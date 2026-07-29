ॲपलची नवीन 'ॲपल अपग्रेड' योजना: आयफोन आणि मॅक खरेदी करण्याऐवजी घ्या भाड्यानं!
ॲपलनं 'ॲपल अपग्रेड' योजना सुरू केली आहे. आता तुम्ही आयफोन, मॅक, आयपॅड आणि ॲपल वॉच थेट खरेदी करण्याऐवजी भाड्यानं घेऊ शकता!
Published : July 29, 2026 at 12:40 PM IST
हैदराबाद: ॲपलनं आपल्या ग्राहकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण नवीन योजना जाहीर केली आहे. 'ॲपल अपग्रेड' या नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या या लीजिंग (भाडेतत्त्वावरील) कार्यक्रमाद्वारे, ग्राहक आयफोन, ॲपल वॉच, मॅक आणि आयपॅड यांसारखी उत्पादनं खरेदी करण्याऐवजी भाड्यानं घेऊ शकतात. सध्या ही योजना अमेरिकेतील ॲपलच्या ऑनलाइन आणि रिटेल स्टोअर्समध्ये उपलब्ध आहे. वाढत्या किमतींमुळं ग्राहकांवरील आर्थिक भार कमी करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. एआय (AI) क्षेत्रातील तेजी आणि डेटा सेंटर्सचा विस्तार यामुळं जागतिक स्तरावर ॲपलच्या उत्पादनांच्या किमतींवर परिणाम झाला आहे; त्यामुळं भविष्यात ही योजना भारतासह इतर देशांमध्येही सुरू होण्याची शक्यता आहे.
ॲपल अपग्रेड कार्यक्रमाची वैशिष्ट्ये : ॲपलनं ही योजना 'क्लार्ना' (Klarna) या फिनटेक कंपनीच्या सहकार्यानं सुरू केली आहे, जी तिच्या 'बाय नाऊ, पे लेटर' (BNPL) सेवेसाठी प्रसिद्ध आहे. या योजनेअंतर्गत, ग्राहकांना 'सॉफ्ट क्रेडिट चेक'द्वारे त्वरित मंजुरी मिळते, ज्याचा त्यांच्या क्रेडिट स्कोअरवर कोणताही परिणाम होत नाही. आयफोन आणि ॲपल वॉचसाठी या योजनेचा कालावधी 12 किंवा 24 महिने आहे, तर मॅक आणि आयपॅडसाठी तो 24 किंवा 36 महिने आहे. कालावधी पूर्ण झाल्यावर ग्राहकांकडे तीन पर्याय असतात:
1. लेटेस्ट (नवीनतम) मॉडेलवर अपग्रेड करणे
2. पूर्ण रक्कम भरून डिव्हाइस खरेदी करणे
3. डिव्हाइस परत करणे
या नवीन योजनेच्या लाँचसोबतच, ॲपलनं अमेरिकेतील आपल्या जुन्या 'आयफोन अपग्रेड प्रोग्राम' आणि 'आयफोन पेमेंट्स' या योजना बंद केल्या आहेत.
मासिक भाडेतत्त्वावरील (Lease) दर : नवीन योजनेअंतर्गत, विविध उत्पादनांसाठी मासिक भाडेदर खालीलप्रमाणे आहेत.
|मॉडेल
|मासिक दर
|iPhone 17e
|$17.99 पासून सुरू
|iPhone 17
|$22.99 पासून सुरू
|iPhone Air
|$28.99 पासून सुरू
|iPhone 17 Pro
|$31.99 पासून सुरू
|iPad mini
|$11.99 पासून सुरू
|iPad Air
|$15.99 पासून सुरू
|iPad Pro
|$24.99 पासून सुरू
|Apple Watch Series 11
|$11.99 पासून सुरू
|Apple Watch Ultra 3
|$24.99 पासून सुरू
|MacBook Air
|$24.99 पासून सुरू
|MacBook Pro
|$38.99 पासून सुरू
ग्राहक 'Apple Trade In' द्वारे त्यांची जुनी उपकरणे देऊन मासिक भाडेखर्च आणखी कमी करू शकतात. ही योजना उच्च-श्रेणीतील (high-end) ॲपल उत्पादनं अधिक परवडणारी बनवते आणि विद्यार्थी, तरुण व्यावसायिक व मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी विशेषतः फायदेशीर ठरू शकते.
