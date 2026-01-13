ETV Bharat / technology

अ‍ॅपल आणि गुगल यांच्यात मोठी भागीदारी : जेमिनी एआयने सिरि मजबूत होणार

अ‍ॅपलनं गुगलच्या जेमिनी एआयसोबत भागीदारी करून सिरि आणि अ‍ॅपल इंटेलिजन्सला मजबूत करण्यासाठी कररा केलाय

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 13, 2026 at 11:23 AM IST

मुंबई : अ‍ॅपलनं आपल्या अपग्रेडेड सिरी (Siri) साठी गुगलच्या Gemini AI मॉडेल्सचा वापर करण्याचा बहु-वर्षीय करार जाहीर केला आहे. हा करार सोमवारी (12 जानेवारी 2026 ) जाहीर झाला. यामुळं कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात दोन टेक कंपन्याचा व्यावसाय वाढेल. गुगलचे Gemini मॉडेल्स आणि क्लाउड तंत्रज्ञान अ‍ॅपलच्या नवीन Foundation Models साठी आधार देतील. हे फीचर्स Apple Intelligence मध्ये समाविष्ट होतील, ज्यात यंदाच्या वर्षाच्या अखेरीस येणारी अधिक वैयक्तिकृत आणि स्मार्ट सिरीचा समावेश आहे. गुगलची ही तंत्रज्ञान आधीपासून Samsung च्या Galaxy AI मध्ये वापरली जाते, पण अ‍ॅपलच्या 2 अब्जांहून अधिक अ‍ॅक्टिव्ह डिव्हाइसेसच्या बाजारपेठेमुळं हे गुगलसाठी मोठं यश आहे. हा करार सिरीला खूपच प्रगत बनवेल आणि Apple च्या AI धोरणाला नवीन दिशा देईल.

अ‍ॅपलनं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) क्षेत्रात मोठं पाऊल टाकलं आहे. गुगलच्या जेमिनी तंत्रज्ञानाला आता सिरि आणि अ‍ॅपल इंटेलिजन्सचा आधार मिळाला आहे. ही भागीदारी ऍपलच्या सॉफ्टवेअर इतिहासातील महत्त्वाची आहे, ज्यात सिरिच्या बहुप्रतिक्षित अपग्रेडचा समावेश आहे. गुगलसोबतच्या या करारानं अ‍ॅपल एआयमध्ये उतरत असल्याचं दिसतं. अ‍ॅपलनं अनेक पर्यायांचा अभ्यास केल्यानंतर गुगलच्या जेमिनीसोबत जाण्याचा निर्णय घेतलाय. कंपनीच्या मते, जेमिनी अ‍ॅपलच्या फाउंडेशन मॉडेल्ससाठी सर्वोत्तम आधार प्रदान करतं, तरीही अ‍ॅपलला तंत्रज्ञानाच्या वापरावर नियंत्रण राहील. महत्त्वाचं म्हणजे, एआय मॉडेल्स युजर्सच्या डिव्हाइसेसवर किंवा प्रायव्हेट क्लाउड कंप्यूट इन्फ्रास्ट्रक्चरवर चालतील, ज्यामुळं युजर प्रायव्हसी आणि ऑन-डिव्हाइस प्रोसेसिंगची ऍपलची भूमिका कायम राहील. या कराराचे आर्थिक तपशील उघड करण्यात आले नाहीत, पण ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, ऍपल गुगलला वार्षिक 1 अब्ज डॉलर्स देऊ शकतं. ही भागीदारी दोन्ही कंपन्यांसाठी फायद्याची आहे.

अ‍ॅपलसाठी आव्हानं आणि भविष्य
अ‍ॅपलची एआयमधील सावध भूमिका टीकेची ठरली आहे, विशेषतः सिरि प्रतिस्पर्धी असिस्टंट्सच्या मागं पडल्यानं. मायक्रोसॉफ्ट, अ‍ॅमेझॉन आणि मेटासारख्या कंपन्यांनी चॅटजीपीटीच्या लाँचनंतर अब्जावधी गुंतवणूक केली, तर अ‍ॅपलनं सिरि अपग्रेड 2026 पर्यंत पुढ ढकललं आहे. आता जेमिनीच्या मदतीनं ही कमतरता भरून काढण्याची योजना आहे. अ‍ॅपल आधीच ओपनएआयच्या चॅटजीपीटीसोबत काम करतं, पण जेमिनी आणि चॅटजीपीटी कसे एकत्र येतील हे स्पष्ट नाही. गुगलनं जेमिनी 3 मॉडेल लाँच केलं असून, क्लाउड व्यवसायात करार केला आहे. युजर्ससाठी ही भागीदारी सिरिच्या दैनंदिन वापरात बदल घडवू शकते, अशी शक्यता आहे.

