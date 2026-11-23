'या' महिन्यात लाँच होणार iPhone 18 आणि iPhone 18e, ॲपल चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी!
ॲपल 2027 च्या वसंत ऋतूत (spring) आपले बहुप्रतिक्षित, खिशाला परवडणारे स्मार्टफोन iPhone 18 आणि iPhone 18e बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहे.
Published : November 23, 2026 at 12:47 PM IST
मुंबई : गेल्या सप्टेंबरमध्ये, ॲपलनं आपली प्रीमियम श्रेणी सादर केली होती, ज्यामध्ये iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max आणि कंपनीचे पहिले फोल्ड करण्यायोग्य (foldable) उपकरण 'iPhone Duo' यांचा समावेश होता. विशेष म्हणजे, त्यावेळी कंपनीनं स्टँडर्ड 'iPhone 18' मॉडेल लाँच केलं नव्हतं. ब्लूमबर्गच्या एका सविस्तर अहवालानुसार, ॲपल आता 2027 च्या वसंत ऋतूत (फेब्रुवारी ते एप्रिल 2027) बहुप्रतिक्षित स्टँडर्ड iPhone 18 आणि बजेट-फ्रेंडली iPhone 18e लाँच करण्याची तयारी करत आहे. सध्या, सप्टेंबर 2025 मध्ये लाँच झालेला iPhone 17 हा बाजारात उपलब्ध पर्याय म्हणून आहे.
Apple's upcoming iPhone 18e could bring some significant upgrades over the iPhone 17e, according to early leaks. 👀👇 Here's everything currently rumoured: Display • 6.1-6.12-inch OLED display • 1.5K resolution • 60Hz refresh rate (yes, still 60Hz) • LTPS OLED panel • Anti-reflective screen coating • Ceramic Shield front cover • Dynamic Island replacing the traditional notch Performance • Next-generation Apple A20 chip • Built on an advanced 2nm process • 9GB RAM (upgraded from 8GB on the iPhone 17e) • Expected to run iOS 28 Cameras • 48MP single rear camera • No ultra-wide camera • 24MP upgraded selfie camera Design & Connectivity • Aluminium metal frame • Custom Apple C2 cellular modem • LTPS display technology aimed at improving battery efficiency • Single rear camera design— adiii (@adiicodess) November 11, 2026
2027 च्या वसंत ऋतूत परवडणाऱ्या उत्पादनांची मालिका: ब्लूमबर्गच्या अहवालात ॲपलच्या आगामी लाँचिंगचं सविस्तर वेळापत्रक दिलं आहे. त्यानुसार, कंपनी 'iOS 27.4' अपडेट सायकलदरम्यान अनेक परवडणारी किंवा बजेट-श्रेणीतील उत्पादने सादर करण्याची योजना आखत आहे. यामध्ये iPhone 18, iPhone 18e, नवीन 'MacBook Neo' आणि कमी किमतीचे iPad यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, याच काळात 'MacBook Air' मध्येही काही सुधारणा (refresh) केल्या जाऊ शकतात.
जॉन टर्नस यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन धोरण: ॲपलनं आपली उत्पादनं एकाच वेळी लाँच करण्याऐवजी वर्षभरात टप्प्याटप्प्यानं बाजारात आणण्याचं नवीन धोरण स्वीकारलं आहे. अहवालांनुसार, कंपनीचे नवीन सीईओ जॉन टर्नस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा बदल लागू करण्यात आला आहे. 2026 साठी, ॲपलनं पूर्णपणे प्रीमियम श्रेणीवर लक्ष केंद्रित केलं असून, 'iPhone 18' ऐवजी फोल्ड करण्यायोग्य 'iPhone Duo' वर भर दिला आहे. दरम्यान, "iPhone Air 2" च्या लाँचची तारीख 2027 च्या पहिल्या तिमाहीवरून पुढं ढकलून त्याच वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत करण्यात आली आहे. या काळात, आपल्याला नवीन OLED iPad Air आणि अद्ययावत iPad Pro देखील पाहायला मिळू शकतात.
iPhone 18e ची संभाव्य वैशिष्ट्ये: मार्च 2026 मध्ये आलेल्या iPhone 17e नंतर, आता iPhone 18e देखील वेळेवर लाँच होण्याची शक्यता आहे. ताज्या लीकनुसार, iPhone 18e मध्ये 6.12-इंचाचा LTPS OLED डिस्प्ले असेल, जो iPhone 17e मधील 6.1-इंचाच्या स्क्रीनपेक्षा थोडा मोठा आहे. मात्र, यात 60Hz रिफ्रेश रेटच असेल.यात नवीन A20 चिपसेट आणि 9GB रॅम (RAM) असण्याची अपेक्षा आहे.
iPhone 18 मध्ये सक्षम AI सपोर्ट: स्टँडर्ड iPhone 18 चं उत्पादन आधीच सुरू झाल्याचं वृत्त आहे आणि हा फोन मोठ्या प्रमाणात विक्री होणारे मॉडेल ठरू शकतं. या मॉडेलमध्ये 6.3-इंचाचा डिस्प्ले, अद्ययावत A20 चिपसेट आणि 9GB रॅम असण्याची शक्यता आहे. याउलट, 2025 मध्ये लाँच झालेल्या iPhone 17 आणि 17e मध्ये 8GB रॅम होती, ज्यामुळं त्यांना 'प्रो' मॉडेल्सवर (ज्यामध्ये 12GB रॅम होती) उपलब्ध असलेली सर्व AI वैशिष्ट्ये मिळाली नव्हती. मात्र, 9GB रॅममुळे iPhone 18 आणि 18e मध्ये प्रगत AI वैशिष्ट्यांचा उत्तम अनुभव घेता येईल.
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