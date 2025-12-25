अॅपलचा बहुप्रतिक्षित फोल्डेबल आयफोन: क्रिजलेस डिस्प्लेसह 2026 मध्ये लॉंच होण्याची शक्यता!
अॅपलचा पहिला फोल्डेबल आयफोन 2026 मध्ये लॉंच होण्याची शक्यता आहे. क्रिजलेस डिस्प्ले, 7.8 इंच स्क्रीन आणि टच आयडीसह तो येईल.
Published : December 25, 2025 at 1:05 PM IST
हैदराबाद: अॅपल आपला पहिला फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉंच करण्याच्या तयारीत आहे. हे डिव्हाइस 'आयफोन फोल्ड' किंवा 'आयफोन अल्ट्रा' नावानं ओळखला जाऊ शकतं. वर्षानुवर्षे समोर आलेल्या विश्वसनीय रिपोर्ट्सनुसार, अॅपल बुक-स्टाइल फोल्डेबल आयफोनवर काम करत आहे, जो सॅमसंगच्या गॅलेक्सी झेड फोल्ड आणि गूगलच्या पिक्सेल फोल्ड सिरीजसारखा असेल. या डिव्हाइसची खासियत म्हणजे मध्यभागी क्रिज (वळणाची रेघ) नसलेला विस्तारित डिस्प्ले, ज्याची जादू अॅपलनं संशोधन आणि इंजिनिअरिंगद्वारे साध्य केली आहे.
जॉन प्रॉसरच्या सीएडी रेंडर्समधील डिझाइन तपशील
फ्रंट पेज टेक (एफपीटी)चे जॉन प्रॉसर, जे अॅपलच्या भविष्यातील डिव्हाइसेसच्या अचूक लीकसाठी ओळखले जातात, त्यांनी आयफोन फोल्डचे सीएडी रेंडर्स तयार केले आहेत. हे रेंडर्स गोलाकार कोपरे दाखवतात, जसं की टिपस्टर आयस युनिव्हर्सनं सुचवलं होतं. कव्हर डिस्प्लेही हिंगेसजवळ गोलाकार कोपरे असलेला आहे. एफपीटीनुसार, बाहेरील डिस्प्ले 5.5 इंचाचा आहे, तर आतला फ्लेक्सिबल डिस्प्ले 7.8 इंचाचा, जो आयपॅड मिनीच्या 8.3 इंच स्क्रीनच्या जवळपास आहे. आतल्या स्क्रीनमध्ये कॉर्नरमध्ये पंच-होल सेल्फी कॅमेरा आहे, तर बाहेरील डिस्प्लेवर टॉप-सेंटरमध्ये पंच-होल कॅमेरा. फेस आयडीऐवजी टच आयडी पॉवर बटनमध्ये परत येत आहे. मागील बाजूस हॉरिझॉंटल कॅमेरा बार आहे, ज्यात दोन सेन्सर्स आहेत. प्रॉसरनुसार, फोल्ड केलेल्या अवस्थेत डिव्हाइस 9 मिमी, अनफोल्ड केल्यावर 4.5 मिमी होतं. हे गॅलेक्सी झेड फोल्ड 7 (फोल्डेड 8.9 मिमी, अनफोल्डेड 4.2 मिमी) पेक्षा थोडे जाड, तर पिक्सेल फोल्डपेक्षा बरेच पातळ आहे.
क्रिजलेस डिस्प्ले आणि स्पेसिफिकेशन्स
आयफोन फोल्डचा क्रिजलेस लुक अॅपलनं, प्रेशर-डिस्पर्सिंग मेटल प्लेट, लिक्विड मेटल हिंग आणि इन-सेल टच पॅनेलद्वारे साध्य केला आहे. डिव्हाइसला 2 एनएम नोडवर बनलेला ए20 प्रो चिपसेट आणि अॅपलचा इन-हाउस सी2 मोडेम मिळेल. कॅमेरा स्पेक्सबाबत ठोस माहिती नाही, पण आयफोन 18 प्रोचे सेन्सर्स त्यात येण्याची शक्यता आहे.
लॉंच आणि किंमत
आयफोन फोल्ड 2026 मध्ये आयफोन 18 सिरीजसोबत लॉंच होण्याची शक्यता आहे. या फोनची किंमत सुमारे $2000 ते $2500 (सुमारे रु. 1,80,000 ते 2,25,000 रु.) असू शकते. आतापर्यंतचा सर्वात महागडा आयफोन. भारतात गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड 1,72,999 आणि सॅमसंग गॅलेक्सी झेड फोल्ड 7 1,74,999 रुपयांपासून सुरू आहे.
