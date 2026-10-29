ॲपलचा ऐतिहासिक धमाका! पहिला टचस्क्रीन मॅकबुक प्रो ‘PROLED XDR’ डिस्प्लेसह भारतात लाँच
ॲपलनं भारतात पहिला टचस्क्रीन मॅकबुक प्रो (Touchscreen MacBook Pro) अधिकृतपणे लाँच केला. हा नवा लॅपटॉप 'PROLED XDR' डिस्प्ले आणि M5 Pro, M5 Max चिप्ससह येतो.
Published : October 29, 2026 at 10:24 AM IST
मुंबई : ॲपल (Apple) कंपनीनं बुधवारी आयोजित केलेल्या त्यांच्या विशेष ‘प्रो अँड टेल’ (Pro and Tell) इव्हेंटमध्ये तंत्रज्ञान विश्वातील एक मोठी घोषणा केली. कंपनीनं भारतात आपला पहिला टचस्क्रीन लॅपटॉप मॅकबुक प्रो PROLED XDR डिस्प्ले (MacBook Pro with PROLED XDR display) अधिकृतपणे लाँच केला आहे. ॲपलच्या इतिहासामधील ओलेड (OLED) डिस्प्ले असलेला हा पहिलाच लॅपटॉप (Apple Touchscreen Laptop India) असून या निमित्तानं कंपनीनं टचस्क्रीन लॅपटॉप मार्केटमध्ये दिमाखात पदार्पण केलं आहे. 14-इंच आणि 16-इंच अशा दोन डिस्प्ले आकारात उपलब्ध असलेला हा लॅपटॉप ॲपलच्या अत्यंत शक्तिशाली अशा M5 Pro आणि M5 Max चिप्ससह सादर करण्यात आला आहे.
टँडम ओलेड स्क्रीन आणि अद्भूत डिस्प्ले फीचर्स : या नव्या मॅकबुक प्रो लॅपटॉपमध्ये आयपॅड प्रो (iPad Pro) मॉडेल्ससारखाच अत्याधुनिक टँडम ओलेड (Tandem OLED) डिस्प्ले देण्यात आला आहे, ज्याला कंपनीनं 'PROLED XDR' असं नाव दिलं आहे. हा लॅपटॉप 16.3 इंचांपर्यंतच्या स्क्रीन साईझ, 3,472x 2,266 पिक्सेल्स नेटिव्ह रिझोल्यूशन आणि 254 ppi पिक्सेल डेन्सिटीला सपोर्ट करतो. यात 2,000 निट्सपर्यंतची सर्वोच्च ब्राईटनेस (Peak Brightness), 1 अब्ज कलर्स, P3 आणि ॲडोबी आरजीबी (Adobe RGB) वाईड कलर गॅमटचा सपोर्ट मिळतो. युजर्सच्या डोळ्यांच्या सुरक्षेसाठी यात ट्रू टोन तंत्रज्ञान आणि 10Hz ते 120Hz पर्यंतचा ॲडॉप्टिव्ह रिफ्रेश रेट देणारे प्रोमोशन (ProMotion) तंत्रज्ञान वापरण्यात आलं आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे यात युजर्सना मल्टि-टच जेस्चर्सचा (Multi-touch Gestures) सहज वापर करता येणार आहे.
डायनॅमिक आयलँड आणि प्रगत डिझाईन : आयफोन 14 प्रो मॉडेल्समध्ये पहिल्यांदा पाहायला मिळालेले लोकप्रिय डायनॅमिक आयलँड (Dynamic Island) फीचर आता या मॅकबुक प्रोमध्ये देखील समाविष्ट करण्यात आलं आहे. याशिवाय स्क्रीनवर प्रकाश परावर्तित होऊ नये म्हणून अँटी-रिफ्लेक्टिव्ह कोटिंग आणि बोटांचे डाग पडू नयेत म्हणून ओलेओफोबिक कोटिंग देण्यात आलं आहे. युजर्सना हवे असल्यास ते नॅनो-टेक्स्चर ग्लासचा पर्यायही निवडू शकतात. लॅपटॉपमध्ये नेहमीप्रमाणेच बॅकलिट मॅजिक कीबोर्ड आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी सेंटर स्टेज (Center Stage) सपोर्ट असलेला 12-मेगापिक्सेलचा शक्तिशाली वेबकॅम देण्यात आला आहे. हा लॅपटॉप लेटेस्ट मॅक ओएस 27 गोल्डन गेट (macOS 27 Golden Gate) वर चालतो.
