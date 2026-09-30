भारतात 'ॲपल पे'चे आगमन: Apple Pay कसं सेटअप करावं?
भारतात 'ॲपल पे' (Apple Pay) सुरू झालं. ॲक्सिस बँकेच्या भागीदारीत, 'व्हिसा' (Visa) आणि 'मास्टरकार्ड' (Mastercard) क्रेडिट कार्ड्ससाठी 'टॅप-टू-पे' (tap-to-pay) सुविधा आता आयफोनवर उपलब्ध झाली आहे.
Published : September 30, 2026 at 9:54 AM IST
मुंबई : अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या चर्चा आणि अफवांच्या पार्श्वभूमीवर, ॲपलनं बुधवारी भारतात आपली कॉन्टॅक्टलेस (संपर्क-रहित) डिजिटल पेमेंट सेवा 'ॲपल पे' अधिकृतपणे सुरू केली. सप्टेंबर 2014 मध्ये अमेरिकेत ही सेवा पहिल्यांदा सुरू केल्यानंतर, साधारण बारा वर्षांनी ॲपलनं ती भारतात आणली आहे. सध्या कंपनीनं मुंबईस्थित ॲक्सिस बँकेशी भागीदारी केली आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात, वापरकर्ते केवळ ॲक्सिस बँकेनं जारी केलेली 'व्हिसा' आणि 'मास्टरकार्ड' क्रेडिट कार्ड्सच या सेवेशी जोडू शकतील. सुरक्षा आणि गोपनीयतेबाबत ॲपलनं स्पष्ट केलं आहे की, कंपनी कोणतीही आर्थिक माहिती रेकॉर्ड करत नाही. ही सेवा सध्या काही निवडक ॲपल उपकरणांवर उपलब्ध आहे आणि भविष्यात ती अधिक उपकरणांपर्यंत विस्तारली जाईल.
Axis Bank Credit Card is now on Apple Pay. It is an easy, secure & private way to pay in stores, online, or in apps. pic.twitter.com/TDzxFRiBrM— Axis Bank (@AxisBank) September 30, 2026
भारतात 'ॲपल पे': एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ॲपलनं जाहीर केलं की 'ॲपल पे' आता भारतात उपलब्ध आहे. ही 'टॅप-टू-पे' सेवा आयफोन, आयपॅड आणि ॲपल वॉच मॉडेल्सवर वापरता येईल. कंपनीनं सांगितलं की, लवकरच मॅक (Mac) उपकरणांसाठीही ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. 'ॲपल पे'मुळं वापरकर्ते ऑनलाइन विक्रेत्यांकडे कॉन्टॅक्टलेस पेमेंट करू शकतात, ॲप-मधील खरेदी (in-app purchases) करू शकतात आणि प्रत्यक्ष दुकानांमधील 'पॉइंट-ऑफ-सेल' (PoS) टर्मिनल्सवर केवळ आपले उपकरण 'टॅप' करून पेमेंट पूर्ण करू शकतात. यामुळं प्रत्यक्ष कार्ड सोबत बाळगण्याची गरज उरत नाही.
ॲक्सिस बँकेसोबत भागीदारी : भारतात 'ॲपल पे' सुरू करण्यासाठी ॲपलनं ॲक्सिस बँकेशी भागीदारी केली आहे. सध्या, केवळ ॲक्सिस बँकेची 'व्हिसा' आणि 'मास्टरकार्ड' क्रेडिट कार्ड्सच या सेवेशी जोडता येतात. 'ॲपल पे' हे 'निअर फील्ड कम्युनिकेशन' (NFC) तंत्रज्ञानावर आधारित आहे; त्यामुळं, 'टॅप-टू-पे' व्यवहार केवळ NFC-सक्षम PoS मशीन्स असलेल्या ठिकाणीच करता येतात. पेमेंट करताना (चेकआउटच्या वेळी) कोणत्याही पिन (PIN) किंवा ओटीपी (OTP) ची आवश्यकता नसते; उपकरण टॅप करताच पेमेंट पूर्ण होते.
