जॉन टर्नस ॲपलचे नवे सीईओ, टिम कुक होणार निवृत्त
जॉन टर्नस हे ॲपलचे (Apple) नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) असतील. दीर्घकाळ या पदावर कार्यरत असलेले CEO टिम कुक हे 1 सप्टेंबर रोजी निवृत्त होतील.
Published : April 21, 2026 at 9:48 AM IST
मुंबई : Apple च्या CEO पदात बदल: Apple नं जॉन टर्नस यांची आपला नवीन CEO म्हणून नियुक्ती केली आहे. टिम कुक 1 सप्टेंबर रोजी आपल्या पदावरून निवृत्त होतील आणि कार्यकारी अध्यक्ष (Executive Chairman) बनतील. त्याच दिवशी, जॉन टर्नस हे CEO पदाचा कार्यभार स्वीकारतील आणि ॲपलच्या संचालक मंडळात (Board of Directors) सामील होतील. हा बदल ॲपलसाठी एका नवीन युगाची सुरुवात म्हणून पाहिला जात आहे.
जॉन टर्नस कोण आहेत? : जॉन टर्नस हे दीर्घकाळापासून ॲपलशी जोडलेले आहेत. त्यांनी 2001 मध्ये कंपनीच्या 'उत्पादन रचना' (Product Design) टीमसोबत काम करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर, 2013 मध्ये ते 'हार्डवेअर अभियांत्रिकी'चे (Hardware Engineering) उपाध्यक्ष बनले आणि 2021 मध्ये त्यांना बढती देऊन 'वरिष्ठ उपाध्यक्ष' (Senior Vice President) या पदावर नियुक्त करण्यात आलं होतं. या काळात, टिम कुक यांच्यासोबत अनेक महत्त्वाच्या उत्पादन-संबंधित निर्णयांमध्ये त्यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. आयफोन (iPhone), आयपॅड (iPad), मॅक (Mac), ॲपल वॉच (Apple Watch) आणि एअरपॉड्स (AirPods) यांसह ॲपलच्या जवळपास सर्व प्रमुख उत्पादनांच्या विकासाचे नेतृत्व टर्नस यांनी केलं आहे. विशेषतः 'मॅक'च्या विक्रीत वाढ घडवून आणण्याचं श्रेय त्यांना दिलं जातं. अलीकडच्या वर्षांत 'मॅक'चा बाजारातील हिस्सा (Market Share) विस्तारला आहे, हे यश त्यांच्या धोरणात्मक दूरदृष्टीचं फलित मानलं जातं.
शिक्षण आणि कारकीर्दीचा प्रवास : टर्नस यांनी युनिव्हर्सिटी ऑफ पेनसिल्व्हेनियामधून 'यांत्रिक अभियांत्रिकी'ची (Mechanical Engineering) पदवी संपादन केली आहे. ॲपलमध्ये रुजू होण्यापूर्वी, त्यांनी 'व्हर्च्युअल रिसर्च सिस्टिम्स'(Virtual Research Systems) येथे काम केलं होतं. ते 2001 मध्ये ॲपलमध्ये सामील झाले आणि 2013 मध्ये 'हार्डवेअर अभियांत्रिकी'चे उपाध्यक्ष बनले. त्यानंतर, 2021 मध्ये ते कंपनीच्या 'कार्यकारी टीम'मध्ये (Executive Team) सामील झाले. या उत्पादनांच्या निर्मितीत टर्नस यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
आयफोन एअर (iPhone Air) आणि हार्डवेअरमधील नावीन्य : अलीकडेच, जॉन टर्नस यांनी 'आयफोन एअर'च्या (iPhone Air) लाँचचं नेतृत्व केलं; 2017 नंतर ॲपलच्या प्रमुख (Flagship) फोनच्या रचनेत झालेला हा सर्वात महत्त्वपूर्ण बदल मानला जातो. जॉन टर्नस यांची CEO पदी झालेली नियुक्ती ही ॲपलसाठी एका नवीन पर्वाची सुरुवात ठरली आहे. त्यांचा अनुभव आणि तांत्रिक नैपुण्य कंपनीला 'एआय' (AI) आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या युगात पुढे जाण्यास मदत करू शकते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली ॲपल कोणत्या दिशेनं वाटचाल करतं, हे पाहणे नक्कीच कुतूहलाचे ठरेल. अलीकडील काही वर्षांत, Mac उत्पादनांच्या श्रेणीला (lineup) नवसंजीवनी देण्यात आणि डिझाइनमधील नवनवीन कल्पना सादर करण्यात त्यांनी निर्णायक भूमिका बजावली आहे. ॲपलच्या हार्डवेअर व्यवसायाला एक नवी दिशा देणारी प्रमुख व्यक्ती म्हणूनही त्यांची ओळख आहे.
