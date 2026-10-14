ॲपलनं लॉंच केलं 'होमव्ह्यू': सिरी एआय (Siri AI) आणि स्मार्ट होम कंट्रोलसह पहिला स्मार्ट डिस्प्ले
ॲपलनं आपलं पहिलं स्मार्ट डिस्प्लं उपकरण 'होमव्ह्यू' लॉंच केलं. यात 7-इंचाची स्क्रीन, सिरी एआय आणि स्मार्ट होम कंट्रोलची सुविधा आहे. याची किंमत 9,900 डॉलर्स आहे.
Published : October 14, 2026 at 9:44 AM IST
क्युपर्टिनो: ॲपलनं मंगळवारी आपल्या स्मार्ट होम उत्पादनांच्या श्रेणीमध्ये 'होमव्ह्यू'ची भर घातली. कंपनीच्या मते, हे उपकरण एका पूर्णपणे नवीन श्रेणीचे प्रतिनिधित्व करतं, जे मनोरंजन, संवाद आणि होम ऑटोमेशन यांचा मेळ घालतं. 7-इंचाचा 'लिक्विड रेटिना' (Liquid Retina) डिस्प्ले आणि अंगभूत (बिल्ट-इन) स्पीकर सिस्टम असलेल्या या उपकरणात 'फेशियल रिकग्निशन' (चेहरा ओळखण्याचे) तंत्रज्ञान दिलं आहे. ॲपलचा दावा आहे की, हे घरातील वेगवेगळ्या सदस्यांना वैयक्तिकृत अनुभव देतं; सिरी एआयवर चालणारे हे उपकरण सुसंगत ॲपल उपकरणांवर वापरकर्त्याच्या गरजेनुसार प्रतिसाद देतं.
भारतातील किंमत आणि उपलब्धता: अमेरिकेत 299 डॉलर्स (सुमारे 28,000 रुपये) किंमत असलेल्या ॲपल होमव्ह्यूची भारतात किंमत 39,900 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. भारत, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड, यूके आणि अमेरिकेतील ग्राहक आजपासून ॲपल ऑनलाइन स्टोअर आणि ॲपल स्टोअर ॲपद्वारे या उपकरणाची प्री-ऑर्डर करू शकतात. याची विक्री कालपासून सुरू झालीय. हे उपकरण सिल्व्हर, स्टारलाईट, रोझ पिंक आणि स्पेस ग्रे अशा चार रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. याच किमतीत भिंतीवर बसवता येणारी (वॉल-माउंटेड) आवृत्तीही उपलब्ध आहे.
7-इंचाचा डिस्प्ले आणि ॲल्युमिनियम डिझाइन: होमव्ह्यूमध्ये 7-इंचाचा 'लिक्विड रेटिना' डिस्प्ले आहे, ज्यामध्ये 'ट्रू टोन' (True Tone) तंत्रज्ञान आणि 500 निट्सपर्यंतची ब्राइटनेस क्षमता आहे; हे सर्व ॲल्युमिनियमच्या डिझाइनमध्ये बसवलेले आहे. घुमटाच्या आकाराचा स्पीकर बेस स्टेनलेस-स्टीलच्या बिजागरीने (hinge) जोडलेला आहे, ज्यामुळं टेबलवर ठेवल्यावर डिस्प्लेचा कोन (tilt) सहजपणे समायोजित करता येतो. याचा इंटरफेस वापरकर्त्याच्या अंतराप्रमाणे बदलतो; दूरवरून पाहताना साधी माहिती दिसते आणि वापरकर्ता जवळ आल्यावर अधिक तपशीलवार दृश्य (expanded view) दिसतं. यात 'फोटोज', 'फ्लो' आणि 'स्नूपी' यांसारखे कस्टमाइज करता येण्याजोगे डिस्प्ले फेसेस (faces) उपलब्ध आहेत, तसंच विजेट्स आणि शेअर केलेले फोटो अल्बम्सही यात मिळतात.