किमतीतील वाढीचा परिणाम : गेल्या काही महिन्यांत ॲपलनं जागतिक स्तरावर आपल्या उत्पादनांच्या किमती वाढवल्या आहेत. एआय (AI) तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या मागणीमुळं चिप्स, मेमरी आणि इतर घटकांच्या किमतीत वाढ झाली आहे. डेटा सेंटरच्या विस्ताराशी संबंधित खर्चाचाही या प्रवृत्तीमध्ये वाटा आहे. परिणामी, नवीन आयफोन किंवा मॅक खरेदी करणे अनेक ग्राहकांसाठी आर्थिक बोजा बनलं आहे. 'Apple Upgrade' योजना ग्राहकांना लवचिक पर्याय देऊन या समस्येवर उपाय शोधते.
सॅमसंगची 'Smart Upgrade' योजना आणि तुलना : सॅमसंग आणि फ्लिपकार्टनं यापूर्वी भारतात 'Smart Upgrade' योजना सुरू केली होती. त्या योजनेअंतर्गत, ग्राहकांना उपकरणाच्या किमतीपैकी 70% रक्कम एकरकमी किंवा हप्त्यांमध्ये भरावी लागत असे. एका वर्षानंतर, ते उर्वरित 30% रक्कम भरून फोन स्वतःकडे ठेवू शकत होते किंवा नवीन फोनसाठी तो बदलून (exchange) घेऊ शकत होते. त्या योजनेत 30% बायबॅक मूल्य (buyback value) मिळत असे; मात्र, या योजनेला फारसं यश मिळालं नाही, कारण ईएमआय (EMI) चे पर्याय सहज उपलब्ध आहेत. ॲपलची योजना अधिक लवचिक आणि ग्राहक-केंद्रित आहे. भाडेकराराच्या कालावधीच्या शेवटी पूर्ण परतावा (full refund) किंवा अपग्रेड करण्याचे पर्याय ग्राहकांना नवीनतम तांत्रिक प्रगतीचा लाभ घेण्याची संधी देतात. भारतासारख्या बाजारपेठेत, जिथे प्रीमियम स्मार्टफोन्सची किंमत खूप जास्त असते, तिथे अशा योजनांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळू शकतो.
भारतात कधी होणार सुरू? : अमेरिकेतील यशानंतर, ॲपल ही योजना भारत, युरोप आणि इतर बाजारपेठांमध्येही सुरू करू शकते. भारतातील मध्यमवर्गीयांचा वाढता उपभोग आणि डिजिटल पेमेंटमधील वाढ पाहता, ही योजना येथे लोकप्रिय होण्याची शक्यता आहे. तथापि, स्थानिक नियम, कर रचना आणि क्रेडिट प्रणालीनुसार या योजनेत आवश्यक ते बदल करावे लागतील.
'ॲपल अपग्रेड' (Apple Upgrade) योजना ही केवळ उत्पादनांच्या विक्रीवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी ग्राहकांचा अनुभव सुधारण्याच्या ॲपलच्या एका नवीन धोरणाचे प्रतिनिधित्व करते. महागाईच्या काळात तंत्रज्ञान परवडण्याजोगे बनवून, ही योजना ॲपलला भविष्यात आपला बाजारहिस्सा (market share) वाढवण्यास मदत करू शकते. ग्राहकांनी त्यांच्या गरजांनुसार या योजनेचा विचार करावा आणि आपली जुनी उपकरणे 'ट्रेड-इन' (trade-in) करून मिळणाऱ्या लाभांचा फायदा घ्यावा.
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