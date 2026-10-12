ॲपलकडून दिवाळी ऑफर्सची घोषणा, आयफोन ड्युओ, मॅकबुक आणि इतर उत्पादनांवर मोठा कॅशबॅक
ॲपलनं दिवाळीसाठी मोठ्या ऑफर्स जाहीर केल्या. ग्राहक आयफोन, मॅक, आयपॅड, वॉच आणि एअरपॉड्स यांसारख्या उत्पादनांवर कॅशबॅक, नो-कॉस्ट ईएमआय आणि विशेष रांगोळी-थीम असलेले एअरपॉड्स मिळवू शकतात.
Published : October 12, 2026 at 2:55 PM IST
मुंबई: ॲपलनं भारतात आपल्या सणासुदीच्या काळातील ऑफर्स जाहीर केल्या आहेत. कंपनी निवडक मॅक (Mac) मॉडेल्सवर 15,000 रुपयांपर्यंत आणि निवडक आयफोन (iPhone) मॉडेल्सवर 7,000 रुपयांपर्यंत बँक कॅशबॅक देत आहे. यामध्ये फोल्डेबल 'आयफोन ड्युओ'चाही समावेश आहे, ज्यासाठी 16 ऑक्टोबरपासून प्री-ऑर्डर सुरू होईल. तसंच, 12 महिन्यांपर्यंतचे 'नो-कॉस्ट ईएमआय' (No-cost EMI) प्लॅन्सही उपलब्ध आहेत. या ऑफर्स 11 नोव्हेंबरपर्यंत लागू असतील.
'एअरपॉड्स 5' (AirPods 5) स्पेशल एडिशनचं आगमन: ॲपलनं भारतीय बाजारपेठेसाठी 'एअरपॉड्स 5' (वायरलेस चार्जिंग केससह) ची स्पेशल एडिशन सादर केली आहे. यावर खास डिझाइन केलेले 'रांगोळी'चे नक्षीकाम (engraving) आहे. हे उत्पादन मर्यादित संख्येनं केवळ ॲपल स्टोअर ऑनलाइन, ॲपल स्टोअर ॲप आणि भारतातील सहा ॲपल स्टोअर्सवर उपलब्ध असेल.
आयफोन्सवर आकर्षक कॅशबॅक: अमेरिकन एक्सप्रेस, ॲक्सिस बँक आणि आयसीआयसीआय (ICICI) बँकेच्या कार्डधारकांना आयफोनच्या खरेदीवर 7,000 रुपयांपर्यंतचा कॅशबॅक मिळेल. ही ऑफर नवीन 'आयफोन 18 प्रो' (iPhone 18 Pro) लाइनअप, 'आयफोन 17' (iPhone 17), 'आयफोन 17 ई' (iPhone 17e), 'आयफोन एअर' (iPhone Air) आणि नवीन फोल्डेबल 'आयफोन ड्युओ' (iPhone Duo) साठी लागू आहे. 'आयफोन ड्युओ'साठी 16 ऑक्टोबरपासून प्री-ऑर्डर सुरू होईल. तसेच, 12 महिन्यांपर्यंतचे 'नो-कॉस्ट ईएमआय' पर्यायही उपलब्ध आहे.
iPhone कॅशबॅक आणि ऑफर :
|मॉडेल
|Cashback (Rs)
|इतर ऑफर्स
|iPhone Duo
|7000
|No-cost EMI (12 months), Trade-in up to Rs 81500, 3 months Apple Music + TV+ + Arcade
|iPhone 18 Pro / Pro Max
|7000
|Same as above
|iPhone Air
|7000
|Same as above
|iPhone 17
|1000
|Same as above
|iPhone 17e
|1000
|Same as above
'ॲपल ट्रेड-इन' (Apple Trade-In) अंतर्गत, तुम्ही जुन्या मॉडेलसाठी 81,500 रुपयांपर्यंतची किंमत मिळवू शकता. याव्यतिरिक्त, तुम्हाला ॲपल म्युझिक (Apple Music), ॲपल टीव्ही+ (Apple TV+) आणि ॲपल आर्केड (Apple Arcade) तीन महिन्यांसाठी मोफत मिळतील.
मॅक (Mac) वर मोठा कॅशबॅक: अमेरिकन एक्सप्रेस, ॲक्सिस आणि आयसीआयसीआय कार्डधारकांना नवीन ॲपल मॅकच्या खरेदीवर 15,000 रुपयांपर्यंतचा कॅशबॅक मिळेल. यात 14-इंच आणि 16-इंच मॅकबुक प्रो (MacBook Pro) मॉडेल्सचा समावेश आहे. मॅकबुक एअरवर (MacBook Air) 7,000 चा कॅशबॅक मिळत आहे. तसंच, 12 महिन्यांपर्यंत 'नो-इंटरेस्ट ईएमआय' (व्याजमुक्त हप्ते) सुविधा उपलब्ध आहे.
