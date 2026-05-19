Apple WWDC 2026 : च्या तारखा जाहीर, नवीन सिरी, iOS 27 आणि एआय हेल्थ असिस्टंट अपेक्षित.
Apple चा वार्षिक कार्यक्रम, WWDC, या वर्षी 8 जून रोजी सुरू होत आहे. या कार्यक्रमात 1,000 हून अधिक डेव्हलपर्स (विकसक), विद्यार्थी आणि डिझाइनर्स एकत्र येतील.
Published : May 19, 2026 at 4:18 PM IST
हैदराबाद: Apple नं आपल्या वार्षिक 'वर्ल्डवाइड डेव्हलपर्स कॉन्फरन्स' (WWDC) 2026 च्या तारखांची अधिकृत घोषणा केली आहे. हा कार्यक्रम 8 जून ते 12 जून या कालावधीत आयोजित केला जाईल. या कार्यक्रमाद्वारे, क्युपर्टिनो-स्थित ही तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी जगभरातील डेव्हलपर्सना एकत्र आणत आहे; जेणेकरून त्यांना Apple ची विविध साधने (tools), फ्रेमवर्क्स आणि तंत्रज्ञान जाणून घेता येतील. ही अशी संसाधनं आहेत जी या डेव्हलपर्सना Apple च्या विविध प्लॅटफॉर्म्सवर नवनवीन अनुभव निर्माण करण्यासाठी सक्षम करतील.
WWDC26 ची सुरुवात 8 जून रोजी एका 'कीनोट' (मुख्य भाषणानं) होईल. त्यानंतर 'प्लॅटफॉर्म्स स्टेट ऑफ द युनियन' हे सत्र होईल, ज्यामध्ये Apple च्या प्लॅटफॉर्म्सशी संबंधित अद्यतनं सादर केली जातील. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), नवीन सॉफ्टवेअर आणि डेव्हलपर टूल्स यांसारख्या विषयांचा समावेश असेल. Apple नं स्पष्ट केलं आहे की, 8 जून ते 12 जून या कालावधीत डेव्हलपर्स आणि विद्यार्थ्यांना साधने, तंत्रज्ञान आणि डिझाइन यांवर आधारित 100 हून अधिक नवीन व्हिडिओ सत्रांचा लाभ घेता येईल. तसंच, ते गट-आधारित प्रयोगशाळांमध्ये (group labs) सहभागी होऊ शकतील आणि 'Apple Developer Forums' वर विविध विषयांवर चर्चा करू शकतील.कंपनीनं अशीही घोषणा केली आहे की, WWDC26 कार्यक्रमाला प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्यासाठी ते 1,000 हून अधिक डेव्हलपर्स, डिझाइनर्स आणि विद्यार्थ्यांना 8 जून रोजी 'Apple Park' येथे आमंत्रित केलं जाईल.
WWDC26 कधी आणि कुठे पाहता येईल? : भारतात, WWDC26 चे 'कीनोट' रात्री 10:30 वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार - IST) सुरू होईल. त्यानंतर 'प्लॅटफॉर्म्स स्टेट ऑफ द युनियन' हे सत्र मध्यरात्री 1:30 वाजता (IST) सुरू होईल. हा कार्यक्रम पाहू इच्छिणारे प्रेक्षक Apple च्या अधिकृत वेबसाइटवर, 'Apple TV' ॲपवर आणि कंपनीच्या YouTube चॅनेलवर 'कीनोट' पाहू शकतील. तथापि, 'प्लॅटफॉर्म्स स्टेट ऑफ द युनियन', व्हिडिओ सत्रे आणि मार्गदर्शिका (guides) यांसारखी संसाधनं Apple च्या अधिकृत 'Developer' वेबसाइटवर, 'Apple Developer' ॲपवर, YouTube चॅनेलवर आणि 'Bilibili' या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असतील.
WWDC26 मध्ये काय अपेक्षित आहे? : WWDC26 मधील मुख्य आकर्षण म्हणून नवीन 'Siri' कडं पाहिलं जात आहे. Apple गेल्या काही काळापासून व्हर्च्युअल असिस्टंट्सवर काम करत आहे. या कार्यक्रमात कंपनी 'AI-शक्तीवर आधारित Siri' (AI-powered Siri) चं अनावरण करेल अशी अपेक्षा आहे; हा एक असा प्रकल्प होता, जो कंपनीनं यापूर्वी काही काळासाठी स्थगित केला होता. Google सोबतच्या भागीदारीद्वारे, Apple कदाचित Siri ची एक नव्यानं डिझाइन केलेली आवृत्ती सादर करू शकते, जी 'Gemini AI' मॉडेलवर आधारित असेल. या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनीकडून "Apple Intelligence" मध्ये AI-आधारित नवीन वैशिष्ट्यांचा समावेश केला जाण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये 'Copilot Health' सारख्याच एका AI-आधारित आरोग्य सहाय्यकाचा (Health Assistant), तसंच AI-शक्तीवर चालणाऱ्या शोध साधनाचा किंवा "उत्तर इंजिनचा" (Answer Engine) समावेश असू शकतो. हा आरोग्य सहाय्यक वापरकर्त्याच्या डेटाचं विश्लेषण करून त्यांना फिटनेस आणि आरोग्याबाबत मार्गदर्शन करेल; तर दुसरीकडं, AI-शक्तीवर चालणारे हे शोध वैशिष्ट्य Safari, Spotlight आणि Siri यांसारख्या प्लॅटफॉर्म्सवर अधिक संवादात्मक (conversational) स्वरूपाची उत्तरे प्रदान करू शकेल. Apple आपली पुढील पिढीतील ऑपरेटिंग सिस्टम, 'iOS 27' देखील सादर करू शकते; ही प्रणाली macOS, iPadOS, watchOS, tvOS आणि visionOS यांसारख्या विविध प्लॅटफॉर्म्सवर विस्तारले असेल, अशी अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, 'iOS 26' सह सर्वप्रथम सादर करण्यात आलेल्या "Liquid Glass" इंटरफेसमध्ये आणखी सुधारणा केल्या जाण्याची शक्यता आहे.
