Apple ने लाँच केले नवे iPad Pro M5, शक्तिशाली चिप आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह

Apple नं नवा iPad Pro M5 लॉंच केला आहे. हा टॅबलेट M5 चिप, Wi-Fi 7, iPadOS 26 आणि Apple Intelligence सह 22 ऑक्टोबरपासून उपलब्ध होईल.

Apple iPad Pro M5
Apple iPad Pro M5 (Apple)
Published : October 16, 2025 at 12:19 PM IST

हैदराबाद : Apple नं आपल्या नवीन iPad Pro M5 ची घोषणा केली आहे, जो अत्याधुनिक M5 चिप, सुधारित कनेक्टिव्हिटी, डिस्प्ले सपोर्ट आणि प्रगत सॉफ्टवेअरसह लॉंच होणार आहे. हा टॅबलेट 11-इंच आणि 13-इंच आकारात उपलब्ध असून तो आजपासून प्री-ऑर्डर करता येणार आहे. 22 ऑक्टोबरपासून तो विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. M5 चिपमुळं हे डिव्हाइस मल्टिटास्किंग, फोटो-व्हिडिओ एडिटिंग आणि AI-आधारित कार्यक्षमतेत उल्लेखनीय सुधारणा आणते. याशिवाय, Wi-Fi 7 सपोर्ट, नवीन कनेक्टिव्हिटी चिप आणि iPadOS 26 च्या नव्या वैशिष्ट्यांनी हे डिव्हाइस आणखी शक्तिशाली बनलं आहे.

A close-up of the new iPad Pro with M5.
iPad Pro M5

iPad Pro M5
Apple च्या नव्या iPad Pro M5 मध्ये M5 सिस्टम-ऑन-चिप आहे, ज्यामध्ये 10-कोर GPU, प्रत्येक कोरमध्ये न्यूरल एक्सलरेटर, 10-कोर CPU (चार परफॉर्मन्स कोर आणि सहा एफिशियन्सी कोर) आणि 16-कोर न्यूरल इंजिन आहे. Apple च्या दाव्यानुसार, M5 चिप M4 चिपच्या तुलनेत 3.5 पटीनं आणि M1-आधारित iPad Pro च्या तुलनेत 5.6 पटीनं अधिक AI परफॉर्मन्स प्रदान करतं. यामुळं मल्टिटास्किंग, फोटो-व्हिडिओ एडिटिंग आणि AI-आधारित कार्ये जलद आणि कार्यक्षम होतात.

A passenger in the back of a car looks at the new iPad Pro with M5 on the go.
The new iPad Pro with M5 unlocks the most advanced iPad experience ever, packing an incredible amount of power and AI performance into the ultraportable design.

ग्राफिक्स आणि रे ट्रेसिंग
M5 चिपमध्ये रे-ट्रेसिंग प्रोसेसर आहे, जे अधिक वास्तववादी प्रकाश, प्रतिबिंब आणि सावल्या प्रदान करते. Apple च्या मते, नवे iPad Pro M4 च्या तुलनेत 1.5 पटीनं जलद 3D रेंडरिंग करते आणि M1 च्या तुलनेत Octane X मध्ये 6.7 पटीनं जलद कामगिरी होते. यामुळं गेमिंग आणि ग्राफिक्स-प्रधान अॅप्ससाठी हे डिव्हाइस आदर्श आहे.

The Draw Things app is shown on iPad Pro with M5.
The new iPad Pro with M5 delivers up to 3.5x faster AI performance than iPad Pro with M4, and up to 5.6x the AI performance than iPad Pro with M1 for tasks such as image generation and AI video masking in apps like Draw Things.

iPad Pro M5 कनेक्टिव्हिटी
iPad Pro मध्ये Ultra Retina XDR टँडम OLED डिस्प्ले आहे, जो 1,000 निट्स फुल-स्क्रीन ब्राइटनेस (SDR आणि HDR साठी) आणि 1,600 निट्स पीक HDR ब्राइटनेस प्रदान करतो. 11-इंच मॉडेल 5.3 मिमी आणि 13-इंच मॉडेल 5.1 मिमी जाड आहे. हे डिव्हाइस 120 Hz पर्यंतचे बाह्य डिस्प्ले सपोर्ट करतं आणि अॅडॅप्टिव्ह सिंकद्वारे कमी लेटन्सी देतं. सेल्युलर मॉडेल्समध्ये Apple चे C1X मॉडेम आहे, जे 50% जलद डेटा परफॉर्मन्स आणि 30% कमी ऊर्जा वापर प्रदान करतं. N1 वायरलेस चिप Wi-Fi 7, Bluetooth 6 आणि Thread सपोर्ट देतं, ज्यामुळं पर्सनल हॉटस्पॉट आणि AirDrop ची कार्यक्षमता सुधारते.

