आयपॅड मिनी आणि OLED टचस्क्रीन असलेले मॅकबुक प्रो मॉडेल्स यांचा समावेश आहे. iMac आणि 14-इंच मॅकबुक प्रोमध्ये M6 चिप असेल; मात्र, डिझाइनमध्ये मोठे बदल अपेक्षित नाहीत, कारण मुख्य भर प्रोसेसर अपग्रेडवर असेल.
आयपॅड मिनी आणि OLED मॅकबुक प्रो: नवीन आयपॅड मिनीमध्ये सध्याच्या LCD स्क्रीनऐवजी OLED डिस्प्ले असण्याची अपेक्षा आहे. इतर बदलांबाबतची माहिती अद्याप मर्यादित आहे. 14-इंच आणि 16-इंच मॅकबुक प्रो मॉडेल्समध्ये OLED स्क्रीन असतील. यामुळं डिस्प्लेची गुणवत्ता आणि वापरकर्त्यांचा macOS सोबतचा संवाद (interact करण्याची पद्धत) बदलू शकतो, ज्यामुळं एक नवीन टचस्क्रीन अनुभव मिळेल.
भविष्यातील बदलांचे संकेत: हे लाँच ॲपलच्या मॅक श्रेणीतील एका मोठ्या बदलाचे संकेत देते. OLED आणि टचस्क्रीन तंत्रज्ञानामुळं ही उत्पादने अधिक आकर्षक आणि वापरण्यास सोपी (user-friendly) बनतील. ब्लूमबर्गच्या अहवालावरून असं दिसून येतं की कंपनी नजीकच्या काळात हार्डवेअरमधील नाविन्यपूर्ण बदलांवर (innovation) लक्ष केंद्रित करत आहे. वापरकर्ते या घोषणेची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत.
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