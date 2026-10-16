ॲपल आयफोन ड्युओ भारतात प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध! किंमत 2,99,900 पासून सुरू
ॲपलनं सप्टेंबर महिन्यात आपला पहिला फोल्ड करण्यायोग्य स्मार्टफोन, 'आयफोन ड्युओ' (iPhone Duo) लाँच केला होता. त्याची आज भारतात प्री-ऑर्डर सुरू होत आहे.
Published : October 16, 2026 at 9:51 AM IST
मुंबई: ॲपलनं सप्टेंबर महिन्यात आयोजित 'सरप्राईज अँड शाईन' (Surprise and Shine) इव्हेंटमध्ये आपला पहिला फोल्ड करण्यायोग्य स्मार्टफोन, 'आयफोन ड्युओ' लॉंच केला. यासोबतच कंपनीनं आयफोन 18 प्रो (iPhone 18 Pro), आयफोन 18 प्रो मॅक्स (iPhone 18 Pro Max), नवीन एअरपॉड्स (AirPods) आणि अपडेटेड ॲपल वॉच (Apple Watch) मॉडेल्सही लाँच केले होते. इतर उत्पादनं विक्रीसाठी उपलब्ध झाली असली, तरी ॲपलचा पहिला फोल्ड करण्यायोग्य आयफोन आतापर्यंत खरेदीसाठी उपलब्ध नव्हता. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे; ॲपलनं भारत आणि इतर जागतिक बाजारपेठांमध्ये 'आयफोन ड्युओ'साठी प्री-ऑर्डर सुरू केल्या आहेत. या हँडसेटमध्ये फोल्ड करण्यायोग्य डिझाइन आणि ड्युअल डिस्प्ले (दोन स्क्रीन) देण्यात आली असून, तो अत्याधुनिक 'A20 प्रो' (A20 Pro) चिपसेटद्वारे चालतो. हा फोन विविध स्टोरेज पर्यायांमध्ये उपलब्ध असून, खरेदीदारांसाठी काही खास लाँच ऑफर्सही देण्यात आल्या आहेत.
भारतातील 'आयफोन ड्युओ'च्या किमती आणि स्टोरेज पर्याय: भारतात 'आयफोन ड्युओ'च्या 256GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 2,99,900 पासून सुरू होते. 512GB मॉडेलची किंमत 3,24,900 आहे, तर 1TB आणि 2TB स्टोरेज पर्यायांच्या किमती अनुक्रमे 3,74,900 आणि 4,49,900 इतक्या आहेत. हा फोल्ड करण्यायोग्य फोन 'स्टार व्हाईट' (Star White) आणि 'नाईट स्काय' (Night Sky) अशा दोन रंगांत उपलब्ध आहे. प्री-ऑर्डर आज संध्याकाळी 5:30 वाजल्यापासून (IST) ॲपलच्या अधिकृत वेबसाइटवर आणि 'ॲपल स्टोअर' (Apple Store) ॲपवर सुरू होतील. हा हँडसेट 23 ऑक्टोबरपासून ॲपलच्या ऑनलाइन स्टोअरवर आणि निवडक अधिकृत किरकोळ विक्रेत्यांकडे खरेदीसाठी उपलब्ध असेल.
आकर्षक ऑफर्स आणि ट्रेड-इन फायदे: 'आयफोन ड्युओ' खरेदी करणारे ग्राहक, ॲपलच्या 'ट्रेड-इन' (trade-in) प्रोग्रामद्वारे आपला जुना आयफोन (आयफोन 13 किंवा त्यानंतरचे नवीन मॉडेल्स) देऊन 81,500 पर्यंतचे क्रेडिट मिळवू शकतात. बहुतेक प्रमुख बँकांद्वारे 12 महिन्यांपर्यंत 'नो-कॉस्ट ईएमआय' (no-cost EMI) पर्याय उपलब्ध आहे. याव्यतिरिक्त, अमेरिकन एक्सप्रेस (American Express), ॲक्सिस बँक (Axis Bank) आणि आयसीआयसीआय बँक (ICICI Bank) यांसारख्या निवडक बँकांच्या कार्डांवर 7,000 रुपयांपर्यंत इन्स्टंट कॅशबॅक मिळतो. तसंच, आयफोन ड्युओ (iPhone Duo) खरेदी केल्यावर ॲपल म्युझिक (Apple Music), ॲपल टीव्ही+ (Apple TV+) आणि ॲपल आर्केड (Apple Arcade) यांचे तीन महिन्यांचे सबस्क्रिप्शन मोफत मिळतं.