वैयक्तिकृत अनुभव आणि सुरक्षा: होमव्ह्यू सहा लोकांपर्यंतच्या फेशियल रिकग्निशनला (चेहरा ओळखण्याच्या क्षमतेला) सपोर्ट करतं. प्रत्येक सदस्याला त्यांच्या स्वतःच्या ॲप्स आणि विजेट्ससह एक वैयक्तिकृत होम स्क्रीन मिळतं. मेसेजेस आणि कॅलेंडरसारख्या ॲप्समधील वैयक्तिक माहिती केवळ ओळखल्या गेलेल्या वापरकर्त्यालाच दिसते, तर शेअर केलेले अल्बम आणि संगीत सर्वांसाठी उपलब्ध राहते. A18 चिपद्वारे समर्थित, हे डिव्हाइस सिरी एआय (Siri AI) वापरतं. विस्तृत सामान्य ज्ञान, सुधारित संगीत शोध आणि ऑन-स्क्रीन जागरूकता यांसारखी वैशिष्ट्ये iOS 27 मध्ये आढळणाऱ्या वैशिष्ट्यांसारखीच आहेत. सिरी वैयक्तिक संदर्भाचा वापर करतं आणि होमव्ह्यूवर सुरू केलेलं संभाषण सिरी ॲपमध्ये पुढं चालू ठेवता येतं.
ऑडिओ आणि कम्युनिकेशन क्षमता: डिस्प्लेमध्ये दोन कस्टम फुल-रेंज ड्रायव्हर्स आणि एक डाउन-फायरिंग वूफर आहे, तर बेसमध्ये दोन फोर्स-कॅन्सिलिंग पॅसिव्ह रेडिएटर्स आहेत. कॉम्प्युटेशनल ऑडिओ रिअल-टाइममध्ये लाउडनेस आणि बेस रिस्पॉन्स समायोजित करतो. हे होमपॉड आणि एअरप्ले स्पीकर्ससह स्पॅशियल ऑडिओ आणि मल्टी-रूम प्लेबॅकला सपोर्ट करतं. उपयुक्त वैशिष्ट्यांमध्ये सेंटर स्टेजसह फेसटाइम, आवाज किंवा ऑन-स्क्रीन कीबोर्डद्वारे संदेशांना उत्तर देणे, स्वयंपाकघरात रेसिपीसाठी टप्प्याटप्प्याने मार्गदर्शन आणि हँड्स-फ्री टायमर नियंत्रण यांचा समावेश आहे.
स्मार्ट होम हब आणि सुरक्षा वैशिष्ट्ये: हे डिव्हाइस सुसंगत स्मार्ट होम ॲक्सेसरीजसाठी एक मध्यवर्ती डॅशबोर्ड म्हणून काम करतं. लाईट्स, थर्मोस्टॅट्स, लॉक्स आणि ब्लाइंड्स टच किंवा सिरी एआय (Siri AI) द्वारे नियंत्रित केलं जाऊ शकतात. होम कॅमेरा व्ह्यू एकाच वेळी नऊ कॅमेरा फीड्सपर्यंत प्रदर्शित करू शकतो. सुरक्षेसाठी, A18 चिपमधील सिक्युअर एन्क्लेव्ह (Secure Enclave) कॅमेरा आणि मायक्रोफोन डेटा प्रोसेसिंगला वेगळं ठेवतं. वैयक्तिक माहिती केवळ तेव्हाच प्रदर्शित केली जाते, जेव्हा नोंदणीकृत वापरकर्ता ओळखला जातो आणि त्यांचा आयफोन किंवा आयपॅड नुकताच अनलॉक केलेला असतो. ॲपल होमव्ह्यू (Apple HomeView) स्मार्ट होम क्षेत्रात एक नवीन मानक स्थापित करण्याची क्षमता दर्शवते. त्याच्या प्रगत वैशिष्ट्यांमुळं, भारतीय बाजारपेठेतही मोठी मागणी अपेक्षित आहे.
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