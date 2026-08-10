Apple iPhone 18 Pro आणि iPhone Fold ची झलक! Caviar कडून पाच 'अल्ट्रा-लिमिटेड' आवृत्त्या सादर
Caviar नं Apple च्या आगामी iPhone 18 Pro आणि Pro Max मॉडेल्सची झलक दाखवली असून पाच 'अल्ट्रा-लिमिटेड' लक्झरी आवृत्त्यांची घोषणा केली आहे.
Published : August 10, 2026 at 10:51 AM IST
मुंबई: Apple च्या नवीनतम फ्लॅगशिप स्मार्टफोन्सची अधिकृत घोषणा होण्यास अवघे काही आठवडे उरले आहेत. सप्टेंबरच्या मध्यावर iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max आणि iPhone Ultra लाँच होण्याची अपेक्षा असतानाच, लक्झरी ब्रँड Caviar नं एक विशेष 'प्रिव्ह्यू' वेबसाइट सुरू केली आहे. या वेबसाइटवर iPhone 18 Pro आणि Pro Max ची प्रमुख नवीन वैशिष्ट्ये दर्शविली आहेत. याव्यतिरिक्त, Caviar नं केवळ श्रीमंत ग्राहकांसाठी उपलब्ध असलेल्या पाच 'अल्ट्रा-लिमिटेड' आवृत्त्यांची घोषणा केली आहे.
Caviar च्या प्रिव्ह्यू वेबसाइटवर नवीन वैशिष्ट्ये: 'कॅविअर'नं (Caviar) दिलेली माहिती लीकवर आधारित आहे, त्यामुळं त्याकडं सावधगिरीनं पाहिलं पाहिजे. तरीही, यामुळं पुढच्या आयफोनबद्दल (iPhone) उत्सुकता निर्माण होत आहे. अपेक्षित असलेल्या नवीन रंगांच्या पर्यायांमध्ये 'फिकट निळा' (light blue) आणि 'गडद लाल' (dark red) यांचा समावेश आहे. अहवालांनुसार, 'डायनॅमिक आयलंड' (Dynamic Island) लहान होईल आणि बॅटरीची क्षमता वाढेल. सर्वात प्रभावी हार्डवेअर अपग्रेड म्हणजे Apple ची नवीन A20 Pro ARM चिप. ही चिप TSMC च्या 2-नॅनोमीटर प्रक्रियेचा वापर करून तयार केली जाईल, ज्यामुळं वेग आणि कार्यक्षमता (efficiency) दोन्ही वाढतील. मुख्य कॅमेरामध्ये 'व्हेरिएबल ॲपर्चर' (बदलण्यायोग्य ॲपर्चर) असण्याचीही अपेक्षा आहे. यामुळं फोटोंमधील 'डेप्थ परसेप्शन' सुधारेल आणि ग्रुप शॉट्समध्ये पार्श्वभूमीतील लोकही स्पष्टपणे (फोकसमध्ये) दिसतील. जुन्या अफवांमध्ये iPhone 18 Pro च्या कॅमेरा शटर बटणामध्ये बदलांचे संकेत दिले होते, विशेषतः, ते टच-सेन्सेटिव्ह आणि प्रेशर-अवेअर असेल, परंतु त्यात 'जेस्चर सपोर्ट' नसेल. तथापि, अलीकडच्या महिन्यांत या अफवांना दुजोरा मिळालेला नाही, ज्यामुळं या तपशीलांबाबत काही प्रमाणात शंका निर्माण झाली आहे.
Caviar च्या पाच लिमिटेड आवृत्त्या: या निमित्तानं Caviar ने iPhone 18 Pro (Max) च्या पाच विशेष मर्यादित आवृत्त्यांची घोषणा केली आहे. प्रत्येक आवृत्ती केवळ 18 युनिट्सपुरती मर्यादित आहे. स्टोरेज क्षमता आणि विशिष्ट प्रकारानुसार (व्हेरिएंट) यांच्या किमती $10,060ते $12,770 दरम्यान आहेत. या आवृत्त्यांमध्ये पायथन किंवा मगरीच्या कातडीसारख्या (लेदर) साहित्याचा वापर केला आहे; काहींवर 24-कॅरेट सोन्याचा मुलामा आहे, तर काहींना काळे PVD कोटिंग देण्यात आलं आहे. या बदलांमुळे Qi2 मॅग्नेटिक ॲक्सेसरीज आणि वायरलेस चार्जिंग कार्य करणार नाहीत, असं वृत्त आहे. ही 'लिमिटेड एडिशन' उत्पादनं आता 'कॅविआर'च्या (Caviar) ऑनलाइन स्टोअरवर प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध आहेत.
iPhone Fold: प्रीव्ह्यू वेबसाइटवर 'iPhone Fold'चाही उल्लेख करण्यात आला आहे. ॲपलचा फोल्डेबल स्मार्टफोन बाजारात आल्यावर स्मार्टफोन उद्योगात मोठा बदल घडण्याची शक्यता आहे. 'iPhone 18' सिरीजसोबतच 'iPhone Ultra' देखील लाँच होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं प्रीमियम श्रेणीतील स्पर्धा अधिक तीव्र होईल. 'कॅविआर'सारखे ब्रँड्स लक्झरी मार्केटमध्ये ॲपलच्या उत्पादनांना एक नवीन स्वरूप देत आहेत. जरी अधिकृत तपशील अद्याप उपलब्ध नसले, तरी या प्रीव्ह्यूमुळं तंत्रज्ञानप्रेमी आणि संग्राहकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. सप्टेंबरच्या मध्यावर होणाऱ्या कार्यक्रमाची उत्सुकता वाढत असतानाच, 'कॅविआर'च्या लिमिटेड एडिशननं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. ॲपलच्या आगामी लाँचबाबत अधिकृत माहिती जाहीर होईपर्यंत, हे सर्व तपशील केवळ तर्क-वितर्कांवर आधारित आहेत. असं असलं तरी, iPhone 18 Pro, व्हेरिएबल ॲपर्चर कॅमेरा, 2-नॅनोमीटर चिप आणि 'कॅविआर' लिमिटेड एडिशन यांसारखे शब्द सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी (trending keywords) आले आहेत. तंत्रज्ञान आणि लक्झरी यांचा संगम पाहण्यासाठी सप्टेंबर महिना विशेष ठरणार आहे.
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