कॅमेरा आणि AI वैशिष्ट्ये असलेले Apple AirPods लवकरच होणार लॉंच.

Apple आता AI कृत्रिम बुद्धिमत्तता जगतात प्रवेश करत आहे. कंपनी लवकरच नवीन Apple AirPods लॉंच करणार आहे, ज्यामध्ये 'इन-बिल्ट' (अंगभूत) कॅमेरा असेल.

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 9, 2026 at 3:26 PM IST

मुंबई: Apple आपल्या स्मार्ट असिस्टंट 'Siri' ला अधिक प्रगत AI क्षमतांनी सुसज्ज करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहे. अनेक विलंब आणि अडथळे येऊनही, AI-आधारित हार्डवेअरच्या क्षेत्रात मागं न पडण्याचा कंपनीनं ठाम निर्धार केला आहे. ब्लूमबर्गच्या एका अहवालानुसार, Apple नवीन AirPods विकसित करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. हे AirPods कंपनीचे पहिले असे "वेअरेबल" उपकरण ठरणार आहेत, जे विशेषत AI साठीच डिझाइन करण्यात आले आहेत.

कॅमेरामुळं Siri ला मिळतील "डोळे": या नवीन AirPods च्या दोन्ही बाजूंना कमी-रिझोल्यूशनचे (low-resolution) कॅमेरे बसवलेले असतील. हे कॅमेरे वापरकर्त्याच्या सभोवतालच्या परिसरावर लक्ष ठेवतील, ज्यामुळं एक प्रकारे Siri ला "डोळे" प्राप्त होतील. यामुळं Siri ला अधिक हुशार आणि परिस्थितीचा संदर्भ समजून घेऊन (context-aware) मदत करणे शक्य होईल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या वापरकर्त्यानं स्वयंपाकघरातील काही साहित्याकडे (ingredients) पाहिलं आणि विचारलं, "या साहित्यापासून मी काय बनवू शकतो?", तर AI त्या वस्तूंचं विश्लेषण करेल आणि योग्य पाककृती (recipes) सुचवेल.

डिझाइन : डिझाइनच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास, हे AirPods दिसायला 'AirPods Pro 3' सारखेच असतील अशी अपेक्षा आहे; मात्र, त्यामध्ये कॅमेरे बसवण्यासाठी त्यांच्या "स्टेम्स" (दांड्या) थोड्या लांब असतील. कंपनीनं मूळतः हे उपकरण या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत लाँच करण्याचं नियोजन केलं होतं; परंतु, Siri ची अद्ययावत आवृत्ती (updated version) अंतिम करण्याची आवश्यकता निर्माण झाल्यामुळं हे लाँच पुढं ढकलण्यात आलं. अहवालांनुसार, 'Gemini AI मॉडेल' वर आधारित Siri ची ही नवीन आवृत्ती सप्टेंबर महिन्यात लाँच होण्याची शक्यता आहे.

गोपनीयता आणि सुरक्षा: गोपनीयतेच्या (Privacy) दृष्टीकोनातून, जेव्हा जेव्हा कॅमेरा सक्रिय असेल, तेव्हा एक लहान LED दिवा प्रकाशित होईल. कॅमेरा सध्या वापरात आहे, हे जवळच्या लोकांना समजण्यासाठी हा दिवा एक सूचक म्हणून काम करेल. हे उपकरण गेल्या चार वर्षांपासून विकासाच्या प्रक्रियेत आहे. याव्यतिरिक्त, Apple 'स्मार्ट ग्लासेस' आणि कॅमेरा-सुसज्ज 'पेंडंट' (गळ्यात घालता येणारे उपकरण) देखील विकसित करत असल्याचं समजतं; ही दोन्ही उपकरणे पुढील वर्षी लाँच होण्याची शक्यता आहे. या नवीन AirPods द्वारे वापरकर्त्यांना ChatGPT मध्ये उपलब्ध असलेल्या 'Live Visual Mode' सारखाच अनुभव मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. तथापि, जर 'Visual Intelligence' ची गुणवत्ता Apple च्या मानकांनुसार नसेल, तर या उत्पादनाच्या लाँचमध्ये आणखी विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय, कंपनी iOS 27 चा एक भाग म्हणून iPhone साठी कॅमेरा-आधारित 'Siri Mode' देखील सादर करत आहे.

