Apple iPhone Air 2 लीक: शक्तिशाली ड्युअल-कॅमेरा सेटअप आणि मोठी बॅटरी, जाणून घ्या संभाव्य फीचर्स
Apple iPhone Air 2 च्या लीकनुसार, 2027 मध्ये लाँच होणाऱ्या या स्लिम फोनमध्ये 48MP ड्युअल कॅमेरा आणि शक्तिशाली 3,500mAh बॅटरी मिळण्याची शक्यता आहे.
Published : October 30, 2026 at 10:57 AM IST
मुंबई : गेल्या वर्षी, Apple नं आपला पहिला अतिशय पातळ (अल्ट्रा-स्लिम) स्मार्टफोन 'iPhone Air' सादर केला होता. त्याच्या अत्यंत पातळ रचनेनं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं असलं, तरी कॅमेरा परफॉर्मन्स आणि मर्यादित बॅटरी लाइफमुळं काही ग्राहक निराश झाले होते. मात्र, एका नवीन लीकनुसार, Apple आगामी मॉडेलमध्ये या दोन्ही मुख्य समस्यांवर उपाय शोधत असल्याची चर्चा आहे. टेक विश्वात 'iPhone Air 2' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या उपकरणाचे पूर्ण तपशील एका प्रसिद्ध 'टिपस्टर'नं (माहिती देणाऱ्या व्यक्तीने) उघड केले आहेत.
New details have surfaced about Apple's second-generation ultra-slim smartphone, the iPhone Air 2 📱 6.55-inch 1.5K LTPO M16 OLED display ⚡ ProMotion 120Hz refresh rate 📏 Just 5.2mm thick and lightweight 🚀 A20-series chip, possibly the 2nm A20 Pro 📸 48MP main camera with OIS + 48MP ultrawide 🤳 18MP selfie camera with Centre Stage and 3D Face ID 🔋 3,500mAh battery with 20W charging and MagSafe support 📶 C2 modem for improved cellular connectivity 🤦 The biggest headache remains for first generation users: Still a single speaker. The iPhone Air 2 could be the only slim flagship launching in 2027, with no other brands reportedly planning similarly slim flagships. Launching Spring March 2027, Alongside iPhone 18 and iPhone 18e. Would you choose a 5.2mm design over better battery life and stereo speakers? 👀— Tech Ultimatum (@TechieUltimatum) October 29, 2026
बॅटरी आणि कॅमेऱ्यात मोठे अपग्रेड्स: चिनी मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म 'Weibo' वर 'Digital Chat Station' या प्रसिद्ध टिपस्टरनं दिलेल्या माहितीनुसार, iPhone Air 2 मध्ये मोठी बॅटरी आणि ड्युअल रिअर-कॅमेरा सेटअप असण्याची शक्यता आहे. पहिल्या पिढीच्या iPhone Air मधील त्रुटी दूर करण्याचा Apple चा हा प्रयत्न असल्याचं दिसतं. मूळ iPhone Air मध्ये केवळ एकच रिअर कॅमेरा होता, तर आगामी मॉडेल वापरकर्त्यांना फोटोग्राफीसाठी अधिक उत्तम पर्याय देईल.
डिस्प्ले आणि परफॉर्मन्स: या नवीन हँडसेटमध्ये 6.55-इंचाचा फ्लॅट OLED डिस्प्ले असण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये 120Hz LTPO रिफ्रेश रेट आणि 1.5K+ रिझोल्यूशन असेल. परफॉर्मन्सच्या बाबतीत, हे उपकरण 2nm प्रक्रियेवर आधारित शक्तिशाली 'A20-सीरीज' चिपसेटद्वारे चालणार आहे, ज्यामुळं त्याचा वेग आणि कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल.
बॅटरी लाइफमध्ये 11% वाढ: पहिल्या iPhone Air मध्ये 3,149mAh ची बॅटरी होती, ज्यावर बरीच टीका झाली होती. मात्र, iPhone Air 2 मध्ये 3,500mAh ची बॅटरी असण्याची अपेक्षा आहे. ही वाढ सुमारे 11% इतकी आहे, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना अधिक चांगला बॅटरी बॅकअप मिळेल आणि इतर iPhone मॉडेल्सच्या तुलनेत हार्डवेअरमधील तफावत भरून काढण्यास मदत होईल. याव्यतिरिक्त, बायोमेट्रिक सुरक्षेसाठी यात 'Face ID' सुविधा कायम ठेवण्यात आली आहे.
48-मेगापिक्सेल ड्युअल-कॅमेरा सेटअप: 'आयफोन एअर 2' (iPhone Air 2) मध्ये फोटोग्राफीच्या बाबतीत मोठी सुधारणा अपेक्षित आहे. या फोनमध्ये 48-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा आणि त्यासोबत एक नवीन अल्ट्रा-वाइड-अँगल लेन्स असण्याची शक्यता आहे. हा ड्युअल-कॅमेरा सेटअप वापरकर्त्यांना अत्यंत स्लिम डिझाइनमध्येही एक उत्तम फोटोग्राफी अनुभव देईल.
लॉंच आणि अपेक्षित किंमत: सर्वांचं लक्ष वेधून घेणारा हा स्मार्टफोन 2027 च्या वसंत ऋतूत (Spring 2027) लाँच होऊ शकतो. हा फोन 'आयफोन 18' (iPhone 18) आणि 'आयफोन 18ई' (iPhone 18e) सोबत बाजारात येण्याची शक्यता आहे. किमतीबद्दल बोलायचं तर, गेल्या वर्षी लाँच झालेल्या मूळ 'आयफोन एअर'ची भारतात सुरुवातीची किंमत 1,19,900 रुपये (256 जीबी व्हेरिएंटसाठी) होती, तर 512 जीबी आणि 1 टीबी व्हेरिएंटची किंमत अनुक्रमे 1,39,900 रुपये आणि 1,59,900 रुपये इतकी होती. आगामी मॉडेलची किंमतही याच श्रेणीत किंवा त्यापेक्षा थोडी जास्त असण्याची शक्यता आहे.
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