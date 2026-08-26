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ॲपलनं लॉंच केले Apple M6 आणि M5 Ultra चिपसेट्स: मॅकच्या कामगिरीत मोठी सुधारणा

ॲपलनं Apple M6 आणि Apple M5 Ultra हे दोन नवीन चिपसेट्स लॉंच केले आहेत.

Apple Launches Apple M6 and M5 Ultra
Apple M6 आणि M5 Ultra चिप (Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2026 at 10:59 AM IST

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हैदराबाद: ॲपलनं Apple M6 आणि Apple M5 Ultra हे दोन नवीन चिपसेट्स सादर केले आहेत. मॅक (Mac) संगणकांच्या कामगिरीतील ही आतापर्यंतची सर्वात महत्त्वपूर्ण सुधारणा मानली जात आहे. नवीन 'मॅक मिनी' (Mac Mini) मध्ये M6 चिपचा वापर करण्यात आला आहे, तर नवीन 'मॅक स्टुडिओ' (Mac Studio) मध्ये M5 Ultra चिप बसवण्यात आली आहे. हे दोन्ही चिपसेट्स वापरकर्त्यांना दैनंदिन कामांसाठी दमदार कामगिरी आणि अधिक वेगानं 'ऑन-डिव्हाइस' आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चालवण्याची क्षमता प्रदान करतात.

M6 चिप: M6 ही ॲपलची 2-नॅनोमीटर उत्पादन प्रक्रियेवर आधारित पहिली प्रोसेसर चिप आहे, ज्यामुळं कमी जागेत अधिक कम्प्युटिंग क्षमता मिळवणं शक्य झालं आहे. यात 12-कोअर प्रोसेसर, 12-कोअर ग्राफिक्स चिप आणि AI कार्यांसाठी नवीन 'ड्युअल 16-कोअर न्यूरल इंजिन'चा समावेश आहे. ॲपलच्या मते, ही चिप 170 GB प्रति सेकंद इतकी मेमरी बँडविड्थ सपोर्ट करते, ज्यामुळं ती अवघड किंवा जड कामांचा (workloads) सहजपणे सामना करू शकते.

CPU डिझाइनमध्ये 'सुपर कोअर्स : ॲपलनं M6 चिपला सामान्य वापरकर्ते, विद्यार्थी, डेव्हलपर्स आणि व्यवसायांसाठी आदर्श मानलं आहे. नवीन CPU डिझाइनमध्ये 'सुपर कोअर्स' (super cores), 'परफॉर्मन्स कोअर्स' आणि 'एफिशिएन्सी कोअर्स'चा समावेश करण्यात आला आहे. याचा परिणाम म्हणून, सिंगल-कोअरचा वेग ॲपलच्या कोणत्याही आधीच्या चिपपेक्षा जास्त आहे आणि मल्टी-कोअर कामगिरीतही लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. 'ड्युअल 16-कोअर न्यूरल इंजिन'मुळं आधीच्या आवृत्त्यांच्या तुलनेत AI प्रक्रिया करण्याची सर्वोच्च क्षमता दुप्पट झाली आहे. इमेज एडिटिंग, कोडिंग आणि AI असिस्टंट्स चालवणे यांसारखी कामे आता थेट डिव्हाइसवर अधिक वेगानं करता येतात. 12-कोअर ग्राफिक्स चिपमध्ये अंगभूत 'न्यूरल ॲक्सिलरेटर्स' आहेत, जे आधीच्या M5 प्रोसेसरच्या तुलनेत AI-संबंधित ग्राफिक्स कार्यांचा वेग सुमारे 30 टक्क्यांनी वाढवतात.

M5 Ultra चिप: M5 Ultra हा ॲपलचा आतापर्यंतचा सर्वात शक्तिशाली प्रोसेसर आहे. यात नवीन 'क्वाड-डाय' (quad-die) आर्किटेक्चरचा वापर केला आहे, ज्यामध्ये ॲपलच्या 'अल्ट्राफ्युजन' (UltraFusion) तंत्रज्ञानाचा वापर करून दोन 'ड्युअल-डाय' M5 Max चिप्स एकमेकांना जोडल्या गेल्या आहेत. कोणत्याही ॲपल सिलिकॉन चिपसाठी अशा प्रकारचे डिझाइन पहिल्यांदाच वापरलं गेलं आहे. परिणामी, M5 Ultra मध्ये 36 प्रोसेसर कोअर्स, 80 ग्राफिक्स कोअर्स आणि 1.2 TB प्रति सेकंद इतकी मेमरी बँडविड्थ उपलब्ध आहे. ॲपलच्या मते, आधीच्या सर्वोच्च श्रेणीतील चिप असलेल्या M3 Ultra च्या तुलनेत ही 50 टक्के अधिक क्षमता दर्शवते. ही चिप 3D रेंडरिंग, व्हिडिओ एडिटिंग आणि वैज्ञानिक संशोधन यांसारख्या अत्यंत मागणी असलेल्या कामांसाठी तयार करण्यात आली आहे. यातील 80 ग्राफिक्स कोअर्सपैकी प्रत्येकामध्ये 'न्यूरल ॲक्सिलरेटर'चा समावेश आहे, ज्यामुळे M3 Ultra च्या तुलनेत 4.5 पट अधिक AI ग्राफिक्स क्षमता मिळते. सुधारित व्हिडिओ प्रोसेसिंग हार्डवेअर ProRes आणि AV1 फॉरमॅट्सना सपोर्ट करते, ज्यामुळे ही चिप उच्च-रिझोल्यूशन व्हिडिओ वर्कफ्लोसाठी आदर्श ठरते. M5 Ultra 512GB पर्यंतच्या 'युनिफाइड मेमरी'ला (RAM) सपोर्ट करते; यामुळं क्लाउडऐवजी थेट डिव्हाइसवरच मोठे AI मॉडेल्स चालवणे शक्य होते, ज्याचा डेव्हलपर्स आणि संशोधकांना मोठा फायदा होतो.

डेव्हलपर्ससाठी सपोर्ट आणि ऑन-डिव्हाइस AI: ॲपलनं Core ML आणि Xcode सारख्या सॉफ्टवेअर टूल्समध्येही सुधारणा केल्या आहेत. आता डेव्हलपर्स ॲपलच्या स्वतःच्या AI प्रणालींचा किंवा त्यांनी स्वतः तयार केलेल्या मॉडेल्सचा पूर्ण वापर करून, या नवीन चिपसेट्सवर प्रगत AI मॉडेल्स थेट तयार करू शकतात आणि चालवू शकतात. M6 आणि M5 Ultra प्रोसेसरच्या माध्यमातून ॲपल 'ऑन-डिव्हाइस AI कम्प्युटिंग'च्या क्षेत्रात प्रगती करत आहे. ऊर्जेची कार्यक्षमता (energy efficiency) कायम राखून सामान्य वापरकर्ते आणि व्यावसायिक यांना अधिक वेगवान, सक्षम यंत्रणा उपलब्ध करून देणे, हे याचं उद्दिष्ट आहे. या लाँचकडं 'ॲपल सिलिकॉन' मालिकेतील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून पाहिलं जात आहे.

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