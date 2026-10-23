अॅपलच्या पहिल्या फोल्डेबल 'आयफोन ड्युओ'ची बाजारात धुमधाम; सिडनीमध्ये खरेदीसाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा
आयफोन ड्युओ या अॅपलच्या पहिल्या फोल्डेबल फोनची विक्री सुरू झाली असून, प्रचंड मागणीमुळे डिलिव्हरी लांबली आहे; तर कॅमेरा आणि युजेबिलिटीबाबत समीक्षकांनी संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
Published : October 23, 2026 at 10:04 AM IST
सिडनी : अॅपलच्या पहिल्या फोल्डेबल स्मार्टफोनची, म्हणजेच आयफोन ड्युओ (iPhone Duo) ची विक्री अधिकृतपणे सुरू झाली आहे. सिडनीमधील अॅपल स्टोअरबाहेर पहाटेपासूनच तंत्रज्ञानप्रेमींनी खरेदीसाठी लांबच लांब रांगा लावल्या आहे. 48 वर्षीय अभियंता सायमन क्रिशनन यांनी तब्बल 3,899 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स (सुमारे 2,734 अमेरिकन डॉलर्स) खर्च करून 512GB मेमरी असलेला आयफोन ड्युओ खरेदी केला. ते म्हणाले, "ही माझ्यासाठी एक चैनीची वस्तू आहे, कारण ती खूप महाग आहे. पण आयुष्य खूप लहान आहे, म्हणून मी तो खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला."
नव्या सीईओ जॉन टर्नस यांची पहिली मोठी परीक्षा : या फोनचं यश अॅपलचे नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जॉन टर्नस यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जात आहे. सप्टेंबर महिन्यात पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या एका आठवड्यात त्यांनी या फोनचं अनावरण केलं होतं. सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स आणि हुवावे टेक्नॉलॉजीज सारख्या कंपन्या गेल्या अनेक वर्षांपासून या प्रीमियम फोल्डेबल श्रेणीमध्ये आपले पाय रोखून आहेत. अशा स्थितीत अॅपलचा हा फोन लहान फोल्डेबल मार्केटचे चित्र बदलणार का, याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं आहे.
VIDEO | Delhi: Apple begins sale of its iPhone Duo. Visuals from Select City Mall in Saket area. A customer says, "It feels great." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/xeQI9kTNgE— Press Trust of India (@PTI_News) October 23, 2026
मागणी प्रचंड, डिलिव्हरी थेट जानेवारी 2027 पर्यंत लांबणीवर : गेल्या शुक्रवारी या फोनचे प्री-ऑर्डर बुकिंग सुरू होताच अवघ्या काही मिनिटांत सर्व स्टॉक संपला. वाढत्या मागणीमुळं आता अॅपलनं या फोनची अंदाजित डिलिव्हरी थेट जानेवारी 2027 च्या उत्तरार्धापर्यंत पुढं ढकलली आहे. ग्राहकांकडून मिळालेला हा प्रतिसाद "असाधारण आणि अभूतपूर्व" असल्याचं अॅपल कंपनीनं म्हटलं आहे.
उत्कृष्ट डिझाईन : आयफोन ड्युओच्या डिझाईनचं आणि त्याच्या मजबूत हिंजचं (Hinge) समीक्षकांनी भरभरून कौतुक केले आहे. या फोनची स्क्रीन दुमडल्यानंतरही त्यावर कोणतीही सुरकुती (Crease) दिसत नाही, जे यापूर्वीच्या फोल्डेबल फोनसमोरील मोठं आव्हान होतं. मात्र, या फोनमध्ये टेलिफोटो लेन्सचा अभाव असून कॅमेऱ्याच्या गुणवत्तेबाबत काही तडजोड करावी लागल्याचं समीक्षकांचं म्हणणं आहे. तसंच, अनेक लोकप्रिय थर्ड-पार्टी अॅप्स अजूनही या नव्या स्क्रीन साईझसाठी पूर्णपणे अपडेट झालेलं नाही.
नामांकित टेक युट्युबर्स आणि ब्लॉगर्सचं मत : प्रसिद्ध अॅपल विश्लेषक जॉन ग्रुबर यांनी लिहिलं की, "ड्युओ वापरणे खूप मजेशीर होतं, परंतु हे एका अत्यंत पॉलिश केलेल्या प्रोटोटाइपसारखं (Prototype) वाटतं, अंतिम उत्पादनासारखं नाही." दुसरीकडे, जगातील प्रसिद्ध टेक युट्युबर एमकेबीएचडी (MKBHD) म्हणजेच मार्केस ब्राउनली यानं सांगितलं की, "जर तुम्ही फक्त मेसेजिंग आणि सोशल मीडिया वापरणारे सामान्य युझर असाल, तर हा फोन तुमच्यासाठी नाही. तसंच यामध्ये फेस आयडेंटिफिकेशन (Facial ID) देखील दिलेलं नाही. परंतु, जर तुमच्यासाठी 2,000 डॉलर्स ही मोठी रक्कम नसेल आणि तुम्हाला काहीतरी नवीन वापरायचं असेल, तर हा एक उत्तम फोन आहे."
मर्यादित पुरवठ्यामुळे भारतीय चाहत्यांना फक्त ऑनलाईनचाच पर्याय : अॅपलनं दिलेल्या माहितीनुसार, या फोनचा साठा सध्या अत्यंत मर्यादित आहे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि युरोपमधील काही देशांमध्ये हा फोन स्टोअरमध्ये प्रत्यक्ष खरेदीसाठी उपलब्ध असेल. मात्र, भारत, चीन, फ्रान्स, हाँगकाँग आणि जपान मधील ग्राहकांना हा फोन अॅपल स्टोअरमध्ये थेट मिळणार नाही. या देशांमधील चाहत्यांना केवळ ऑनलाईन ऑर्डरद्वारेच हा फोन खरेदी करावा लागणार आहे.
आगामी काळात फोल्डेबल मार्केटवर अॅपलचं वर्चस्व?: बाजार संशोधक संस्था आयडीसी (IDC) च्या मते, अॅपलच्या एन्ट्रीमुळं फोल्डेबल फोनची बाजारपेठ अधिक विस्तारणार आहे. 2026 पर्यंत फोल्डेबल फोन मार्केटच्या एकूण मूल्यापैकी 44% वाटा एकट्या अॅपलचा असेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तसंच 2027 पर्यंत अॅपल या श्रेणीमध्ये जागतिक स्तरावर अव्वल स्थानी पोहोचेल, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
हे वाचलंत का :