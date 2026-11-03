Apple HomeView Ultra : चे वैशिष्ट्ये आणि किंमत लीक, काय असेल खास?
ॲपल लवकरच 'होमव्ह्यू अल्ट्रा' (HomeView Ultra) नावाचं एक प्रीमियम स्मार्ट होम हब बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहे. रोबोटिक आर्म आणि 9-इंचाच्या मोठ्या डिस्प्लेनं सज्ज असेल.
Published : November 3, 2026 at 3:35 PM IST
मुंबई: गेल्या महिन्यात ॲपलनं आपला नवीन 'होमव्ह्यू' (HomeView) स्मार्ट डिस्प्ले सादर केला, ज्यामध्ये 7-इंचाची 'लिक्विड रेटिना' (Liquid Retina) स्क्रीन आणि 'सिरी' (Siri) एआय (AI) प्रणाली समाविष्ट आहे. हे उपकरण अजून अधिकृतपणे ग्राहकांसाठी उपलब्ध झालेलं नसलं, तरी तंत्रज्ञान विश्वात त्याच्या एका अधिक प्रगत (प्रीमियम) आवृत्तीबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. अहवालांनुसार, ॲपल सध्या 'होमव्ह्यू अल्ट्रा' (HomeView Ultra) नावाच्या एका हाय-एंड स्मार्ट होम हबवर काम करत आहे. हे उपकरण मूळ मॉडेलपेक्षा आकारानं मोठं असेल आणि यात एआय-आधारित रोबोटिक आर्मसारखी प्रगत वैशिष्ट्ये असतील.
#rumors Apple is preparing to release a robotic version of the HomeView Ultra According to a report by The Information, Apple’s new home product is planned as a robotics project and will be an improved version of the HomeView. Other insiders had previously reported on these https://t.co/Vk3CenDW2z— Federighi’s Assistant (@craigapplecom) November 2, 2026
'ॲपल होमव्ह्यू अल्ट्रा'मध्ये मोटारयुक्त रोबोटिक आर्म?: 'द इन्फॉर्मेशन' (The Information) च्या एका अलीकडील अहवालानुसार, या प्रीमियम 'होमव्ह्यू अल्ट्रा'मध्ये 9-इंचाचा मोठा टचस्क्रीन डिस्प्ले असेल. या उपकरणाचे सर्वात खास वैशिष्ट्य म्हणजे यात असलेला मोटारयुक्त रोबोटिक आर्म, जो स्क्रीनला 360 अंशांपर्यंत फिरवू शकतो आणि वर-खाली झुकवू शकतो. यामुळं खोलीच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून स्क्रीन स्पष्टपणे पाहता येईल. याचं डिझाइन पिक्सारच्या (Pixar) प्रसिद्ध 'लक्सो ज्युनियर' (Luxo Jr.) डेस्क लॅम्प किंवा क्लासिक 'आयमॅक जी4' (iMac G4) सारखे असू शकतं. विशेष म्हणजे, हा रोबोटिक आर्म वापरकर्त्यांच्या हालचालींचा मागोवा घेऊन आपोआप त्यांच्या दिशेने वळू शकतो. ॲपलनं 2019 मध्ये 'J595' या सांकेतिक नावानं (codenamed) या प्रकल्पावर काम सुरू केलं होतं. सुरुवातीला याचा उद्देश केवळ व्हिडिओ कॉलिंगचा अनुभव सुधारणे हा होता, परंतु नंतर कंपनीनं एआय (AI) क्षमतेवर लक्ष केंद्रित केल्यामुळं या प्रकल्पाची व्याप्ती वाढली.
कॅमेरे, सेन्सर्स आणि प्रगत एआय क्षमता: 'होमव्ह्यू अल्ट्रा' आपल्या सभोवतालच्या परिसराची जाणीव ठेवण्यासाठी आणि विविध परिस्थितींनुसार प्रतिसाद देण्यासाठी प्रगत कॅमेरे आणि सेन्सर्सचा वापर करेल. उदाहरणार्थ, तुम्ही खोलीत प्रवेश करताच हे उपकरण आपोआप दिवे (lights) सुरू करू शकेल. याव्यतिरिक्त, ही प्रणाली अडथळे ओळखण्याच्या (obstacle detection) आणि धडक टाळण्याच्या (collision-avoidance) वैशिष्ट्यांसह डिझाइन करण्यात आली आहे, जेणेकरून हालचाल करताना रोबोटिक आर्म जवळच्या वस्तूंवर आदळणार नाही.
हार्डवेअरचे काम पूर्ण : अहवालांनुसार, या रोबोटिक स्मार्ट होम उपकरणाच्या हार्डवेअर विकासाचे बहुतांश काम "सुमारे दोन वर्षांपूर्वीच" पूर्ण झालं होतं. मात्र, सॉफ्टवेअरचे काम अजूनही सुरू आहे, कारण ॲपलला यात अधिक प्रगत एआय (AI) वैशिष्ट्ये समाविष्ट करायची आहेत. सॉफ्टवेअरबाबत अंतर्गत मतभेद आणि काही विशिष्ट वैशिष्ट्यांना प्राधान्य देण्यावरून सुरू असलेल्या वादामुळं या प्रक्रियेला विलंब होत आहे.
कधी लाँच होईल? : प्रीमियम 'होमव्ह्यू अल्ट्रा' (HomeView Ultra) पुढच्या वर्षाच्या सुरुवातीला येऊ शकते; मात्र, आवश्यक सॉफ्टवेअर सुधारणांमुळं याचं लाँचिंग 2028 पर्यंत लांबणीवर पडण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही. जागतिक स्तरावर याची किंमत सुमारे 1,000डॉलर्स (सुमारे 90,000 रुपये) असण्याची अपेक्षा आहे. घटकांच्या किमती आणि बाजारपेठेतील परिस्थितीनुसार अंतिम किमतीत बदल होऊ शकतो. हा नवीन अहवाल ब्लूमबर्गच्या मार्क गुरमन यांनी यापूर्वी केलेल्या दाव्यांना दुजोरा देतो.
सध्याच्या 'होमव्ह्यू' (HomeView) उपकरणाची विक्री 13 नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. कंपनीनं गेल्या महिन्यातच लाँच केलेल्या या 'होमव्ह्यू' स्मार्ट होम हबची किंमत भारतात 39,900 रुपये, तर अमेरिकेत 299 डॉलर्स (सुमारे 28,000रुपये) इतकी आहे. या उपकरणाची प्रत्यक्ष विक्री 13 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. यात 7 इंचाचा 'लिक्विड रेटिना' (Liquid Retina) डिस्प्ले, 'सिरी' (Siri) एआयसाठी सपोर्ट आणि चेहऱ्यावरून ओळख पटवण्याची (facial recognition) क्षमता आहे.
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