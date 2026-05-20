अॅपल इंटेलिजन्सद्वारे सक्षम नवीन अॅक्सेसिबिलिटी वैशिष्ट्ये सादर
अॅपलनं अॅपल इंटेलिजन्सद्वारे व्हॉइसओव्हर, मॅग्निफायर, व्हॉइस कंट्रोलसह नवीन अॅक्सेसिबिलिटी वैशिष्ट्ये जाहीर केली.
Published : May 20, 2026 at 10:58 AM IST
कपर्टिनो, कॅलिफोर्निया : अॅपलनं आज अॅक्सेसिबिलिटी क्षेत्रात क्रांतिकारी अपडेट्स जाहीर केले आहेत. अॅपल इंटेलिजन्सचा वापर करून व्हॉइसओव्हर, मॅग्निफायर, व्हॉइस कंट्रोल आणि अॅक्सेसिबिलिटी रीडरसारख्या वैशिष्ट्यांना अधिक शक्तिशाली बनवण्यात आलं आहे. याशिवाय, पॉवर व्हीलचेअर नियंत्रणासाठी अॅपल व्हिजन प्रो आणि संपूर्ण अॅपल इकोसिस्टममध्ये जनरेटेड सबटायटल्सची सुविधा येत आहे. हे सर्व वैशिष्ट्ये यावर्षी नंतर उपलब्ध होणार आहेत.
“अॅक्सेसिबिलिटीबाबत अॅपलचा दृष्टिकोन इतर कोणत्याही कंपनीसारखा नाही,” असं अॅपलचे सीईओ टिम कुक म्हणाले. प्रायव्हसी डिझाईनचा पाया राखून ऍपल इंटेलिजन्सद्वारे नवीन शक्ती आणली जात आहे.
व्हॉइसओव्हर आणि मॅग्निफायर अधिक स्मार्ट : दृष्टीदोष असलेल्या किंवा आंधळ्या वापरकर्त्यांसाठी व्हॉइसओव्हर आणि मॅग्निफायर आता अॅपल इंटेलिजन्सनं सुधारित झाले आहेत. इमेज एक्सप्लोरर वैशिष्ट्याद्वारे छायाचित्रे, स्कॅन केलेले बिल्स, वैयक्तिक कागदपत्रे यांची सविस्तर वर्णनं मिळतील. लाईव्ह रेकग्निशनमध्ये ऍक्शन बटण दाबून कॅमेरा व्ह्यूफाइंडरमधील दृश्यांबद्दल प्रश्न विचारता येतील आणि सविस्तर उत्तर मिळेल. फॉलो-अप प्रश्न देखील नैसर्गिक भाषेत विचारता येतील. मॅग्निफायरमध्ये उच्च-कॉन्ट्रास्ट इंटरफेसद्वारे कमी दृष्टी असलेल्यांसाठी समान सहाय्यक एक्सप्लोरेशन उपलब्ध होईल. स्पोकेन कमांड्सद्वारे अॅप नियंत्रित करता येईल.
व्हॉइस कंट्रोलमध्ये नैसर्गिक भाषा : शारीरिक अक्षमता असलेल्या वापरकर्त्यांसाठी व्हॉइस कंट्रोल आता अधिक सोपं झालं आहे. बटणे आणि कंट्रोल्स ओळखण्यासाठी आता नंबर किंवा नेमके लेबल लक्षात ठेवण्याची गरज नाही. “जे दिसतं ते बोला” या नवीन पर्यायानं “बेस्ट रेस्टॉरंट्सबद्दल गाइड टॅप करा” किंवा “जांभळा फोल्डर टॅप करा” अशा नैसर्गिक भाषेत आज्ञा देता येतील. यामुळं अॅपल मॅप्स, फाइल्ससारख्या अॅप्समध्ये नेव्हिगेशन सोपं होईल आणि लेबल नसलेल्या घटकांवरही नियंत्रण मिळेल.
अॅक्सेसिबिलिटी रीडर अधिक अनुकूल : डिस्लेक्सिया, कमी दृष्टी असलेल्यांसाठी अॅक्सेसिबिलिटी रीडर आता अवघड वैज्ञानिक लेख, मल्टी कॉलम टेक्स्ट, इमेजेस आणि टेबल्स हाताळू शकेल. ऑन-डिमांड समरी वैशिष्ट्यामुळं लेखाचे सारांश प्रथम वाचता येतील. बिल्ट-इन ट्रान्स्लेशननं मातृभाषेत मजकूर वाचता येईल, त्याच वेळी फॉन्ट, रंग आणि फॉरमॅटिंग कायम राहील.
जनरेटेड सबटायटल्स आणि व्हीलचेअर नियंत्रण : कॅप्शन नसलेल्या वैयक्तिक व्हिडिओ, मित्र-परिवाराकडून आलेल्या क्लिप्स आणि ऑनलाइन कंटेंटसाठी ऑन-डिव्हाइस जनरेटेड सबटायटल्स उपलब्ध होतील. आयफोन, आयपॅड, मॅक, अॅपल टीव्ही आणि व्हिजन प्रोवर हे सबटायटल्स स्वयंचलित दिसतील. व्हिजन प्रो वापरकर्त्यांसाठी नवीन पॉवर व्हीलचेअर कंट्रोल वैशिष्ट्ये डोळ्यांच्या हालचालींनी व्हीलचेअर चालवेल. Tolt आणि LUCI सिस्टम्ससोबत सुरुवात होईल. ALS सारख्या आजारानं ग्रस्त असलेल्या पेशंट्ससाठी हे वैशिष्ट्य जीवन बदलणारे ठरेल, असं Team Gleason च्या प्रतिनिधींनी सांगितलं.
इतर महत्त्वाची अपडेट्स :
- वाहनात बसल्यास मोशन सिकनेस कमी करण्यासाठी Vehicle Motion Cues visionOS मध्ये मिळेल.
- Made for iPhone हिअरिंग एड्ससाठी सुधारित पेअरिंग सुविधा उपलब्ध.
- Sony Access कंट्रोलर गेमिंगसाठी सपोर्ट सुरू.
- Name Recognition 50+ भाषांमध्ये उपलब्ध.
- Larger Text tvOS मध्ये उपलब्ध झालंय.
हिकावा ग्रिप & स्टँड : आता तीन नवीन रंगांमध्ये उपलब्ध झाला आहे. हे MagSafe अॅक्सेसरी ग्रिप, ताकद आणि गतिशीलतेमध्ये अडचण असलेल्यांसाठी डिझाइन करण्यात आलं आहे.
