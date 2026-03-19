अॅपल iPhone हॅकिंग झालं सोपं; 'DarkSword' तंत्रामुळं लाखो iPhones धोक्यात
DarkSword तंत्रामुळे लाखो आयफोन्सची गोपनीयता धोक्यात आली आहे. या तंत्राचा वापर करून Apple iPhone हॅक करणं सोप झालंय.
Published : March 19, 2026 at 4:10 PM IST
मुंबई: iPhone हॅकिंगचं तंत्रज्ञान यापूर्वी केवळ काही निवडक लोकांविरुद्ध वापरलं जात असलं, तरी आता हजारो फोन्स हॅक करण्यासाठी तडजोड केलेल्या (compromised) वेबसाइट्सद्वारे त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. बुधवारी, Google, iVerify आणि Lookout येथील संशोधकांनी 'DarkSword' नावाचं एक अत्यंत प्रगत iOS हॅकिंग तंत्र उघडकीस आणलं आहे. हे तंत्र, वापरकर्त्याच्या पूर्णपणे नकळत आणि तत्काळ, अशा वेबसाइट्सना भेट देणाऱ्या iPhonesना हॅक करतं. iOS ची नवीनतम आवृत्ती सुरक्षित असली, तरी सुमारे 25 टक्के iPhone वापरकर्ते म्हणजेच जे iOS 18 पेक्षा जुन्या आवृत्त्या वापरत आहेत ते अजूनही धोक्यात आहेत.
रशियन गुप्तचर यंत्रणांकडून वापर
'DarkSword' हे तंत्र रशियन गुप्तचर गटानं युक्रेनियन बातम्यांची संकेतस्थळं आणि सरकारी वेबसाइट्समध्ये गुपचूप पेरलं होतं. यापूर्वी, तुर्की आणि मलेशियाच्या प्रकरणांमध्ये सौदी अरेबिया, तुर्की आणि मलेशिया येथील पीडितांनाही लक्ष्य करण्यात आलं होतं. Google नं दुजोरा दिला की 'PARS Defense' या कंपनीच्या ग्राहकांनी या तंत्राचा वापर केला होता. iVerify चे सह-संस्थापक मॅथियास फ्रिलिंग्जडॉर्फ यांनी सांगितलं की, रशियन हॅकर्सनी 'DarkSword' चा संपूर्ण कोड ओपन ठेवला होता. हा कोड, कोणीही डाउनलोड करू शकतो आणि आपल्या स्वतःच्या वेब सर्व्हरवर वापरू शकतो. यामुळं आयफोन सहजपणे हॅक करता येतो. " असं हॅकींग अत्यंत सोपं आणि सुव्यवस्थितपणे (well-documented) आहे," असं फ्रिलिंग्जडॉर्फ यांनी नमूद केलं.
DarkSword तंत्रज्ञान
DarkSword हे तंत्र पासवर्ड, फोटो, iMessage आणि WhatsApp चे लॉग्स, Telegram लॉग्स, ब्राउझरचा इतिहास, कॅलेंडरमधील नोंदी, नोट्स आणि Apple Health ॲपमधील डेटा चोरतं. क्रिप्टोकरन्सी वॉलेटची माहिती (credentials) देखील यात चोरीला गेलीय. त्यामुळं सायबर गुन्ह्यांच्या माध्यमातून बेकायदेशीर महसूल निर्माण करता येतो. 'Coruna' नावाच्या दुसऱ्या एका तंत्राच्या तुलनेत हे केवळं iOS आवृत्त्या 13 ते 17 वर कार्य करतं. 'DarkSword' हे दोन वेगवेगळ्या 'एक्सप्लॉईट चेन्स'चा (exploit chains) वापर करून iOS च्या बहुतेक आवृत्त्यांवर (iOS 18 पर्यंत) हल्ला करण्यास सक्षम आहे. iOS 26 आणि नवीन सॉफ्टवेअर स्वीकारण्याचा संथ वेग यामुळं मोठ्या संख्येने आयफोन धोक्यात आले आहेत. 'DarkSword' हे "फाइललेस मालवेअर" म्हणून कार्य करतं. ते iPhone च्या कायदेशीर प्रणाली प्रक्रियांचा (system processes) गैरवापर करून डेटा चोरतं; त्यामुळं चोरीच्या अत्यंत कमी खुणा मागे राहतात, ज्यामुळं त्याला शोधणे कठीण होतं. उपकरण 'रीबूट' (पुन्हा सुरू) केल्यावर हे मालवेअर नाहीसं होतं. आयव्हेरिफायचे सीईओ, रॉकी कोल यांनी सांगितलं, "हा ब्रूट-फोर्स हल्ला नाही; उलट, ते 'स्मॅश-अँड-ग्रॅब' पद्धतीचा वापर करून काही मिनिटांत डेटा चोरतं."
अॅपलची सुरक्षा कार्यरत
अॅपलनं पुष्टी केली आहे की त्यांची सुरक्षा सतत कार्यरत आहे. कंपनीनं कोरुना आणि डार्कस्वॉर्डच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी अपडेट्स, तसंच जुन्या उपकरणांसाठी आपत्कालीन अपडेट्स जारी केले आहेत. सर्वात प्रभावी सुरक्षा उपायांमध्ये सॉफ्टवेअर अद्ययावत ठेवणे आणि "लॉकडाउन मोड" सक्षम करणे यांचा समावेश आहे. आयव्हेरिफाय आणि लुकआउट सारखे ॲप्स डार्कस्वॉर्ड शोधण्यास सक्षम आहेत. "ऑपरेशन झिरो" सारखे दलाल कोरुना एक्सप्लॉइट विकण्यासाठी जबाबदार होते. आता असे एक्सप्लॉइट्स बाजारात सहज उपलब्ध असल्यानं, सायबर गुन्हेगार त्यांचा वाढत्या प्रमाणात वापर करत आहेत. पूर्वी, पत्रकार, कार्यकर्ते किंवा राजकीय नेते यांना मुख्य लक्ष्य केलं जात होतं; मात्र, आता सामान्य नागरिकांनाही लक्ष्य केलं जात आहे.
