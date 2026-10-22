आता AI स्वतः मेसेज करणार! अँथ्रॉपिकनं लाँच केलं 'Claude Duet AI'
Anthropic नं 'Claude Duet' नावाचा एक नवीन वैयक्तिक AI सहाय्यक सादर केलं आहे. हे AI विविध कामे पूर्ण आणि महत्त्वाच्या सूचना देण्यासाठी डिझाइन केलं आहे.
Published : October 22, 2026 at 3:17 PM IST
मुंबई : 'Anthropic' नं आपला नवीन वैयक्तिक AI सहाय्यक, 'Claude Duet' लाँच केला. हा सहाय्यक सध्या कंपनीच्या मुख्य बाजारपेठेत 'रिसर्च प्रिव्ह्यू' (संशोधन पूर्वदृश्य) स्वरूपात उपलब्ध आहे. 'Pro' आणि 'Max' सबस्क्रिप्शन असलेले वापरकर्ते वेटलिस्टवर नोंदणी करून याचा ॲक्सेस मिळवू शकतात. 'Claude Duet' 6,000 हून अधिक कनेक्टरना (ॲप्सना) सपोर्ट करतो; तो वेळोवेळी संदेशांची तपासणी करतो आणि काही महत्त्वाचे संदेश राहून गेले असल्यास वापरकर्त्यांना सूचित करतो. वापरकर्ते या सहाय्यकाला विशिष्ट विषयांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सूचना देऊ शकतात आणि त्यांना कोणत्या वेळी अलर्ट मिळायला हवेत, हे देखील ठरवू शकतात.
उपलब्धता आणि ॲक्सेस: Anthropic नं एका ब्लॉग पोस्टद्वारे जाहीर केलं आहे की, 'Claude Duet' चा रिसर्च प्रिव्ह्यू अमेरिकेतील 'Pro' आणि 'Max' सबस्क्रिप्शनधारकांसाठी उपलब्ध आहे. वेटलिस्टमधून निवड झाल्यावर वापरकर्त्यांना ईमेलद्वारे कळवलं जाईल. यासाठी iOS आणि Android वर एक स्वतंत्र ॲप उपलब्ध आहे, तसंच ते Claude च्या वेबसाइटवरूनही डाउनलोड करता येईल. हा सहाय्यक तुमच्या 'Pro' किंवा 'Max' सबस्क्रिप्शन प्लॅनच्या सध्याच्या वापर मर्यादेच्या (usage limits) अंतर्गत काम करतो. बॅकग्राउंड मॉनिटरिंग आणि आर्थिक मॉडेल्स तयार करणे किंवा प्रेझेंटेशन बनवणे यांसारखी जटिल कामं अधिक 'मॉडेल टर्न्स' (model turns) वापरतात. कंपनीनं सावध केलं आहे की, ही एक प्रिव्ह्यू आवृत्ती असल्यानं, हा सहाय्यक कधीकधी संवादाचा चुकीचा अर्थ लावू शकतो किंवा एखाद्या विषयाच्या तातडीच्या स्वरूपाबाबत चुकीचा अंदाज घेऊ शकतो. हे प्रामुख्यानं व्यावसायिक कामांसाठी डिझाइन केलेलं असल्यानं, वैयक्तिक कामांसाठी (उदा. तिकीट बुकिंग) ते तितके प्रभावी नसू शकतं.
शक्तिशाली क्षमता आणि वैशिष्ट्ये: 'Opus 5.5' AI मॉडेलवर आधारित, 'Claude Duet' दररोज सकाळी एक थोडक्यात अहवाल (daily report) देतो, ज्यामध्ये महत्त्वाचे अपडेट्स, राहून गेलेल्या सूचना आणि कनेक्ट केलेल्या ॲप्समधील संदेशांचा सारांश असतो. दिवसभरात, तो या कनेक्ट केलेल्या ॲप्सवर लक्ष ठेवतो आणि Slack किंवा Gmail मधील अशा संदेशांबद्दल तुम्हाला अलर्ट देतो, ज्यावर त्वरित कृती करणे आवश्यक असते. याव्यतिरिक्त, तो प्रशासकीय कामेही हाताळतो; जसं की मीटिंगचे नियोजन करणे, डॅशबोर्ड तयार करणे, आर्थिक अहवाल आणि विक्रीचा अंदाज (sales forecasts) तयार करणे, तसेच वेब ॲप्स किंवा प्रोटोटाइप विकसित करणे. हे साधन तुमच्या Claude अकाउंटमध्ये आधीपासून उपलब्ध असलेला संदर्भ (context), मेमरी, कौशल्ये आणि कनेक्ट केलेली ॲप्स यांचा प्रभावी वापर करते. हे स्वतःच्या ब्राउझर आणि व्हर्च्युअल मशीनचा वापर करून चालत असल्यामुळं, तुमचं स्वतःचं डिव्हाइस चालू ठेवण्याची गरज नाही; एखादे कार्य पूर्ण झाल्यावर तुम्हाला फक्त एक सूचना (नोटिफिकेशन) मिळते.
Claude Duet ची वैशिष्ट्ये :
|Feature
|How Claude Duet Works
|Claude Account Integration
|Uses the user's existing Claude account, including configured memory, skills and connectors.
|Cloud-Based Operation
|Runs on its own cloud computer and can continue working after the app is closed.
|Messaging And Channels
|Accepts text and voice messages. Maintains a main conversation thread and supports separate channels for different topics, all sharing the same memory.
|Daily Briefings
|Reviews email and calendar each morning, prioritises tasks and can draft replies for review. Sends progress updates and follows up on inactive threads throughout the day.
|Handling Larger Tasks
|Determines which apps to use and how much effort a task requires. Produces editable files, such as research briefs, financial models, slide decks and dashboards.
|Completed Work
|Makes finished outputs available in the Make tab.
|Plugin Support
|Supports plugins, including a small business plugin, and can suggest relevant plugins based on the user's work.
|Web Browser Access
|Uses its own cloud browser to interact with websites that do not have a connector.
स्मार्ट अलर्ट्स आणि सुरक्षा उपाय: क्लॉड ड्यूएट नियमित अंतरानं संदेश आणि अलर्ट्स तपासतं, ज्यामुळं वापराची मर्यादा संपणार नाही याची खात्री होते. वापरकर्ते त्यांना कोणत्या विषयांवर आणि केव्हा अलर्ट्स हवे आहेत हे निर्दिष्ट करू शकतात. हे संदेश वाचू आणि तयार करू शकत असलं तरी, संदेश पाठवण्यासाठी, पेमेंट करण्यासाठी, कागदपत्रांवर सही करण्यासाठी किंवा कोणतीही सामग्री हटवण्यासाठी वापरकर्त्याची स्पष्ट परवानगी आवश्यक असते. काही विशिष्ट कृती जसं की सिक्युरिटीज ट्रेडिंग किंवा खात्यांमध्ये निधी हस्तांतरित करणे, यावर कठोरपणे बंदी आहे.
भविष्यातील क्षमता: क्लॉड ड्यूएटमध्ये कार्यप्रवाह सुव्यवस्थित करून उत्पादकता वाढवण्यासाठी एक महत्त्वाचं साधन बनण्याची क्षमता आहे. त्याच्या संशोधन पूर्वावलोकन टप्प्यानंतर, त्याचा पुढील विकास होऊन ते जागतिक स्तरावर उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. एआयच्या या युगात, हा वैयक्तिक सहाय्यक आपण आपल्या कामाकडे पाहण्याच्या पद्धतीत एक नवीन अध्याय सुरू करू शकतो.
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