M5 चिपसह नवीन 14-इंच Apple MacBook Pro लाँच, 1.6 पट वेगवान चिपचा वापर
Apple नं M5 चिपसह 14-इंच MacBook Pro लाँच केला. यात 3.5x AI परफॉर्मन्स आणि 1.6x वेगवान ग्राफिक्स आहे.
Published : October 16, 2025 at 1:21 PM IST
हैदराबाद : Apple नवीन M5 चिपद्वारे समर्थित 14-इंच MacBook Pro ची सुधारित आवृत्ती जाहीर केली. ही नवीन Apple Silicon चिप AI परफॉर्मन्समध्ये 3.5 पट वाढ आणि मागील M4 चिपच्या तुलनेत 1.6 पट वेगवान ग्राफिक्स प्रदान करते. यासोबतच, Apple नं M5 चिपवर आधारित iPad Pro आणि Vision Pro हेडसेटच्या सुधारित आवृत्त्या देखील सादर केल्या. iPhone 17 च्या लाँचनंतर अवघ्या एका महिन्यानं हा लाँच इव्हेंट पार पडला. नवीन MacBook Pro कॉलेज विद्यार्थी, कंटेंट क्रिएटर्स आणि कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांमध्ये लोकप्रिय आहे. याची किंमत 1,69,000 रुपये असून, विद्यार्थ्यांसाठी 1,59,900 रुपये आहे. प्री-ऑर्डर आजपासून सुरू होत असून, विक्री 22 ऑक्टोबरपासून सुरू होईल.
MacBook Pro
Apple च्या नवीन M5 चिपनं MacBook Pro च्या परफॉर्मन्सला नवीन उंचीवर नेलं आहे. या चिपमध्ये नेक्स्ट-जेनरेशन GPU आणि प्रत्येक कोरमध्ये न्यूरल ॲक्सिलरेटर आहे, ज्यामुळं AI परफॉर्मन्स 3.5 पट आणि ग्राफिक्स 1.6 पट वेगवान झाले आहेत. M1 MacBook Air आणि Pro वापरकर्त्यांसाठी ही अपग्रेड विशेष फायदेशीर आहे, कारण M5 चिप सहा पट वेगवान परफॉर्मन्स देते. याशिवाय, यात जलद आणि कार्यक्षम CPU, सुधारित न्यूरल इंजिन आणि उच्च मेमरी बँडविड्थ आहे, ज्यामुळं काम जलद होते आणि मोठ्या लँग्वेज मॉडेल्स (LLMs) ऑन-डिव्हाइस चालवणे शक्य होतं.
Liquid Retina XDR डिस्प्ले
नवीन MacBook Pro मध्ये Liquid Retina XDR डिस्प्ले, 12MP सेंटर स्टेज कॅमेरा, सहा-स्पीकर साउंड सिस्टम आणि विविध पोर्ट्स उपलब्ध आहेत. याची बॅटरी लाइफ 24 तासांपर्यंत आहे. याशिवाय, यात जलद SSD परफॉर्मन्स आहे, जे RAW इमेज फाइल्स इम्पोर्ट करणे किंवा मोठ्या व्हिडिओ फाइल्स एक्सपोर्ट करण्यासारख्या कार्यांसाठी उपयुक्त आहे. वापरकर्ते 4TB पर्यंत स्टोरेज निवडू शकतात.
Apple Intelligence
MacBook Pro मध्ये macOS Tahoe प्री-इंस्टॉल आहे, ज्यामध्ये Liquid Glass UI आहे. Apple Intelligence फीचर्स Messages, FaceTime आणि Phone ॲपमध्ये समाकलित केले आहेत. यातील Live Translation फीचर वापरकर्त्यांना विविध भाषांमध्ये संवाद साधण्यास मदत करते. WWDC 2024 मध्ये, Apple नं Control Center मध्ये सुधारणा, फोल्डर, ॲप आयकॉन्स आणि विजेट्ससाठी नवीन रंग पर्याय आणि पारदर्शक मेनू बार सादर केला.
45% रिसायकल्ड मटेरियलचा वापर
M5 चिप प्रो वर्कफ्लोज जसं की डीप लर्निंग, डेटा मॉडेलिंग आणि AI व्हिडिओ एन्हांसमेंटसाठी जलद गती प्रदान करतं. Draw Things सारख्या ॲप्समध्ये टेक्स्ट-टू-इमेज जनरेशन आणि LM Studio सारख्या ॲप्समध्ये LLMs जलद चालतात. पर्यावरणाच्या दृष्टीने, MacBook Pro मध्ये 45% रिसायकल्ड मटेरियल आहे, ज्यामध्ये 100% रिसायकल्ड ॲल्युमिनियम, रेअर अर्थ एलिमेंट्स आणि बॅटरीमध्ये रिसायकल्ड कोबाल्टचा समावेश आहे. उत्पादन प्रक्रियेत 55% नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर केला गेला आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी आदर्श
Apple चा नवीन M5 MacBook Pro AI आणि ग्राफिक्स परफॉर्मन्समध्ये क्रांती घडवतो. macOS Tahoe आणि Apple Intelligence फीचर्ससह, हे डिव्हाइस प्रोफेशनल्स आणि विद्यार्थ्यांसाठी आदर्श आहे. पर्यावरणपूरक डिझाइन आणि शक्तिशाली हार्डवेअरसह, Apple नं पुन्हा एकदा टेक्नॉलॉजी मार्केटमध्ये आपलं वर्चस्व सिद्ध केलं आहे.