मॅक (Mac) वरील बँक कॅशबॅक:
|मॉडेल
|Cashback (Rs)
|इतर ऑफर्स
|MacBook Pro 14” / 16” (M5)
|15000
|No-cost EMI (12 months), Trade-in, 3 months Apple TV+ + Arcade
|MacBook Air 13” / 15”
|10000
|Same as above
|MacBook Neo
|7000
|Same as above
|Mac Studio
|10000
|Same as above
|iMac
|5000
|Same as above
|Mac mini
|5000
|Same as above
यात ॲपल ट्रेड-इन (Apple Trade-In) आणि ॲपल टीव्ही+ (Apple TV+) व ॲपल आर्केड (Apple Arcade) चे तीन महिन्यांचे सबस्क्रिप्शन देखील समाविष्ट आहे.
आयपॅड (iPad) : अमेरिकन एक्सप्रेस (American Express), ॲक्सिस (Axis) आणि आयसीआयसीआय (ICICI) कार्ड्सचा वापर केल्यास, निवडक आयपॅड मॉडेल्सवर 5,000 पर्यंतचा कॅशबॅक आणि 12 महिन्यांपर्यंत 'नो-कॉस्ट ईएमआय' (व्याजमुक्त हप्ते) सुविधा उपलब्ध आहे.
आयपॅड कॅशबॅक:
|मॉडेल
|Cashback (Rs)
|इतर ऑफर्स
|iPad Air 11” / 13”
|5000
|No-cost EMI (12 months), Trade-in, 3 months Apple TV+ + Arcade
|iPad Pro
|5000
|Same as above
|iPad
|3000
|Same as above
|iPad mini
|3000
|Same as above
ट्रेड-इन पर्याय आणि ॲपल टीव्ही+ व ॲपल आर्केडच्या तीन महिन्यांच्या ऑफर्स उपलब्ध आहेत.
ॲपल वॉच (Apple Watch) ऑफर्स: ॲपल वॉच मॉडेल्सवर 6,000 पर्यंतचा बँक कॅशबॅक आणि 6 महिन्यांपर्यंत 'नो-कॉस्ट ईएमआय' मिळवा. जुन्या उपकरणांसाठी ट्रेड-इन पर्याय देखील उपलब्ध आहेत.
Apple Watch कॅशबॅक आणि ऑफर :
|मॉडेल
|Cashback (Rs)
|इतर ऑफर्स
|Apple Watch Ultra 4
|6000
|No-cost EMI (6 months), Trade-in
|Apple Watch Series 12
|4000
|Same as above
|Apple Watch SE 3
|2000
|Same as above
एअरपॉड्स (AirPods) आणि बीट्स (Beats): एअरपॉड्सवर 4,000 पर्यंतचा कॅशबॅक आणि 6 महिन्यांपर्यंत 'नो-कॉस्ट ईएमआय' मिळवा. नवीन एअरपॉड्ससोबत तीन महिन्यांसाठी ॲपल म्युझिक (Apple Music) मोफत मिळते.
AirPods कॅशबॅक आणि ऑफर :
|मॉडेल
|Cashback (Rs)
|इतर ऑफर्स
|AirPods Max 2
|4000
|No-cost EMI (6 months), 3 months Apple Music
|AirPods Pro 3
|2000
|Same as above
|AirPods 5 (Special Edition – Rangoli)
|1000
|Same as above + Limited quantity
Beats उत्पादनांवर (Beats Studio Pro, Solo 4, Pill इत्यादी) 2,000 पर्यंत कॅशबॅक, 6 महिन्यांपर्यंत बिनव्याजी EMI आणि तीन महिन्यांसाठी मोफत Apple Music ची सुविधा उपलब्ध आहे. सणासुदीच्या या ऑफर्सचा भाग म्हणून Apple नं भारतीय ग्राहकांसाठी आकर्षक डील्स सादर केल्या आहेत. योग्य वेळी खरेदी करा आणि मोठ्या बचतीचा लाभ घ्या!
Beats कॅशबॅक आणि ऑफर :
|मॉडेल
|Cashback (Rs)
|इतर ऑफर्स
|Beats Studio Pro / Solo 4 / Pill & more
|Up to 2000
|No-cost EMI (6 months), 3 months Apple Music
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