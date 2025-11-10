आयफोनसाठी अॅपलची उपग्रह वैशिष्ट्ये: नकाशे, फोटो शेअरिंग आणि 5G कनेक्टिव्हिटी लवकरच येणार
अॅपल कंपनी आयफोन्ससाठी उपग्रह-आधारित वैशिष्ट्ये विकसित करत आहे. अॅपल मॅप्समध्ये नेव्हिगेशन, मेसेजेसमध्ये फोटो शेअरिंग, 5G कनेक्टिव्हिटी आणि थर्ड-पार्टी अॅप एकीकरण यामुळं दुर्गम भागातील कनेक्टिव्हिटी बदलेल.
Published : November 10, 2025 at 1:02 PM IST
हैदराबाद : अॅपल कंपनी लवकरच आयफोन मॉडेल्ससाठी उपग्रह-आधारित नवीन वैशिष्ट्ये विकसित करत असल्याची बातमी समोर आली आहे. ब्लूमबर्गच्या मार्क गुरमन यांच्या अहवालानुसार, मॅकरूमर्सनं प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, अपल उपग्रहांद्वारे नकाशे अॅपमध्ये नेव्हिगेशन, मेसेजेस अॅपमध्ये फोटो शेअरिंग, 5G उपग्रह कनेक्टिव्हिटी आणि थर्ड-पार्टी अॅप्ससाठी एकत्रीकरण यासारख्या पाच प्रमुख वैशिष्ट्यांवर (Apple iPhones satellite features) काम करत आहे. सध्या अपलच्या उपग्रह सुविधा केवळ आपत्कालीन SOS, फाइंड माय ट्रॅकिंग, मूलभूत मेसेजिंग आणि रोडसाइड असिस्टन्सपर्यंत मर्यादित आहेत. ही नवीन वैशिष्ट्ये वापरकर्त्यांना सेल्युलर किंवा वाय-फाय नेटवर्कशिवायही अधिक सक्षमपणे उपग्रहांद्वारे कनेक्ट राहण्याची संधी देतील, ज्यामुळं दुर्गम भागातील कनेक्टिव्हिटी क्रांती होईल.
उपग्रह नेव्हिगेशन
अॅपल कंपनी आता उपग्रह तंत्रज्ञानावर फोकस ( iPhones satellite features) करत आहे. सध्या आयफोन वापरकर्ते दुर्गम ठिकाणी असताना केवळ आपत्कालीन मदतीसाठी उपग्रहांचा वापर करू शकतात. पण गुरमन यांच्या अहवालानुसार, अॅपल यापुढं उपग्रहांद्वारे दैनंदिन कार्ये सोपी करणार आहे. यातील पहिले वैशिष्ट्य म्हणजे अपल मॅप्सद्वारे उपग्रह नेव्हिगेशन. ही सुविधा वापरकर्त्यांना वाय-फाय किंवा सेल्युलर डेटाशिवायही नकाशे अॅपमध्ये दिशादिशाण मार्गदर्शन मिळवून देईल. दुसरं वैशिष्ट्य आहे मेसेजेस अॅपमध्ये उपग्रहाद्वारे फोटो शेअरिंग. सध्या उपग्रहांद्वारे फक्त टेक्स्ट मेसेज पाठवता येतात, पण आता फोटो किंवा मीडिया फाइल्स पाठवणे शक्य होईल. हे वैशिष्ट्य प्रवाशांसाठी वरदान ठरेल, जे दुर्गम ठिकाणी कुटुंबीयांसोबतचे फोटो शेअर करू शकतील. तिसरं, नॅचरल यूज सुविधा उपग्रह कनेक्टिव्हिटीला सुलभ करेल.
उपग्रह कनेक्टिव्हिटी
उपग्रह तंत्रज्ञानातील सर्वात मोठी क्रांती येईल 5G सॅटेलाइट कनेक्टिव्हिटीमधून. हे नॉन-टेरेश्ट्रियल नेटवर्क (NTN) तंत्रज्ञानावर आधारित असेल, ज्यामुळं सेल टॉवर्स थेट उपग्रहांशी जोडले जातील. परिणामी, दुर्गम ग्रामीण भाग किंवा शहरी छाया क्षेत्रांमध्येही 5G स्पीड मिळेल. ब्लूमबर्गच्या पूर्वीच्या अहवालानुसार, अॅपल एलॉन मस्कच्या स्पेसएक्स आणि यूएस वाहक टी-मोबाइलसोबत स्टारलिंक-संचालित उपग्रह कनेक्टिव्हिटीवर काम करत आहे. आयओएस 18.3 किंवा त्यापुढील आवृत्तींवर चालणाऱ्या निवडक आयफोन मॉडेल्सवर हे आंतरिक चाचण्या सुरू आहेत. याशिवाय,थर्ड-पार्टी अॅप्ससाठी उपग्रह API ही अपलची मोठी पावल आहे. डेव्हलपर्सना आता आपल्या अॅप्समध्ये उपग्रह संप्रेषण एकत्रित करता येईल, ज्यामुळं नवीन अॅप्स जन्म घेतील. मात्र, सुसंगतता अॅपनुसार बदलू शकते. द इन्फॉर्मेशनच्या अहवालानुसार, आयफोन 18 प्रो मॉडेल्ससह 5G उपग्रह समर्थन पुढील वर्षी येईल.
वैशिष्ट्ये कशी कार्य करतील?
सध्या अॅपलच्या उपग्रह सुविधा जसं इमर्जन्सी SOS आणि रोडसाइड असिस्टन्स मोफत आहेत. पण भविष्यातील प्रगत सुविधांसाठी हायब्रिड मॉडेल अवलंबलं जाईल. मूलभूत सेवा मोफत राहतील, तर प्रीमियम पर्यायांसाठी ग्लोबलस्टारसारख्या उपग्रह वाहकांकडून थेट पेमेंट आवश्यक असेल. गुरमन यांच्या मते, अपलनं स्वतःची उपग्रह सेवा चालवण्याचा विचार केला, पण टेलिकॉम कॅरियर होण्याऐवजी भागीदारांवर अवलंबून राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्पेसएक्स किंवा इतर वाहक प्रीमियम कनेक्टिव्हिटी हाताळतील, तर अपल मुख्य वैशिष्ट्यांवर नियंत्रण ठेवेल. तरीही, भविष्यात उपग्रहांद्वारे व्हॉइस कॉल्स, व्हिडिओ कॉल्स किंवा पूर्ण वेब ब्राउझिंग शक्य होणार नाही. ही वैशिष्ट्ये आयफोनला अधिक सक्षम आणि जागतिक बनवतील, विशेषतः भारतासारख्या देशांमध्ये जिथे ग्रामीण भागात कनेक्टिव्हिटीची कमतरता आहे. अपलचं हे तंत्रज्ञान भविष्याला आकार देईल, ज्यामुळं वापरकर्ते कुठंही, कधीही कनेक्ट राहतील.
