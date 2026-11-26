हैदराबादमध्ये सुरू होणार ॲपलचं पहिलं 'ॲपल कुकटपल्ली' स्टोअर!
ॲपलनं भारतात ॲपल स्टोअरचा विस्तार सुरू केला आहे. कंपनीनं येत्या 10 डिसेंबर रोजी हैदराबादमध्ये आपलं देशातील सातवं ॲपल कुकटपल्ली स्टोअर सुरू करण्याची घोषणा केलीय.
Published : November 26, 2026 at 11:11 AM IST
हैदराबाद : ॲपलचं भारतातील सातवं स्टोअर लवकरच सुरू होणार आहे. हे नविन स्टोअर हैदराबादमधील कुकटपल्ली भागात सुरू होणार आहे. ॲपल कुकटपल्ली (Apple Kukatpally) नावं असलेलं हे स्टोअर दहा डिसेंबर रोजी ॲपलप्रेमींसाठी खुलं होणार आहे. या आगोदर भारतात कंपनीचे सहा स्टोअर सुरू आहे.
Apple is opening a new store in Kukatpally, Hyderabad on December 10. The store is called Apple Kukatpally. It opens at 5 PM at Lake Shore Y Junction Mall. Apple has put up a colourful banner that says "Namaskaram, Hyderabad". It also released free wallpapers for Mac, iPad and iPhone for the opening. The store will also run free classes on photography, video and drawing. #Apple #Hyderabad #iPhone— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 26, 2026
10 डिसेंबर होणार सुरू :'ॲपल कुकटपल्ली' हैदराबादच्या कुकटपल्ली परिसरातील 'लेक शोर वाय जंक्शन मॉल' (Lake Shore-Y Junction Mall) मध्ये असेल. हे स्टोअर 10 डिसेंबर रोजी संध्याकाळी 5:00 वाजता सुरू होणार आहे. उद्घाटनापूर्वी, ॲपलनं स्टोअरच्या परिसराभोवती लावलेले बॅरिकेड्स (आवरण) हटवून डिझाइनचं अनावरण केल आहे. यावर मोत्यांपासून प्रेरित ॲपलचा लोगो असून, तो इंद्रधनुषी रंगांच्या छटांमध्ये साकारण्यात आला आहे. ॲपलच्या म्हणण्यानुसार, हे डिझाइन हैदराबादची 'मोत्यांचं शहर' (City of Pearls) म्हणून असलेली ओळख आणि जगभरातून आणलेल्या मोत्यांवर प्रक्रिया करण्याच्या येथील शतकानुशतके जुन्या परंपरेपासून प्रेरित आहे.
NEW: Apple just announced that it will be opening an all-new store at the Lake Shore shopping mall in Hyderabad, India on Thursday, December 10 at 5 p.m. local time. Apple Kukatpally will be the company's first store in Hyderabad. There is a special Mac/iPad/iPhone wallpaper.— Joe Rossignol (@rsgnl) November 26, 2026
कशी असेल डिझाइन ?: कंपनीनं स्टोअरच्या आतील रचनेबद्दल अद्याप कोणतेही तपशील दिलेले नाहीत, परंतु हे डिझाइन बेंगळुरूमधील 'ॲपल हेब्बाळ' (Apple Hebbal) सारख्या इतर ॲपल स्टोअर्सशी मिळतेजुळतं अलण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, ॲपलनं 'ॲपल कुकटपल्ली'साठी खास वॉलपेपर आणि स्टिकर्स तयार केलं आहेत, जे ग्राहक डाउनलोड करू शकतात. तसंच, कंपनीनं 'ॲपल म्युझिक' (Apple Music) वर एक विशेष प्लेलिस्टही तयार केली आहे, जी हैदराबादमधील आवाजांपासून प्रेरित आहे. आपल्या घोषणेत ॲपलनं नमूद केलं आहे की, कंपनी हैदराबादमध्ये आधीपासूनच एक 'संशोधन आणि विकास' (R&D) केंद्र आणि रिटेल कस्टमर केअर टीम चालवत आहे.
ग्राहकांना तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन : या नवीन ॲपल स्टोअरमध्ये, ग्राहक आयफोन 18 प्रो (iPhone 18 Pro) सीरिज, आयफोन ड्युओ (iPhone Duo), मॅकबुक प्रो (MacBook Pro), होम-व्ह्यू (HomeView) आणि इतर उपकरणांसह ॲपलची संपूर्ण उत्पादनं पाहू शकतील. ग्राहकांना इथं तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शनही मिळेल. याशिवाय, ॲपल या स्टोअरमध्ये फोटोग्राफी, व्हिडिओ निर्मिती आणि इलस्ट्रेशन (चित्रकला) यांसारख्या विषयांवर आधारित कार्यशाळांचंही आयोजन करणार आहे.
ॲपलचे भारतातील स्टोअर : 'ॲपल कुकटपल्ली' हे भारतातील कंपनीच्या आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या सहा स्टोअर्सच्या नेटवर्कमध्ये आता समील होईल. ॲपलनं 2023 मध्ये पहिल्यांदा दोन स्टोअर्स 'ॲपल बीकेसी' (Apple BKC) आणि 'ॲपल साकेत' (Apple Saket) सुरू केले होते. त्यानंतर कंपनीनं भारतात आपल्या रिटेल नेटवर्कचा विस्तार करण्यात सुरूवात केलीय. गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यापासून, आणखी चार स्टोअर्स सुरू करण्यात आले आहेत. यात मुंबईतील 'ॲपल बोरीवली', दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रातील 'ॲपल नोएडा', बेंगळुरूमधील 'ॲपल हेब्बाळ' आणि पुण्यातील 'ॲपल कोरेगाव पार्कचा समावेश आहे.
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