H2 चिपसह अॅपल एअरपॉड्स मॅक्स 2 भारतात लाँच: जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये
अॅपलनं भारतात एअरपॉड्स मॅक्स 2 लाँच केला. यात H2 चिपसह ANC ट्रान्सपरेन्सी मोड आणि ऑडिओमध्ये सुधारणा मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे.
Published : March 17, 2026 at 9:50 AM IST
मुंबई : अॅपलनं सोमवारी आपल्या नवीनतम ओव्हर-ईअर हेडफोन्स एअरपॉड्स मॅक्स 2 लॉंच केला. मूळ एअरपॉड्स मॅक्सच्या पाच वर्षांनंतर आणि रिफ्रेश्ड मॉडेलच्या दोन वर्षांनंतर हा हेडफोन्स बाजारात दाखल झाला आहे. नवीन H2 चिपनं सुसज्ज असलेला हा हेडफोन्स ऍक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशन (ANC), ट्रान्सपरेन्सी मोड आणि एकूण ऑडिओ परफॉर्मन्समध्ये लक्षणीय सुधारणा घेऊन आला आहेत. प्रीमियम डिझाइन कायम ठेवून अॅपलनं कॉम्प्युटेशनल ऑडिओ क्षमता वाढवली आहे. हे हेडफोन्स ऑडिओ प्रेमींसाठी खरा गेम-चेंजर ठरण्याची अपेक्षा आहे.
किंमत आणि उपलब्धता
भारतात एअरपॉड्स मॅक्स 2 ची किंमत 67,900 रुपये ठेवण्यात आली आहे. ब्लू, मिडनाइट, ऑरेंज, पर्पल आणि स्टारलाइट अशा पाच आकर्षक रंगांमध्ये तो उपलब्ध आहे. अमेरिका आणि 30 हून अधिक देशांमध्ये 25 मार्चपासून अॅपलच्या अधिकृत वेबसाइट आणि अॅपल स्टोअर अॅपद्वारे ऑर्डर सुरू होणार आहेत. ग्राहकांना अतिरिक्त संरक्षणासाठी अॅपलकेअर+ किंवा अमेरिकेत अॅपलकेअर वन उपलब्ध आहे. यात अपघाती नुकसान, चोरी, बॅटरी बदल आणि 24/7 अॅपल एक्सपर्ट्सचा सपोर्टचा समावेश आहे.
वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स
एअरपॉड्स मॅक्स 2 मध्ये मूळ H1 चिपऐवजी शक्तिशाली H2 चिप बसवण्यात आली आहे. अॅपलच्या दाव्यानुसार, नवीन ANC पूर्वीच्या मॉडेलपेक्षा दीडपट अधिक प्रभावी आहे. विमानाचे इंजिन किंवा वाहतूक आवाज पूर्णपणे ब्लॉक होतो. ट्रान्सपरेन्सी मोडमध्ये नवीन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंगमुळं आसपासचा आवाज अधिक नैसर्गिक वाटतो, तरीही जागरूकता कायम राहते. ऑडिओ पाइपलाइनमध्ये उच्च-डायनॅमिक-रेंज अँप्लिफायर जोडण्यात आला आहे. यामुळं बास अधिक खोल, मिड्स अचूक आणि हाय्स क्रिस्टल-क्लिअर होतात. USB Type-C द्वारे 24-बिट, 48kHz लॉसलेस ऑडिओ आणि गेमिंगसाठी अल्ट्रा-लो लेटन्सी सपोर्ट मिळतो. पर्सनलायज्ड स्पेशिअल ऑडिओ आणि डायनॅमिक हेड ट्रॅकिंग कायम आहे.
स्टुडिओ-क्वालिटी ऑडिओ रेकॉर्डिंग
नवीन इंटेलिजेंट फीचर्समध्ये अॅडॅप्टिव्ह ऑडिओ समाविष्ट आहे, जो वातावरणानुसार नॉइज-कंट्रोल स्वयंचलितपणे समायोजित करतो. कॉन्व्हर्सेशन अवेअरनेस फीचर बोलणे सुरू झाल्यावर व्हॉल्यूम आपोआप कमी करतो. ऍपल इंटेलिजन्सवर आधारित लाइव्ह ट्रान्सलेशन फीचर रिअल-टाइम भाषांतर करतं. व्हॉइस आयसोलेशन कॉलमध्ये पार्श्वभूमी आवाज कमी करून स्पष्टता वाढवतं. क्रिएटर्ससाठी स्टुडिओ-क्वालिटी ऑडिओ रेकॉर्डिंग आणि डिजिटल क्राउननं कॅमेरा रिमोट फंक्शन उपलब्ध आहे. लाउड साउंड रिडक्शन, पर्सनलायज्ड व्हॉल्यूम आणि हेड जेस्चरनं सिरी नियंत्रण यासारखी अतिरिक्त वैशिष्ट्ये आहेत. ANC आणि स्पेशिअल ऑडिओ ऑन असताना 20 तासांचा बॅटरी बैकअप मिळतो. फास्ट चार्जिंग सपोर्टही आहे.
इअर कुशनमध्ये रिसायकल्ड पॉलिएस्टर
अॅपलनं पर्यावरण संरक्षणावर विशेष भर दिला आहे. मॅग्नेट्समध्ये 100 टक्के रिसायकल्ड रेअर-अर्थ एलिमेंट्स, इअर कुशनमध्ये रिसायकल्ड पॉलिएस्टर, सर्किट बोर्डमध्ये रिसायकल्ड गोल्ड आणि टिन वापरलं आहे. पॅकेजिंग पूर्णपणे फायबर-आधारित आणि रिसायकलेबल आहे. एअरपॉड्स मॅक्स 2 केवळ ऑडिओ डिव्हाइस नाही तर अॅपलच्या स्मार्ट इकोसिस्टमचा अविभाज्य भाग बनला आहे. प्रीमियम डिझाइन, शक्तिशाली परफॉर्मन्स आणि नवीन फीचर्समुळं हे हेडफोन्स बाजारात धूम मचवतील.