आयफोन ड्युओची डिझाइन आणि डिस्प्ले वैशिष्ट्ये: आयफोन ड्युओ 'बुक-स्टाईल' (पुस्तकासारख्या) डिझाइनसह येतो. यात 7.6 इंचाचा फोल्ड होणारा 'सुपर रेटिना एक्सडीआर' (Super Retina XDR) डिस्प्ले आणि 5.4 इंचाचा बाह्य 'सुपर रेटिना एक्सडीआर' डिस्प्ले आहे. दोन्ही स्क्रीन 'प्रो-मोशन' (ProMotion) तंत्रज्ञानाला सपोर्ट करतात. आतील पॅनेल एक मोठा व्ह्यूइंग एरिया प्रदान करतो, जो गेमिंग, व्हिडिओ पाहणे आणि मल्टिटास्किंगसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. ॲपलच्या म्हणण्यानुसार, याचा अंतर्गत डिस्प्ले 'आयफोन 18 प्रो मॅक्स'च्या (iPhone 18 Pro Max) स्क्रीनपेक्षा 50 टक्क्यांनी मोठा आहे. फोन उघडल्यावर एक विस्तीर्ण स्क्रीन अनुभव मिळतो, तर फोन बंद असताना बाह्य डिस्प्लेच्या मदतीने तो सहज वापरता येतो.
शक्तिशाली कामगिरी आणि कॅमेरा प्रणाली: हा हँडसेट ॲपलच्या 'A20 प्रो' (A20 Pro) चिपसेटवर चालतो, जो 2-नॅनोमीटर प्रक्रियेद्वारे तयार करण्यात आला आहे. आयफोन ड्युओ 'iOS 27.1' वर चालतो आणि यात 'सिरी एआय' (Siri AI) सह 'ॲपल इंटेलिजन्स' (Apple Intelligence) वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत. कॅमेऱ्याबद्दल सांगायचं तर, यात 48-मेगापिक्सेलची 'ड्युअल-फ्युजन' (dual-fusion) रिअर कॅमेरा प्रणाली आहे, ज्यामध्ये मुख्य सेन्सर आणि अल्ट्रा-वाइड-अँगल कॅमेरा समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, यात 12-मेगापिक्सेलचा 'सेंटर स्टेज' (Center Stage) फ्रंट कॅमेरा आहे, तसंच फोन उघडलेल्या स्थितीत व्हिडिओ कॉल करण्यासाठी डिस्प्लेच्या खाली (under-display) एक 'फेसटाइम' (FaceTime) कॅमेराही देण्यात आला आहे. कनेक्टिव्हिटीसाठी, यात मॅगसेफ (MagSafe) वायरलेस चार्जिंग, यूएसबी टाइप-सी (USB Type-C), वाय-फाय 7 (Wi-Fi 7) आणि ब्लूटूथ 6 (Bluetooth 6) ला सपोर्ट मिळतो.
बॅटरी लाईफ आणि एकूण अनुभव: आयफोन ड्युओमध्ये ड्युअल-बॅटरी आर्किटेक्चरचा वापर करण्यात आला आहे. ॲपलच्या माहितीनुसार, हा फोन अंतर्गत डिस्प्लेवर 31 तास आणि बाह्य स्क्रीनवर 44 तास व्हिडिओ प्लेबॅक देऊ शकतो, ज्यामुळं दिवसभर वापरण्यासाठी पुरेशी बॅटरी लाईफ मिळते. आपल्या फोल्ड करता येण्याजोग्या डिझाइन, प्रगत चिपसेट आणि दमदार कॅमेरा प्रणालीसह, 'आयफोन ड्युओ' (iPhone Duo) ॲपलच्या फ्लॅगशिप श्रेणीमध्ये आकर्षक पर्याय ठरणार आहे. भारतातील ग्राहकांसाठी आजपासून प्री-ऑर्डर सुरू होत असल्यानं, याबद्दल मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
हे वाचलंत का :