अँथ्रोपिकच्या 'मिथोस 5' (Mythos 5) एआय मॉडेलला अमेरिकेची मंजुरी; राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंतांचं निवारण
अमेरिकनं सरकारनं अँथ्रोपिकच्या 'मिथोस 5' या एआय (AI) मॉडेलला मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत निवारण केल्यानंतर, याचा मर्यादित वापर करण्याची परवानगी दिली जाईल.
Published : June 27, 2026 at 11:58 AM IST
मुंबई: अँथ्रोपिकला अमेरिकन प्रशासनाकडून त्यांचं शक्तिशाली 'मिथोस 5' हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मॉडेल निवडक आणि विश्वासू भागीदारांसाठी उपलब्ध करून देण्याची परवानगी मिळाली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेला असलेले धोके कमी करण्यासाठी कंपनीनं सरकारसोबत केलेल्या सहकार्यानंतर ही मंजुरी देण्यात आली आहे.
कंपनीच्या 'चीफ कॉम्प्युट ऑफिसर'ना लिहिलेल्या पत्रात वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक यांनी म्हटलं आहे की, "संबंधित मॉडेल्सशी (covered models) निगडित धोके दूर करण्यासाठी अँथ्रोपिकनं अमेरिकन सरकारसोबत काम केलं आहे. या प्रयत्नांतून महत्त्वपूर्ण प्रगती झाली आहे." परिणामी, 'मिथोस 5' मॉडेल "काही विशिष्ट विश्वासू भागीदारांसाठी" उपलब्ध करून देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
दोन आठवड्यांपूर्वी, सरकारनं परदेशी नागरिकांसाठी प्रगत 'मिथोस 5' आणि 'फेबल 5' (Fable 5) या दोन्ही मॉडेल्सचा ॲक्सेस (वापर) अचानक रोखला होता. सुरक्षेसाठी असलेल्या उपाययोजनांना (safety guardrails) बगल दिली जाऊ शकते, या भीतीमुळं हा निर्णय घेण्यात आला होता. याला प्रतिसाद म्हणून, कंपनीनं दोन्ही मॉडेल्सची जागतिक उपलब्धता तात्पुरती थांबवली होती आणि सरकारशी चर्चा सुरू केली होती.
वाणिज्य विभागाचे प्रवक्ते बेनो कास यांनी सांगितलं की, "केवळ दोन आठवड्यांत, आम्ही हे सुनिश्चित केलं की सुरक्षेचे निकष पाळून अमेरिका एआय क्षेत्रात जागतिक स्तरावर आघाडीवर राहील." शुक्रवारी जारी करण्यात आलेल्या पत्रात 'फेबल 5' मॉडेलवरील निर्बंध कायम राहणार की नाही, याबाबत स्पष्टता देण्यात आलेली नाही.
आपल्या निवेदनात अँथ्रोपिकनं म्हटलं आहे की, "'मिथोस 5' हे आमचे सर्वात सक्षम सायबर-सुरक्षा मॉडेल पुन्हा एकदा सायबर-संरक्षक आणि पायाभूत सुविधा पुरवठादारांच्या एका लहान गटासाठी उपलब्ध होईल. आम्ही पुरवठादारांना लवकरात लवकर याचा ॲक्सेस देण्यासाठी काम करत आहोत." 'फेबल 5' सामान्य वापरासाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारशी चर्चा सुरू ठेवण्याचा कंपनीचा मानस आहे.
ट्रम्प प्रशासनासोबतचा संघर्ष: हे प्रकरण अँथ्रोपिक आणि ट्रम्प प्रशासन यांच्यातील संघर्षाची नवीनतम घटना आहे. लष्करी वापराबाबत कंपनीनं पेंटागॉनकडं अतिरिक्त सुरक्षा उपाययोजनांची मागणी केली होती. चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर, संरक्षण विभागानं मार्चमध्ये अँथ्रोपिकला 'पुरवठा साखळीसाठी धोकादायक' (supply chain risk) म्हणून घोषित केलं होतं. एप्रिलमध्ये, अँथ्रोपिकनं सुरुवातीला 'मिथोस' मॉडेल एका मर्यादित गटासाठी जारी केलं होतं; सायबर त्रुटी (vulnerabilities) शोधण्याच्या या मॉडेलच्या क्षमतेमुळं त्याचे व्यापक वितरण टाळण्यात आलं होतं. फेबल 5 या महिन्यात सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करण्यात आलं, परंतु सायबर समस्यांशी संबंधितसुरक्षा उपाययोजना लागू करण्यात आल्या.
सरकारच्या या निर्णयानं संपूर्ण एआय उद्योगाला हादरवून सोडलं होतं. स्पर्धक ओपनएआयनं (OpenAI) देखील आपल्या जीपीटी-5.6 (GPT-5.6) मॉडेलवर मर्यादा घातल्या. ओपनएआयनं आता सरकार-मान्यताप्राप्त भागीदारांसाठी पूर्वावलोकन आवृत्ती (preview version) उपलब्ध करून देण्याची योजना जाहीर केली आहे. अँथ्रोपिकचे सह-संस्थापक टॉम ब्राउन आणि सीईओ डारियो अमोडेई यांनी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेतल्या. कंपनीनं आयपीओसाठी (IPO) एक गोपनीय अर्ज दाखल केला असून, तिचं मूल्यांकन 900 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचलं आहे. अँथ्रोपिकनं यापूर्वी म्हटलं होतं की कोणत्याही मॉडेलसाठी संपूर्ण "जेलब्रेक" प्रतिकार शक्य नाही. सरकारनं उद्योगासाठी एक सर्वसाधारण धोरणात्मक चौकट स्थापित करण्याकरिता कंपनीसोबत काम करण्यास सुरुवात केली आहे.
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