अ‍ॅपलनं भारतात लॉंच केला मॅकबुक नियो : किंमत 69,900 पासून सुरु

अ‍ॅपलनं भारतात मॅकबुक नियो लॉंच केला. A18 Pro चिप, 13-इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, macOS Tahoe आणि फॅनलेस डिझाइनसह बा सर्वात स्वस्त मॅकबुक आहे.

Apple MacBook Neo
मॅकबुक नियो (Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 5, 2026 at 1:29 PM IST

हैदराबाद : अ‍ॅपलनं भारतात मॅकबुक नियो नावाचा नवीन 13-इंच लॅपटॉप लॉंच केला. हा कंपनीचा आतापर्यंतचा सर्वात स्वस्त मॅकबुक आहे, जो A18 Pro चिपनं पावर्ड आहे. हीच चिप iPhone 16 Pro आणि Pro Max मध्ये वापरली जाते. यात अल्युमिनियम बॉडी, लिक्विड रेटिना डिस्प्ले आणि पूर्ण macOS सपोर्ट यांसारखे प्रीमियम फीचर्स आहे. सध्या M5 चिप असलेल्या मॅकबुक एअरची किंमत 1,19,900 आहे, तर हे नवीन मॉडेल फक्त 69,900 पासून सुरू होतं. प्री-ऑर्डर सुरू झाली असून, 11 मार्चपासून विक्री होईल.

भारतातील किंमत आणि उपलब्धता
मॅकबुक नियोची किंमत खूप आकर्षक आहे. 256 GB स्टोरेज + मॅजिक कीबोर्डची किंमत 69,900 रुपये ठेवण्यात आली आहे. दुसरीकडं 512 GB स्टोरेज + मॅजिक कीबोर्ड आणि टच आयडीची किंमत 79,900 रुपये आहे.

रंग पर्याय
हा लॅपटॉप सिल्वर, ब्लश, सिट्रस आणि इंडिगो रंगात येतो. तुम्ही आता प्री-ऑर्डर करू शकता. या लॅपटॉपची विक्री 11 मार्चपासून सुरू होईल.

ऑफर्स आणि सवलती
या लॅपटॉपच्या खरेदीवर ग्राहकांना आकर्षक ऑफर्स मिळत आहेत. निवडक बँक कार्ड्सवर 3,000 कॅशबॅक मिळेल आणि 6 महिन्यांपर्यंत नो-कॉस्ट EMI पर्याय उपलब्ध आहे. ही ऑफर्स विद्यार्थी आणि सामान्य वापरकर्त्यांसाठी अधिक परवडणारी आहे.

मॅकबुक नियोची मुख्य वैशिष्ट्ये
हे 13-इंचाचा लॅपटॉप A18 Pro चिपनं युक्त आहे, ज्यात 6-कोर CPU (2परफॉर्मन्स कोर + 4 एफिशियन्सी कोर), 5-कोर GPU आणि 16-कोर न्यूरल इंजिन आहे. यामुळं दैनंदिन कामं, AI फीचर्स आणि क्रिएटिव्ह टास्क स्मूथ चालतात.

  • डिस्प्ले: 2007 x 1506 रेझोल्यूशन असलेला LED-बॅकलिट IPS लिक्विड रेटिना, 500 निट्स ब्राइटनेस.
  • मेमरी: 8GB युनिफाइड मेमरी.
  • स्टोरेज: 256GB किंवा 512GB SSD.
  • कॅमेरा: 1080p FaceTime HD.
  • ऑडिओ: ड्युअल स्पीकर्स स्पेशल ऑडिओ आणि डॉल्बी अॅटमॉससह, ड्युअल मायक्रोफोन बीमफॉर्मिंगसह.
  • बॅटरी: 36.5Wh, 16 तासांपर्यंत बॅकअप (अ‍ॅपलनुसार), 20W USB-C चार्जिंग.
  • कनेक्टिव्हिटी: Wi-Fi 6E, ब्लूटूथ 6, 1 USB 3 पोर्ट, 1 USB 2 पोर्ट, 3.5mm हेडफोन जॅक.
  • ऑपरेटिंग सिस्टम: macOS Tahoe.
  • डिझाइन: फॅनलेस अल्युमिनियम चेसिस, हलके आणि टिकाऊ.

हा लॅपटॉप Apple Intelligence ला सपोर्ट करतो, ज्यामुळं AI-आधारित फीचर्स उपलब्ध होतात. फॅनलेस डिझाइनमुळं शांत काम करता येतं. मॅकबुक नियो हा अ‍ॅपलचा स्मार्ट मूव्ह आहे, जो iPhone चिप वापरून किंमत कमी करत macOS चा अनुभव देतो. हा पहिल्यांदा मॅक वापरणाऱ्यांसाठी आणि बजेटमध्ये प्रीमियम लॅपटॉप हव्या असणाऱ्यांसाठी उत्तम पर्याय आहे.