A close-up of the advanced graphics performance in Octane X on the new iPad Pro with M5.
The new iPad Pro incorporates a third-generation ray-tracing engine for superfast 3D rendering in apps like Octane X.

सॉफ्टवेअर आणि Apple Intelligence
नवा iPad Pro iPadOS 26 सह येते, ज्यामध्ये नवीन विंडोइंग सिस्टम, मेन्यू बार, फाइल्स अॅपमध्ये फोल्डर कस्टमायझेशन आणि PDF साठी प्रीव्ह्यू अॅप आहे. Apple Intelligence वैशिष्ट्यांमध्ये लाइव्ह ट्रान्सलेशन, शॉर्टकट्समधील स्मार्ट अॅक्शन सूचना आणि रिमाइंडर्समध्ये स्वयंचलित यादी वर्गीकरण यांचा समावेश आहे.

Gameplay from Arknights: Endfield on the new iPad Pro with M5.
With an increase in unified memory bandwidth, iPad Pro helps users play demanding games like Arknights: Endfield, multitask across more apps, process AI models faster, and more.

ॲक्सेसरीज आणि चार्जिंग
iPad Pro Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C), Magic Keyboard आणि Smart Folio ला सपोर्ट करतं. Apple Pencil Pro मध्ये स्क्वीझ आणि हॅप्टिक फीडबॅक वैशिष्ट्ये आहेत, तर Magic Keyboard मध्ये फ्लोटिंग डिझाइन आणि अॅल्युमिनियम पाम रेस्ट आहे.

The new iPad Pro with M5 shows a FaceTime call.
The Apple N1 wireless networking chip and Apple C1X modem come to iPad Pro for the first time.

किंमत आणि उपलब्धता
iPad Pro M5 ची किंमत 99,900 रुपयांपासून सुरू होते. प्री-ऑर्डर आजपासून सुरू आहे आणि विक्री 22 ऑक्टोबरपासून होईल.

Apple Pencil Pro is shown drawing on the new iPad Pro.
Apple Pencil Pro gives users incredible precision and control, with advanced features like squeeze and haptic feedback to bring their ideas to life.
वैशिष्ट्यतपशील
किंमतरु. 99,900 पासून
उपलब्धताप्री-ऑर्डर: आजपासून; विक्री: 22 ऑक्टोबर 2025 पासून
आकार11-इंच आणि 13-इंच
चिपM5 सिस्टम-ऑन-चिप (10-कोर GPU, 10-कोर CPU, 16-कोर न्यूरल इंजिन)
AI परफॉर्मन्सM4 च्या तुलनेत 3.5x, M1 च्या तुलनेत 5.6x जलद
ग्राफिक्सतिसऱ्या पिढीचे रे-ट्रेसिंग इंजिन; M4 पेक्षा 1.5x, M1 पेक्षा 6.7x जलद
मेमरी150 GB/s बँडविड्थ; 256GB/512GB मॉडेल्ससाठी 12GB युनिफाइड मेमरी
स्टोरेजरीड/राइट स्पीड दुप्पट
कनेक्टिव्हिटीC1X मॉडेम (50% जलद, 30% कमी ऊर्जा); N1 चिपसह Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread
डिस्प्लेUltra Retina XDR टँडम OLED (1,000 निट्स SDR/HDR, 1,600 निट्स पीक HDR)
बाह्य डिस्प्ले सपोर्ट120 Hz, ॲडॅप्टिव्ह सिंक
सॉफ्टवेअरiPadOS 26 (Apple Intelligence, लाइव्ह ट्रान्सलेशन, नवीन फाइल्स ॲप)
क्सेसरीजApple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C), Magic Keyboard, Smart Folio
जाडी11-इंच: 5.3 मिमी; 13-इंच: 5.1 मिमी

