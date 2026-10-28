क्रेझी AI पॉवर आणि 24 तासांची बॅटरी: ॲपल MacBook Pro आणि iMac भारतात लॉंच..
ॲपलनं 'मॅकबुक प्रो' (MacBook Pro) लाँच केला आहे, ज्यामध्ये 2-नॅनोमीटर (2nm) M6 चिप आणि विक्रमी बॅटरी लाईफ देण्यात आली आहे.
Published : October 28, 2026 at 10:23 AM IST
मुंबई : ॲपलनं भारतात अधिकृतपणे 14-इंच मॅकबुक प्रो आणि 24-इंच आयमॅक लाँच केले आहेत, जे M6 चिपसेटवर चालतात. यांच्यासाठी प्री-ऑर्डरची प्रक्रिया 28 ऑक्टोबरपासून सुरू झाली आहे. हे केवळ एक सामान्य हार्डवेअर अपडेट नसून, डिजिटल क्रिएटर्स आणि व्यावसायिकांसाठी ॲपलनं तयार केलेली एक सर्वसमावेशक एआय इकोसिस्टम आहे. नवीन 2-नॅनोमीटर चिप, दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी आणि 'क्रिएटर स्टुडिओ' (Creator Studio) मधील एआय टूल्सच्या संचासह, ॲपल आता केवळ लॅपटॉपच्या पलीकडे जाऊन भविष्यातील एक 'एआय वर्कस्टेशन' (AI workstation) उपलब्ध करून देत आहे.
ॲपलची 2-नॅनोमीटर M6 चिप: नवीन मॅकबुक प्रो आणि आयमॅकच्या केंद्रस्थानी ॲपलची अत्यंत वेगवान 2-नॅनोमीटर M6 चिप आहे. यामध्ये 12-कोअर सीपीयू (CPU), 12-कोअर जीपीयू (GPU) आणि ड्युअल 16-कोअर 'न्यूरल इंजिन' (Neural Engine) आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक जीपीयू कोअरमध्ये स्वतंत्र 'न्यूरल ॲक्सिलरेटर्स' समाविष्ट आहेत. उपकरणावर (on-device) होणारी एआय प्रक्रिया मागील पिढ्यांच्या तुलनेत 25 ते 30 टक्क्यांनी अधिक वेगवान आहे, तर 'लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स' (LLMs) चालवण्याची क्षमता M1 चिपच्या तुलनेत 13 पटीनं वाढली आहे. याचा अर्थ असा की, एआय-आधारित कामे इंटरनेट किंवा क्लाउडवर अवलंबून न राहता, थेट लॅपटॉपवर काही सेकंदात पूर्ण होऊ शकतात, ज्यामुळं डेटाची सुरक्षाही सुनिश्चित होते.
मॅकबुक प्रो: नवीन 14-इंच मॅकबुक प्रो हा व्हिडिओ एडिटर्स आणि कोडरसाठी, जे फिरता फिरता काम करतात, एक क्रांतिकारी बदल ठरणार आहे. यात ॲपलच्या इतिहासातील सर्वात जास्त बॅटरी लाईफ मिळते, जी सलग 24 तासांपर्यंत वापरण्याची सुविधा देते. यामध्ये 'लिक्विड रेटिना एक्सडीआर' (Liquid Retina XDR) डिस्प्ले, 1,600 निट्सपर्यंतची ब्राइटनेस, वाय-फाय 7 (Wi-Fi 7), ब्लूटूथ 6 (Bluetooth 6) आणि तीन थंडरबोल्ट 4 (Thunderbolt 4) पोर्ट्स आहेत. तसंच, स्क्रीनवरील चकाकी (glare) कमी करण्यासाठी यात 'नॅनो-टेक्सचर फिनिश'चा पर्यायही उपलब्ध आहे. भारतात, या 'प्रो' (Pro) मॉडेलची सुरुवातीची किंमत 2,39,900 निश्चित करण्यात आली आहे.
24-इंच iMac: ॲपलचा लोकप्रिय 24 इंच iMac जो घरून काम करणाऱ्यांसाठी किंवा स्टुडिओ डेस्कसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे . आता तो M6 चिपमुळं अधिक शक्तिशाली झाला आहे. M1 च्या तुलनेत, हा नवीन iMac एक्सेल (Excel) आणि ऑफिस (Office) ॲप्ससाठी 2.5 पट अधिक वेगवान कामगिरी देतो, तर फोटो एडिटिंगसाठी 3.3 पट अधिक वेगवान आहे. 4.5K रेटिना डिस्प्ले, 12-मेगापिक्सेल 'सेंटर स्टेज' (Center Stage) कॅमेरा, 2.5 Gbps इथरनेट आणि 7 आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध असलेला हा 'ऑल-इन-वन' डेस्कटॉप 1,74,900 पासून सुरू होतो.
'क्रिएटर स्टुडिओ' (Creator Studio) आणि macOS 27: हार्डवेअरसोबतच, ॲपलनं आपल्या सॉफ्टवेअरमध्येही AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) तंत्रज्ञानाचा मोठा समावेश केला आहे. 'फायनल कट प्रो' (Final Cut Pro) मध्ये आता मोशन ग्राफिक्स, व्हिज्युअल इफेक्ट्स आणि 'पिक्सेलमेटर प्रो' (Pixelmator Pro) चे थेट एकत्रीकरण (integration) देण्यात आलं आहे, ज्यामुळं वापरकर्ते टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्सच्या मदतीने 'जनरेटिव्ह फिल' (Generative Fill) वापरून प्रतिमा संपादित करू शकतात. 'लॉजिक प्रो' (Logic Pro) मध्ये आता 'स्टेम स्प्लिटर' (Stem Splitter) सुविधा आहे, जी ड्रम ट्रॅक्सना वेगळं करण्यास मदत करते; यासोबतच यात एक नवीन AI असिस्टंटही देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, 'की-नोट' (Keynote), 'पेजेस' (Pages) आणि 'नंबर्स' (Numbers) मध्ये 'मॉडेल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल' (MCP) सपोर्ट जोडल्यामुळं, प्रेझेंटेशन्स आणि स्प्रेडशीट डिझाइन करण्याशी संबंधित कामे स्वयंचलित (automate) होतात. भारतात, 'क्रिएटर स्टुडिओ'चे सबस्क्रिप्शन दरमहा 399 किंवा वार्षिक 3,999 किमतीत उपलब्ध असेल, तर विद्यार्थ्यांसाठी हे सबस्क्रिप्शन दरमहा 119 या विशेष दरात मिळेल.
उपलब्धता: दोन्ही उपकरणांसाठी प्री-ऑर्डर सुरू झाल्या आहेत आणि अधिकृत विक्री 6 नोव्हेंबरपासून सुरू होईल. ज्या व्यावसायिकांना उच्च-स्तरीय कामगिरी (high-end performance), दीर्घ बॅटरी आयुष्य आणि प्रगत 'ऑन-डिव्हाइस' AI क्षमतांची गरज आहे, त्यांच्यासाठी हे अपग्रेड अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.
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