Say hello to Apple Pay in India! 🇮🇳— Greg Joswiak (@gregjoz) September 30, 2026
We’re so excited to bring Apple Pay to India today, and make it easier than ever for our customers to make safe and secure purchases on Apple devices. pic.twitter.com/UmniXVyRfS
सुरक्षा आणि गोपनीयतेवर भर: वापरकर्त्यांच्या आर्थिक माहितीच्या सुरक्षेबाबत ॲपलचे म्हणणे आहे की, प्रत्यक्ष कार्ड क्रमांक उपकरणावर किंवा ॲपलच्या सर्व्हरवर साठवले जात नाहीत. पेमेंट करताना कार्ड क्रमांक विक्रेत्यांसोबत (merchants) शेअर केले जात नाहीत. त्याऐवजी, ॲपल एक अद्वितीय 'डिव्हाइस अकाउंट नंबर' (DAN) नियुक्त करते, जो 'सिक्युअर एलिमेंट' (Secure Element) मध्ये एनक्रिप्टेड स्वरूपात साठवला जातो. 'सिक्युअर एलिमेंट' ही मानकांनुसार प्रमाणित केलेली एक चिप आहे, जी पेमेंटविषयक माहिती सुरक्षित ठेवते. व्यवहाराचा तपशील ॲपलकडे साठवला (Save) जात नाही; तो केवळ वापरकर्ता, व्यापारी आणि बँक किंवा कार्ड जारी करणारी संस्था यांच्यापुरताच मर्यादित राहतो.
जागतिक विस्तार आणि वापर: भारतात सुरू झाल्यामुळं, ॲपल पे (Apple Pay) आता 90 हून अधिक देश आणि प्रदेशांमध्ये उपलब्ध झालं आहे. जागतिक स्तरावर, ही सेवा ॲक्सिस बँकेसह 11,000 हून अधिक बँका आणि नेटवर्क्सच्या भागीदारीत कार्यरत आहे. ही सेवा वापरण्यासाठी, ॲक्सिस बँक ॲपच्या अद्ययावत आवृत्तीद्वारे कार्ड थेट 'ॲपल वॉलेट'मध्ये (Apple Wallet) जोडता येते. तसेच, आयफोनवर 'ॲपल वॉलेट' ॲप उघडून, प्लस (+) चिन्हावर टॅप करून आणि स्क्रीनवरील सूचनांचे पालन करूनही कार्ड जोडता येते. एकदा कार्ड जोडलं की, कॉन्टॅक्टलेस पेमेंट्स (संपर्क-रहित देयके) करता येतात.
iPhone users, the wait is now over😉— Mastercard India (@mastercardindia) September 30, 2026
Now you can experience Apple Pay with your Mastercard, on your iPhone or Apple Watch - in store, online, or in apps.
Learn more: https://t.co/KhvLALLpXF
Available on select cards. T&C apply. pic.twitter.com/prKX9CPJHX
- Apple Pay कसं सेटअप करावं?
Apple Pay वापरण्यासाठी, तुम्हाला आधी तुमच्या Apple Wallet ॲपमध्ये डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड जोडावं लागेल. एकदा का हे सेट-अप झालं की, तुम्ही दुकानांमध्ये 'कॉन्टॅक्टलेस' (स्पर्श-विरहित) पेमेंट करू शकता किंवा ऑनलाइन, ॲप्समध्ये खरेदी पूर्ण करू शकता.
- तुमच्या iPhone वरील Wallet ॲप उघडा.
- वरच्या उजव्या कोपऱ्यातील प्लस (+) चिन्हावर टॅप करा.
- 'Debit or Credit Card' (डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड) निवडा आणि 'Continue' (पुढे जा) वर टॅप करा.
- कॅमेरा वापरून तुमचे कार्ड स्कॅन करा किंवा कार्डचा तपशील स्वतः (मॅन्युअली) भरा.
- व्हेरिफिकेशन (पडताळणी) पूर्ण करण्यासाठी तुमच्या बँकेच्या सूचनांचे पालन करा (हे सहसा SMS किंवा बँक ॲप कोडद्वारे केले जाते).
हे वाचलंत का :