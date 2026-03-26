अ‍ॅपलनं लाँच केलं 'अ‍ॅपल बिझनेस': कंपन्यांसाठी उपकरणे आणि टीम व्यवस्थापनात क्रांतिकारक बदल

अ‍ॅपलनं 'अ‍ॅपल बिझनेस' प्लॅटफॉर्म (Apple Business ) लाँच केलाय. यामुळं कंपन्या उपकरणे, टीम आणि व्यवसाय व्यवस्थापन सोपं, सुरक्षित आणि कार्यक्षम करू शकतील.

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 26, 2026 at 10:13 AM IST

नवी दिल्ली: अ‍ॅपल कंपनीनं 'अ‍ॅपल बिझनेस' नावाचा एक नवीन प्लॅटफॉर्म लाँच (Apple Business Launched) केल्याची घोषणा केली. हा प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना उपकरणे (डिव्हाइसेस) सहज व्यवस्थापित करण्यास, कर्मचाऱ्यांना आवश्यक अ‍ॅप्स आणि साधनं उपलब्ध करून देण्यास आणि तज्ज्ञांच्या मदतीनं सुरक्षितपणे व्यवसाय वाढविण्यास मदत करेल. जगभरातील 200 हून अधिक देश आणि प्रदेशांमध्ये 14 एप्रिल 206 पासून हे उपलब्ध होणार आहे.

बिल्ट-इन मोबाइल डिव्हाइस मॅनेजमेंट (MDM) वैशिष्ट्ये
अ‍ॅपल बिझनेसमध्ये बिल्ट-इन मोबाइल डिव्हाइस मॅनेजमेंट (MDM) सुविधा आहे. यामुळं कंपन्या एकाच इंटरफेसवर कर्मचारी गट, डिव्हाइस सेटिंग्ज, सुरक्षा आणि अ‍ॅप्स सहज कॉन्फिगर करू शकतात. 'ब्लूप्रिंट्स' नावाच्या नवीन टूल्सद्वारे डिव्हाइसेस पूर्व-कॉन्फिगर्ड सेटिंग्ज आणि अ‍ॅप्ससह सेटअप करता येतात. यामुळं 'झिरो-टच डिप्लॉयमेंट' शक्य होतं. नवीन अ‍ॅपल उत्पादनं बॉक्समधून काढताच कर्मचाऱ्यांसाठी तयार असतात. छोट्या व्यवसायांसाठी ज्यांच्याकडं स्वतंत्र आयटी टीम नाही, त्यांच्यासाठी हे विशेष उपयुक्त ठरेल. पूर्वी अमेरिकेत सबस्क्रिप्शन म्हणून उपलब्ध असलेले Apple Business Essentials आता मोफत होईल. याशिवाय, स्वतःच्या डोमेन नावानं बिझनेस ईमेल, कॅलेंडर आणि डिरेक्टरी सेवा सेटअप करता येईल. यामुळं संवाद आणि सहकार्य अधिक सहज आणि व्यावसायिक होईल. कर्मचाऱ्यांसाठी 'अ‍ॅपल बिझनेस' अ‍ॅप उपलब्ध असेल, ज्यात कामासाठी अ‍ॅप्स इंस्टॉल करणे, सहकाऱ्यांची संपर्क माहिती पाहणे आणि सपोर्ट मागणे शक्य होईल.

AppleCare+ for Business
अ‍ॅपलच्या एंटरप्राइज आणि एज्युकेशन मार्केटिंगच्या उपाध्यक्षा सुसान प्रेस्कॉट यांनी सांगितलं, “अ‍ॅपल बिझनेस हे आमच्या दशकभरातील वचनबद्धतेचं महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. सर्व आकाराच्या कंपन्यांना अ‍ॅपल उत्पादनं आणि सेवांचा पूर्ण फायदा घेता यावा यासाठी आम्ही सर्वात मजबूत बिझनेस ऑफरिंग्स एका सोप्या आणि सुरक्षित प्लॅटफॉर्ममध्ये एकत्र केल्या आहेत.” हा प्लॅटफॉर्म आयटी व्यवस्थापन सोपं करतो आणि उपकरणे, सेटिंग्ज, अ‍ॅप्स यांचं एकत्रित दृश्य प्रदान करतो. यात iCloud स्टोरेज अपग्रेड आणि AppleCare+ for Business सारख्या अतिरिक्त पर्यायांचाही समावेश आहे.

