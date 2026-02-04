ETV Bharat / technology

ॲपलचा नवीन एज्युकेशन हब कार्यक्रम सुरू, भारतात पुरवठादार प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा विस्तार

अ‍ॅपलनं भारतात पुरवठादार कर्मचाऱ्यांसाठी नवं शिक्षण हब सुरू केलंय. MAHE सोबत कौशल्य विकास कार्यक्रम; स्विफ्ट कोडिंग, रोबोटिक्ससह 75+ अभ्यासक्रम उपलब्ध होतील.

new Apple Education Hub in Bengaluru offers
बंगळुरू येथील नवीन ॲपल एज्युकेशन हब (Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 4, 2026 at 1:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुपर्टिनो/बेंगलुरू : अ‍ॅपल कंपनीनं आपल्या नेटवर्कमधील कर्मचाऱ्यांसाठी कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा विस्तार जाहीर केला (Apple Supplier Training Programmes) आहे. हा उपक्रम कंपनीच्या उत्पादन क्षेत्रातील कर्मच्याऱ्यांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी करण्यात आला आहे. यासोबतच अ‍ॅपलनं भारतात एक नवं शिक्षण हब सुरू करण्याची घोषणा केली. हे हब कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक कौशल्ये विकसित करण्यासाठी प्रशिक्षण उपलब्ध करून देईल.

भारतात नवं शिक्षण हब
अ‍ॅपलनं हे नवे शिक्षण (Apple Launches New Education Hub) हब मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एज्युकेशन (MAHE) यांच्यासोबतच्या सहकार्यानं तयार करण्यात आलं आहे. मार्च महिन्यापासून येथे नवे अभ्यासक्रम सुरू होतील, असं अ‍ॅपलच्या न्यूजरूम पोस्टमध्ये नमूद आहे. हे हब प्रशिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसाठी एक व्यासपीठ असणार आहे. यात डिजिटल साक्षरता आणि स्विफ्ट कोडिंगमधील तज्ज्ञ शिक्षक थेट मार्गदर्शन करतील. “भारतात आमचा तांत्रिक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम विस्तारण्यासाठी आम्ही उत्साहित आहोत. यामुळं हजारो कर्मचाऱ्यांना नवं कौशल्ये शिकण्याची संधी मिळेल,” असं अ‍ॅपलच्या पर्यावरण आणि पुरवठा साखळी नवोन्मेष विभागाच्या उपाध्यक्ष सारा चँडलर यांनी निवेदनात म्हटलं आहे. MAHE चं प्राध्यापक पुरवठादार प्रशिक्षकांना हे अभ्यासक्रम शिकवतील. हा अभ्यासक्रम देशभरातील 25 हून अधिक पुरवठादार साइट्सवरील कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध होणार आहे. यात डिजिटल साक्षरता, स्विफ्ट कोडिंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन तंत्रज्ञान आणि स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग यांसारख्या कौशल्यांचा समावेश असेल.

$50 दशलक्ष निधी
हा नवा अभ्यासक्रम अ‍ॅपलच्या जागतिक $50 दशलक्ष (सुमारे 452.3 कोटी) पुरवठादार कर्मचारी विकास निधीतील (Supplier Employee Development Fund) नवीन उपक्रम आहे. या विस्तारानंतर भारतात अॅपल आणि त्याच्या भागीदारांकडून पुरवठादार कर्मचाऱ्यांसाठी 75 हून अधिक अभ्यासक्रम उपलब्ध होतील. डिसेंबर 2024 मध्ये भारतात रोबोटिक्स प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात आला होता. त्याच्या प्राथमिक यशानंतर यावर्षी त्याचा विस्तार करण्यात येणार आहे. अ‍ॅपलच्या मते, रोबोटिक्स लॅबमध्ये कारखान्यातील शिक्षकांना प्रशिक्षण दिलं जाईल.

कर्मचारी विकासाचं महत्त्व
अ‍ॅपलचा हा उपक्रम केवळ कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक विकासासाठीच नाही, तर भारतातील उत्पादन क्षेत्राला अधिक कुशल आणि तंत्रज्ञानसक्षम बनवण्यासाठीही महत्त्वाचा आहे. पुरवठादार साखळीतील कर्मचाऱ्यांना आधुनिक कौशल्ये देऊन अ‍ॅपल आपली उत्पादनं अधिक कार्यक्षमतेनं तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या भागीदारांसोबत हे कार्यक्रम राबवले जातील. यामुळं भारतातील स्थानिक कंपन्यांना जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास मदत होईल. डिजिटल साक्षरता आणि कोडिंगसारख्या कौशल्यांमुळं कर्मचारी केवळ कारखान्यांतच नव्हे, तर तंत्रज्ञान क्षेत्रातील इतर संधींमध्येही पुढं जाऊ शकतील.

हे वाचलंत का :

  1. 4G आणि 5G डेटासह एअरटेल प्रीपेडचा प्लॅन आता अनलिमिटेड
  2. भारतीय अंतराळवीर शुभांशु शुक्लांचा नवा करिष्मा: मंगळ ग्रहाच्या मातीपासून विटा-सिमेंट बनवण्याची तयारी
  3. DRDO एसएफडीआर तंत्रज्ञानाची चाचणी यशस्वी : भारत दूरपल्ल्याच्या हवाई मिसाइलांसाठी निवडक देशांमध्ये सामील

TAGGED:

APPLE NEW EDUCATION HUB
ॲपल
APPLE LAUNCHES NEW EDUCATION HUB
APPLE SUPPLIER TRAINING PROGRAMMES
APPLE EDUCATION HUB

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.