M5 प्रो आणि M5 मॅक्स चिप्सचा सुपर परफॉर्मन्स : हा लॅपटॉप 3nm प्रोसेसवर आधारित ॲपलच्या लेटेस्ट M5 Pro आणि M5 Max चिपसेटद्वारे संचालित आहे. यामध्ये 18-कोर सीपीयू (18-core CPU) असून, 12 परफॉर्मन्स कोअर्स आणि 6 हाय-परफॉर्मन्स "सुपर कोअर्स" (Super Cores) समाविष्ट आहेत. हे सुपर कोअर्स सिंगल-थ्रेडेड परफॉर्मन्स अत्यंत वेगानं हाताळतात. ॲपलच्या दाव्यानुसार, जुन्या M4 Pro आणि M4 Max चिप्सच्या तुलनेत या नव्या चिप्स एआय (AI) कामांसाठी 4 पटीपेक्षा जास्त पीक जीपीयू कॉम्प्युट परफॉर्मन्स देतात. कनेक्टिव्हिटीसाठी यात ॲपलची N1 नेटवर्किंग चिप वापरली असून, याद्वारे वाय-फाय 7 (Wi-Fi 7), ब्लूटूथ 6 आणि थ्रेड नेटवर्किंग तंत्रज्ञानाचा सपोर्ट मिळतो.
First touches on the new touchscreen MacBook Pro https://t.co/fvwXn5AGZl— Rich DeMuro (@richontech) October 28, 2026
दमदार बॅटरी आणि कनेक्टिव्हिटी पोर्ट्स : या मॅकबुक प्रो लॅपटॉपमध्ये फोर्स-कॅन्सलिंग वूफर्ससह 6 हाय-फाय स्पीकर सेटअप आणि स्पेशल ऑडिओचा सपोर्ट मिळतो. पोर्ट्सचा विचार केल्यास यात एक SDXC कार्ड स्लॉट, एक HDMI पोर्ट, एक 3.5mm ऑडिओ जॅक, मॅगसेफ 3 पोर्ट आणि तीन थंडरबोल्ट 5 (Thunderbolt 5) पोर्ट्स मिळतात. M5 Pro मॉडेल एकाच वेळी 3 एक्सटर्नल डिस्प्लेला, तर M5 Max मॉडेल एकाच वेळी 4 एक्सटर्नल डिस्प्लेला सपोर्ट करू शकते. 16-इंच डिस्प्ले असलेल्या M5 Pro मॉडेलमध्ये 100Wh ची बॅटरी असून ती 24 तासांपर्यंतचा व्हिडिओ स्ट्रीमिंग बॅकअप आणि 140W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. तर 14-इंच मॉडेलमध्ये 72.6Wh ची बॅटरी असून ती 22 तासांचा बॅकअप देते. M5 Max च्या 14-इंच आणि 16-इंच मॉडेल्समध्ये अनुक्रमे 20 तास आणि 22 तासांची बॅटरी लाईफ मिळते.
किंमत, रंग आणि उपलब्धता : हा लॅपटॉप सिलव्हर (Silver) आणि स्पेस ब्लॅक (Space Black) अशा दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध असून 9 नोव्हेंबर पासून ॲपल इंडियाच्या ऑनलाइन स्टोअरवर विक्रीसाठी सज्ज होईल.
|Model Size
|Chip Configuration
|Starting Price
|14-inch
|M5 Pro
|Rs 3,49,900
|16-inch
|M5 Pro
|Rs 4,09,900
|14-inch
|M5 Max
|Rs 5,49,900
|16-inch
|M5 Max
|Rs 5,89,900
Apple has officially launched its first-ever touchscreen MacBook Pro. It includes: — Thinner and lighter design — Tandem OLED touchscreen with 120Hz ProMotion and up to 2,000 nits brightness — Dynamic Island — M5 Pro and M5 Max chips — Up to 24 hours of battery life — Up to 128GB RAM and 16TB storage — 14-inch and 16-inch models Starts at $2,899— Moe (@moneyacademyKE) October 28, 2026
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