अॅपल आयफोन एअर 2 लाँचमध्ये विलंब: कधी होणार लॉंच?
अॅपलने आयफोन एअर 2 च्या लाँचमध्ये विलंब केला; 2026 ऐवजी आता 2027 पर्यंत लॉंच होण्याची शक्यता.
Published : November 11, 2025 at 12:11 PM IST
हैदराबाद : ऍपलनं आपल्या अत्यंत प्रतीक्षित आयफोन एअर 2 च्या लाँचमध्ये विलंब केल्याची बातमी समोर आली आहे. सुरुवातीला सप्टेंबर 2026 मध्ये आयफोन 18 सिरीजसोबत लाँच होणार असलेला हा स्मार्टफोनचं लॉंचिंग आता वसंत ऋतू 2027 पर्यंत पुढं ढकलण्यात आलं आहे.कंपनीनं आपला फोकस आयफोन 18 लाइनअप आणि आयफोन फोल्डवर केला असून, यामुळं अॅपलच्या भविष्यातील धोरण आणि प्राथमिकतांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ही बातमी 'द इन्फॉर्मेशन'च्या अहवालावर आधारित आहे.
आयफोन एअर 2 लॉंचिंग
अॅपल आयफोन एअर 2 च्या लाँचमधील विलंबानं स्मार्टफोन बाजारात खळबळ उडवली आहे. ही बातमी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उत्साहींना निराश करणारी असली तरी, अॅपलच्या नवीन रणनीतीबाबत जिज्ञासा वाढवत आहे. कंपनीनं सुरुवातीला आयफोन एअर 2 ला आयफोन 18 सिरीजसोबतच लाँच करण्याची योजना आखली होती, ज्यामुळं 2026 च्या सेप्टेंबर महिन्यातील इव्हेंटमध्ये तीन प्रमुख उत्पादनं एकत्र सादर होणार होती. मात्र, आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. 'द इन्फॉर्मेशन'च्या अहवालानुसार, अॅपलनं सध्याच्या आयफोन एअर मॉडेलच्या उत्पादनात मोठी घट केली आहे. कंपनीला या मॉडेलची विक्री बाजारात अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी मिळाली, ज्यामुळं पुढील आयफोन एअर 2 लॉंचिंग पुढं ढकलण्यात आल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
2026 चा
या निर्णयामुळं अॅपलचे भविष्यातील धोरण काय असेल याबाबत चर्चा सुरू झाल्या आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, कंपनी आता आपल्या फ्लॅगशिप मॉडेल्सवर अधिक भर देणार आहे. 2026 च्या इव्हेंटमध्ये फक्त दोन उत्पादने प्रमुख भूमिकेत असतील. आयफोन 18 सिरीज आणि दीर्घकाळापासून प्रतीक्षित आयफोन फोल्ड. आयफोन 18 मध्ये अपग्रेडेड प्रोसेसर, सुधारित कॅमेरा सिस्टम आणि एआय-आधारित फीचर्स अपेक्षित आहेत, तर आयफोन फोल्ड हा फोल्डेबल स्मार्टफोन बाजारातील अॅपलचा पहिला प्रयत्न असेल, जो सॅमसंग आणि गुगलसारख्या स्पर्धकांना टक्कर देणार आहे. या दोन्ही मॉडेल्समुळं अॅपलची इनोव्हेशन रोडमॅप मजबूत होईल, असं विश्लेषक सांगतात.
अपेक्षित वैशिष्ट्ये लीक
आयफोन एअर 2 च्या अपेक्षित वैशिष्ट्यांबाबत लीक जोर धरत आहेत. हा स्मार्टफोन आपल्या पूर्ववतच्या तुलनेत हलका चॅसिससह येईल, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना अधिक आरामदायक अनुभव मिळेल. याशिवाय, मोठ्या बॅटरी क्षमतेची जोड मिळेल, जी दिवसभराची वापराची गरज भागवेल. उष्णतेविरोधी समस्या सोडवण्यासाठी व्हॅपर चेंबर कूलिंग सिस्टमचा समावेश केला जाईल, ज्यामुळं हाय-परफॉर्मन्स टास्क्सदरम्यान ओव्हरहीटिंग होणार नाही. कॅमेऱ्याबाबत अपग्रेड अपेक्षित आहे. ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअपसह 48 एमपी प्रायमरी सेंसर आणि 48 एमपी अल्ट्रा-वाइड लेन्स असू शकतो. ही सुधारणा फोटोग्राफी आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला नवीन उंची देईल.
प्रीमियम सेगमेंटवर लक्ष
या विलंबाचे कारण केवळ विक्री कमी असणे एवढंच नाही, तर बाजारातील स्पर्धाही एक कारण आहे. चीनी ब्रँड्ससारख्या शाओमी आणि व्हिवोनं मध्यम श्रेणीतील स्मार्टफोन्समध्ये किफायतशीर पर्याय दिले आहेत, ज्यामुळं आयफोन एअरसारख्या मॉडेल्सला आव्हान आहे. अॅपल आता प्रीमियम सेगमेंटवर लक्ष केंद्रित करत असल्याचं दिसतं, ज्यात आयफोन प्रो मॉडेल्स आणि नवीन फोल्डेबल डिझाइनचा समावेश आहे. ही रणनीती कंपनीच्या महसूल वाढीसाठी फायदेशीर ठरेल का, हे येणारा काळच सांगेल.
लीकनुसार, आयफोन एअर 2 हा फोन एम सीरीज चिपसह येईल, जी मल्टीटास्किंग आणि गेमिंगसाठी ऑप्टिमाइझ्ड असेल. याशिवाय, डिस्प्ले विभागात प्रोलॉंग्ड ब्राइटनेस आणि हाय रिफ्रेश रेट अपेक्षित आहे. अॅपलच्या इकोसिस्टमसोबत एकत्रीकरणामुळं हा फोन अॅपल वॉच आणि एअरपॉड्ससारख्या डिव्हाइसेसशी अधिक सुसंगत होईल.
