ऍपल स्वस्त MacBook, iPhone 17e, आणि iPad लॉंच करणार..!
ऍपल 2026 मध्ये स्वस्त MacBook, iPhone 17e, आणि iPad लॉंच करणार असल्याची माहिती समोर आलीय.
Published : November 22, 2025 at 12:19 PM IST|
Updated : November 22, 2025 at 12:28 PM IST
मुंबई : ऍपल आपल्या ग्राहकांसाठी स्वस्त दरातील उपकरणे आणण्याच्या तयारीत आहे. नामांकित विश्लेषक जेफ पू यांच्या मते, कंपनी वसंत 2026 मध्ये तीन नवीन बजेट डिव्हाइसेस लॉंच करणार आहे. एक स्वस्त मॅकबुक, आयफोन 17ई आणि 12व्या पिढीचा आयपॅड. हे सर्व उपकरणे कमी किंमतीत प्रीमियम ऍपल अनुभव देण्याच्या दृष्टीनं तयार केले जात आहेत.
स्वस्त मॅकबुकला A सीरिज चिप मिळणार
सर्वात लक्षवेधक बातमी म्हणजे ऍपल पहिल्यांदाच A सीरिज प्रोसेसर वापरणारा लॅपटॉप आणत आहे. सध्याचे सर्व मॅकबुक M सीरिज चिप्सवर चालतात, पण हा नवीन एंट्री-लेव्हल मॅकबुक आयफोन 16 प्रो मधील A18 Pro चिप वापरणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. यात 16 इंच डिस्प्ले, 8 जीबी रॅम आणि फक्त एकच USB-C पोर्ट असू शकतो. डिझाइनमध्ये जुन्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून किंमत कमी ठेवली जाणार आहे. उपलब्ध रंग: सिल्व्हर, ब्लू, पिंक आणि यलो असेल.
आयफोन 17 ई मध्ये किरकोळ अपग्रेड
आयफोन 16ई नंतर येणारा आयफोन 17ई हा ऍपलचा सर्वात स्वस्त आयफोन राहील. यात 2026 ची नवीन A19 चिप, 18 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा आणि ऍपलचा स्वतःचा C1 5G मोडेम असणार आहे. तरीही मोठे हार्डवेअर बदल अपेक्षित नाहीत; मुख्य बदल आतूनच असण्याची शक्यता आहे.
आयपॅडला Apple Intelligence सपोर्ट
नवीन एंट्री-लेव्हल आयपॅडमध्ये A18 प्रोसेसर वापरला जाणार असल्यानं पहिल्यांदाच स्वस्त आयपॅडवर Apple Intelligence (AI फीचर्स) उपलब्ध होतील. डिझाइन आणि लुक मात्र सध्याच्या 10व्या आयपॅडसारखाच राहील.
ऍपलचे भविष्यातील प्लॅन
जेफ पू यांच्या मते हे लॉंच ऍपलच्या मोठ्या रोडमॅपचा भाग आहेत. 2026 च्या दुसऱ्या सहामाहीत आयफोन 18 प्रो मालिका आणि पहिला फोल्डेबल आयफोन येण्याची शक्यता आहे, तर 2027 च्या सुरुवातीला आयफोन 18, आयफोन 18 ई आणि पातळ आयफोन एअर लॉंच होऊ शकतो. या तिन्ही स्वस्त उपकरणांमुळं ऍपलला विकसनशील बाजारपेठेत (भारतासह) आपली हिस्सेदारी वाढवण्यास मदत होईल, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.
