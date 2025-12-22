अॅपल iOS 26.2 अपडेट: दोन झिरो-डे कमकुवतपणांसह 25 हून अधिक सुरक्षा त्रुटींचे निराकरण
अॅपलनं iOS 26.2 अपडेट जारी केले असून, यात वेबकिटमधील दोन झिरो-डे कमकुवतपणांसह 25 हून अधिक सुरक्षा त्रुटींचे निराकरण केलं आहे. हे अपडेट त्वरित इंस्टॉल करा.
Published : December 22, 2025 at 3:18 PM IST
हैदराबाद : अॅपलनं जगभरातील आयफोन वापरकर्त्यांसाठी iOS 26.2 अपडेट जारी केलं आहे. हे अपडेट मुख्यत्वे सुरक्षा सुधारणांवर केंद्रित आहे. हे अपडेट त्वरित इंस्टॉल करणे महत्वाचे आहे, कारण ते गंभीर सुरक्षेच्या धोक्यांपासून तुमच्या फोनला संरक्षण देतं.
iOS 26.2 अपडेटमध्ये 25 हून अधिक सुरक्षा त्रुटींचे निराकरण करण्यात आले आहे. यातील दोन मुख्य कमकुवतपणा (CVE-2025-43529 आणि CVE-2025-14174) वेबकिटमध्ये आहेत, ज्यामुळं दुषित वेब कंटेंटद्वारे मनमानी कोड चालवणे किंवा मेमरी करप्शन होऊ शकते. हे हल्ले मर्केनरी स्पायवेअरसारख्या प्रगत सायबर हल्ल्यांमध्ये वापरले जाऊ शकतात. याशिवाय, मेसेजेस अॅपमध्ये प्रायव्हसी लीक, कर्नल लेव्हल इश्यू आणि इतर सिस्टमचा कमकुवतपणा दुरुस्त करण्यात आला आहे. अॅपलनं या धोक्यांना गंभीर मानलं असून, सर्व वापरकर्त्यांना अपडेट करण्याचा सल्ला दिला आहे.
सुरक्षेसोबतच, iOS 26.2 मध्ये काही नवीन वैशिष्ट्ये आणि सुधारणा आणल्या आहेत. अॅल म्युझिक, पॉडकास्ट्स आणि गेम्स अॅपमध्ये सुधारणा, लॉक स्क्रीन कस्टमायझेशनच्या नवीन पर्यायांमध्ये वेळेची अपारदर्शकता बदलण्याची सुविधा, रिमाइंडर्ससाठी अलार्म, एअरड्रॉप आणि इतर अॅप्समध्ये सुधारणा, तसंच एकूण UI मध्ये रिफाइनमेंट्स समाविष्ट आहेत. हे बदल आयओएस 26 च्या अनुभवाला अधिक चांगलं बनवतात.
कोणत्या डिव्हाइसेससाठी उपलब्ध?
iOS 26 सपोर्ट करणाऱ्या आयफोनसाठी (आयफोन 11 आणि नंतरचे मॉडेल्स) iOS 26.2 हे एकमेव अपडेट आहे, जे या गंभीर सुरक्षा पॅचेस आणते. जुन्या मॉडेल्ससाठी (जसं आयफोन XS, XS Max, XR) iOS 18.7.3 अपडेट उपलब्ध आहे, ज्यात समान सुरक्षा सुधारणा आहेत. मात्र, iOS 26 सपोर्ट करणाऱ्या डिव्हाइसेसवर iOS 18 वर राहणाऱ्या वापरकर्त्यांना (सुमारे 50% पेक्षा जास्त सक्रिय आयफोन्स) पूर्ण संरक्षणासाठी iOS 26 वर अपग्रेड करावं लागेल. अॅपलचा हा धोरणात्मक बदल चर्चेचा विषय ठरला आहे. तात्पुरता उपाय म्हणून iOS 18 पब्लिक बीटा प्रोग्राममध्ये एनरोल होऊन 18.7.3 मिळवता येऊ शकतं, पण हा दीर्घकाळाचा उपाय नाही.
कसं इंस्टॉल करावं?
सेटिंग्स > जनरल > सॉफ्टवेअर अपडेटमध्ये जाऊन iOS 26.2 तपासा आणि इंस्टॉल करा. जुन्या मॉडेल्ससाठी iOS 18.7.3 उपलब्ध असेल. ऑटोमॅटिक अपडेट्स एनेबल करून डिव्हाइस स्वयंच अपडेट होईल. हे अपडेट डिसेंबर 2025 मध्ये जारी झाले असून, सुरक्षा तज्ज्ञ आणि अॅपल दोघेही सर्वांना त्वरित अपडेट करण्याची शिफारस करतात. सायबर हल्ल्यांच्या वाढत्या धोक्यांमध्ये हे अपडेट तुमचे डिव्हाइस सुरक्षित ठेवेल.
